В СПЧ призвали мировое сообщество запретить смертную казнь
Меркачева: мировое сообщество должно запретить смертную казнь из-за случая в США
© AP Photo / Andrew MedichiniПресс-конференция представителя активистов, выступающих против смертной казни, перед исполнением приговора, вынесенного Кеннету Юджину Смиту
© AP Photo / Andrew Medichini
Пресс-конференция представителя активистов, выступающих против смертной казни, перед исполнением приговора, вынесенного Кеннету Юджину Смиту
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Член СПЧ Ева Меркачева в Telegram, комментируя первую в истории США казнь человека с помощью азота, выразила надежду, что история казненного побудит мировое сообщество потребовать запретить смертную казнь в цивилизованных странах.
Первая в истории США казнь с помощью азота состоялась в Алабаме, жизни лишили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за заказное убийство, сообщил ранее генпрокурор штата Стив Маршалл.
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"Это просто жуть – наблюдать такое в XXI веке. Я невероятно благодарна тому, что смертной казни в России нет ни в каком виде. Очень надеюсь на то, что трагедия Смита станет поводом для того, чтобы мировое сообщество потребовало запретить смертную казнь в странах, которые считают себя цивилизованными", - заявила Меркачева.
Она также рассказала, что первая неудачная попытка казнить Смита была предпринята еще год назад, а казнь азотом заняла 22 минуты.
"Попытка казнить Кеннета Смита была предпринята еще год назад – ему пытались ввести химические препараты… Представьте, что пережил этот человек. Он, как и все неравнодушные, надеялся на то, что второй попытки уже не будет. Применение азота – слишком жестокий метод. В ООН заявляли, что неопробованный способ приравнивается к пыткам", - сказала член СПЧ.