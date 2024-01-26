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В СПЧ призвали мировое сообщество запретить смертную казнь - РИА Новости, 26.01.2024
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14:08 26.01.2024 (обновлено: 14:09 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/kazn-1923654377.html
В СПЧ призвали мировое сообщество запретить смертную казнь
В СПЧ призвали мировое сообщество запретить смертную казнь - РИА Новости, 26.01.2024
В СПЧ призвали мировое сообщество запретить смертную казнь
Член СПЧ Ева Меркачева в Telegram, комментируя первую в истории США казнь человека с помощью азота, выразила надежду, что история казненного побудит мировое... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:08
2024-01-26T14:09
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Член СПЧ Ева Меркачева в Telegram, комментируя первую в истории США казнь человека с помощью азота, выразила надежду, что история казненного побудит мировое сообщество потребовать запретить смертную казнь в цивилизованных странах. Первая в истории США казнь с помощью азота состоялась в Алабаме, жизни лишили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за заказное убийство, сообщил ранее генпрокурор штата Стив Маршалл. "Это просто жуть – наблюдать такое в XXI веке. Я невероятно благодарна тому, что смертной казни в России нет ни в каком виде. Очень надеюсь на то, что трагедия Смита станет поводом для того, чтобы мировое сообщество потребовало запретить смертную казнь в странах, которые считают себя цивилизованными", - заявила Меркачева. Она также рассказала, что первая неудачная попытка казнить Смита была предпринята еще год назад, а казнь азотом заняла 22 минуты. "Попытка казнить Кеннета Смита была предпринята еще год назад – ему пытались ввести химические препараты… Представьте, что пережил этот человек. Он, как и все неравнодушные, надеялся на то, что второй попытки уже не будет. Применение азота – слишком жестокий метод. В ООН заявляли, что неопробованный способ приравнивается к пыткам", - сказала член СПЧ.
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в мире, сша, алабама, россия, ева меркачева, оон
В мире, США, Алабама, Россия, Ева Меркачева, ООН
В СПЧ призвали мировое сообщество запретить смертную казнь

Меркачева: мировое сообщество должно запретить смертную казнь из-за случая в США

© AP Photo / Andrew MedichiniПресс-конференция представителя активистов, выступающих против смертной казни, перед исполнением приговора, вынесенного Кеннету Юджину Смиту
Пресс-конференция представителя активистов, выступающих против смертной казни, перед исполнением приговора, вынесенного Кеннету Юджину Смиту - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Пресс-конференция представителя активистов, выступающих против смертной казни, перед исполнением приговора, вынесенного Кеннету Юджину Смиту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Член СПЧ Ева Меркачева в Telegram, комментируя первую в истории США казнь человека с помощью азота, выразила надежду, что история казненного побудит мировое сообщество потребовать запретить смертную казнь в цивилизованных странах.
Первая в истории США казнь с помощью азота состоялась в Алабаме, жизни лишили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за заказное убийство, сообщил ранее генпрокурор штата Стив Маршалл.
«
"Это просто жуть – наблюдать такое в XXI веке. Я невероятно благодарна тому, что смертной казни в России нет ни в каком виде. Очень надеюсь на то, что трагедия Смита станет поводом для того, чтобы мировое сообщество потребовало запретить смертную казнь в странах, которые считают себя цивилизованными", - заявила Меркачева.
Она также рассказала, что первая неудачная попытка казнить Смита была предпринята еще год назад, а казнь азотом заняла 22 минуты.
"Попытка казнить Кеннета Смита была предпринята еще год назад – ему пытались ввести химические препараты… Представьте, что пережил этот человек. Он, как и все неравнодушные, надеялся на то, что второй попытки уже не будет. Применение азота – слишком жестокий метод. В ООН заявляли, что неопробованный способ приравнивается к пыткам", - сказала член СПЧ.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Казнь заключенного в США азотом можно приравнять к пытке, заявили в ООН
Вчера, 12:37
 
В миреСШААлабамаРоссияЕва МеркачеваООН
 
 
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