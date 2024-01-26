https://ria.ru/20240126/kndr-1923693468.html
МИД отверг обвинения в военно-техническом сотрудничестве России и КНДР
МИД отверг обвинения в военно-техническом сотрудничестве России и КНДР - РИА Новости, 26.01.2024
МИД отверг обвинения в военно-техническом сотрудничестве России и КНДР
Москва отвергает любые попытки США и их союзников обвинить Россию в якобы военно-техническом сотрудничестве с КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:01
2024-01-26T16:01
2024-01-26T17:23
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мария захарова
кндр (северная корея)
южная корея
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва отвергает любые попытки США и их союзников обвинить Россию в якобы военно-техническом сотрудничестве с КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы решительно отвергаем любые попытки СЩА и их сателлитов в противозаконных обвинениях нашей страны. Это уже не просто голословные обвинения, навешивание ярлыков или дезинформация. Это противозаконные обвинения. Очевидно, что за резкими заявлениями Сеула стоит Вашингтон, цель этих информационных вбросов - вовлечение своего азиатского союзника в лице Республики Корея в украинский конфликт. На это указывает ремарка главы военного ведомства Республики Корея о о необходимости оказания "прямой военной поддержки киевскому режиму, включая поставку летального оружия" , - сказала она на брифинге в пятницу."Мы хотели бы предостеречь Сеул от опрометчивых шагов, чреватых полным обрушением некогда дружественных отношений с Россией. Подчеркиваем, что обвинения в наш адрес голословны, бездоказательны, поэтому, собственно, и незаконны", - подчеркнула Захарова. По ее словам, этот вброс умело используется Вашингтоном для изыскания дополнительных источников пополнения запасов оружия для Киева, "для оправдания замыслов по продвижению американской военной инфраструктуры в АТР".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос, делится ли КНДР с Россией вооружениями в обмен на технологии, заявил, что Москва в отношениях с Пхеньяном не нарушает никаких норм международного права.
https://ria.ru/20240126/konflikt-1923543793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, мария захарова, кндр (северная корея), южная корея, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, В мире, Мария Захарова, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД отверг обвинения в военно-техническом сотрудничестве России и КНДР
МИД: за заявлениями о военно-техническом сотрудничестве России и КНДР стоят США
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва отвергает любые попытки США и их союзников обвинить Россию в якобы военно-техническом сотрудничестве с КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы решительно отвергаем любые попытки СЩА и их сателлитов в противозаконных обвинениях нашей страны. Это уже не просто голословные обвинения, навешивание ярлыков или дезинформация. Это противозаконные обвинения. Очевидно, что за резкими заявлениями Сеула
стоит Вашингтон
, цель этих информационных вбросов - вовлечение своего азиатского союзника в лице Республики Корея в украинский конфликт. На это указывает ремарка главы военного ведомства Республики Корея о о необходимости оказания "прямой военной поддержки киевскому режиму, включая поставку летального оружия" , - сказала она на брифинге в пятницу.
"Мы хотели бы предостеречь Сеул от опрометчивых шагов, чреватых полным обрушением некогда дружественных отношений с Россией. Подчеркиваем, что обвинения в наш адрес голословны, бездоказательны, поэтому, собственно, и незаконны", - подчеркнула Захарова. По ее словам, этот вброс умело используется Вашингтоном для изыскания дополнительных источников пополнения запасов оружия для Киева, "для оправдания замыслов по продвижению американской военной инфраструктуры в АТР".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос, делится ли КНДР с Россией вооружениями в обмен на технологии, заявил, что Москва в отношениях с Пхеньяном не нарушает никаких норм международного права.
В США не исключают вооруженного конфликта Пхеньяна и Сеула, пишут СМИ