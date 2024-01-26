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Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британский танкер в Аденском заливе - РИА Новости, 26.01.2024
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22:30 26.01.2024 (обновлено: 22:49 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/khusity-1923777748.html
Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британский танкер в Аденском заливе
Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британский танкер в Аденском заливе - РИА Новости, 26.01.2024
Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британский танкер в Аденском заливе
Правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" заявило в пятницу об обстреле британского нефтяного танкера в Аденском заливе... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T22:30
2024-01-26T22:49
в мире
йемен
аденский залив
израиль
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ДОХА, 26 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" заявило в пятницу об обстреле британского нефтяного танкера в Аденском заливе противокорабельными ракетами, танкер загорелся, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа."Британский нефтяной танкер Marlin Luanda был атакован в Аденском заливе противокорабельными ракетами, что привело к его возгоранию", - отметил Сариа.Он подчеркнул, что движение продолжит нападения на суда, которые связаны с Израилем или направляются в его порты, до прекращения агрессии Израиля против сектора Газа. "Ансар Алла" пригрозили атаковать связанные с Израилем суда, а также корабли США и Великобритании, несмотря на удары этих стран по её позициям в Йемене.
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в мире, йемен, аденский залив, израиль, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, Аденский залив, Израиль, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британский танкер в Аденском заливе

Хуситы заявили, что обстреляли британский нефтяной танкер в Аденском заливе

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКрасное море
Красное море - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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ДОХА, 26 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена и поддерживаемое Ираном шиитское движение "Ансар Алла" заявило в пятницу об обстреле британского нефтяного танкера в Аденском заливе противокорабельными ракетами, танкер загорелся, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
"Британский нефтяной танкер Marlin Luanda был атакован в Аденском заливе противокорабельными ракетами, что привело к его возгоранию", - отметил Сариа.
Он подчеркнул, что движение продолжит нападения на суда, которые связаны с Израилем или направляются в его порты, до прекращения агрессии Израиля против сектора Газа. "Ансар Алла" пригрозили атаковать связанные с Израилем суда, а также корабли США и Великобритании, несмотря на удары этих стран по её позициям в Йемене.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Для англосаксов настало время расплаты
13 января, 08:00
 
В миреЙеменАденский заливИзраильАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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