https://ria.ru/20240126/kndr-1923693468.html

МИД отверг обвинения в военно-техническом сотрудничестве России и КНДР

МИД отверг обвинения в военно-техническом сотрудничестве России и КНДР - РИА Новости, 26.01.2024

МИД отверг обвинения в военно-техническом сотрудничестве России и КНДР

Москва отвергает любые попытки США и их союзников обвинить Россию в якобы военно-техническом сотрудничестве с КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:01

2024-01-26T16:01

2024-01-26T17:23

россия

сша

в мире

мария захарова

кндр (северная корея)

южная корея

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914678343_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_34b679a75e5a1b1b189f7406a9745cb8.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва отвергает любые попытки США и их союзников обвинить Россию в якобы военно-техническом сотрудничестве с КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы решительно отвергаем любые попытки СЩА и их сателлитов в противозаконных обвинениях нашей страны. Это уже не просто голословные обвинения, навешивание ярлыков или дезинформация. Это противозаконные обвинения. Очевидно, что за резкими заявлениями Сеула стоит Вашингтон, цель этих информационных вбросов - вовлечение своего азиатского союзника в лице Республики Корея в украинский конфликт. На это указывает ремарка главы военного ведомства Республики Корея о о необходимости оказания "прямой военной поддержки киевскому режиму, включая поставку летального оружия" , - сказала она на брифинге в пятницу."Мы хотели бы предостеречь Сеул от опрометчивых шагов, чреватых полным обрушением некогда дружественных отношений с Россией. Подчеркиваем, что обвинения в наш адрес голословны, бездоказательны, поэтому, собственно, и незаконны", - подчеркнула Захарова. По ее словам, этот вброс умело используется Вашингтоном для изыскания дополнительных источников пополнения запасов оружия для Киева, "для оправдания замыслов по продвижению американской военной инфраструктуры в АТР".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос, делится ли КНДР с Россией вооружениями в обмен на технологии, заявил, что Москва в отношениях с Пхеньяном не нарушает никаких норм международного права.

https://ria.ru/20240126/konflikt-1923543793.html

россия

сша

кндр (северная корея)

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, в мире, мария захарова, кндр (северная корея), южная корея, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)