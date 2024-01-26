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Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британский танкер в Аденском заливе

Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британский танкер в Аденском заливе - РИА Новости, 26.01.2024

Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британский танкер в Аденском заливе

Правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" заявило в пятницу об обстреле британского нефтяного танкера в Аденском заливе... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T22:30

2024-01-26T22:30

2024-01-26T22:49

в мире

йемен

аденский залив

израиль

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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ДОХА, 26 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" заявило в пятницу об обстреле британского нефтяного танкера в Аденском заливе противокорабельными ракетами, танкер загорелся, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа."Британский нефтяной танкер Marlin Luanda был атакован в Аденском заливе противокорабельными ракетами, что привело к его возгоранию", - отметил Сариа.Он подчеркнул, что движение продолжит нападения на суда, которые связаны с Израилем или направляются в его порты, до прекращения агрессии Израиля против сектора Газа. "Ансар Алла" пригрозили атаковать связанные с Израилем суда, а также корабли США и Великобритании, несмотря на удары этих стран по её позициям в Йемене.

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

йемен

аденский залив

израиль

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в мире, йемен, аденский залив, израиль, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене