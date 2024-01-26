https://ria.ru/20240126/kazn-1923654377.html

В СПЧ призвали мировое сообщество запретить смертную казнь

В СПЧ призвали мировое сообщество запретить смертную казнь - РИА Новости, 26.01.2024

В СПЧ призвали мировое сообщество запретить смертную казнь

Член СПЧ Ева Меркачева в Telegram, комментируя первую в истории США казнь человека с помощью азота, выразила надежду, что история казненного побудит мировое... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:08

2024-01-26T14:08

2024-01-26T14:09

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Член СПЧ Ева Меркачева в Telegram, комментируя первую в истории США казнь человека с помощью азота, выразила надежду, что история казненного побудит мировое сообщество потребовать запретить смертную казнь в цивилизованных странах. Первая в истории США казнь с помощью азота состоялась в Алабаме, жизни лишили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за заказное убийство, сообщил ранее генпрокурор штата Стив Маршалл. "Это просто жуть – наблюдать такое в XXI веке. Я невероятно благодарна тому, что смертной казни в России нет ни в каком виде. Очень надеюсь на то, что трагедия Смита станет поводом для того, чтобы мировое сообщество потребовало запретить смертную казнь в странах, которые считают себя цивилизованными", - заявила Меркачева. Она также рассказала, что первая неудачная попытка казнить Смита была предпринята еще год назад, а казнь азотом заняла 22 минуты. "Попытка казнить Кеннета Смита была предпринята еще год назад – ему пытались ввести химические препараты… Представьте, что пережил этот человек. Он, как и все неравнодушные, надеялся на то, что второй попытки уже не будет. Применение азота – слишком жестокий метод. В ООН заявляли, что неопробованный способ приравнивается к пыткам", - сказала член СПЧ.

https://ria.ru/20240126/kazn-1923622117.html

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в мире, сша, алабама, россия, ева меркачева, оон