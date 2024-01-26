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Казнь заключенного в США азотом можно приравнять к пытке, заявили в ООН
Казнь заключенного в США азотом можно приравнять к пытке, заявили в ООН - РИА Новости, 26.01.2024
Казнь заключенного в США азотом можно приравнять к пытке, заявили в ООН
Казнь заключенного азотом можно приравнять к пытке, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:37
2024-01-26T12:37
2024-01-26T13:30
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ЖЕНЕВА, 26 янв — РИА Новости. Казнь заключенного азотом можно приравнять к пытке, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. "Я глубоко сожалею о казни Кеннета Юджина Смита в Алабаме, несмотря на серьезные опасения, что этот новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению", — сказано в документе.Тюрк отметил, что исключительная мера наказания несовместима с основополагающим правом на жизнь, и призвал все государства ввести мораторий на смертную казнь для последующей всеобщей отмены.В Алабаме 25 января новым способом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за заказное убийство в 1988 году.Осужденному через дыхательную маску пускают азот, что провоцирует гипоксию и в конечном счете смерть.Такая форма высшей меры разрешена в трех штатах США, но на практике ее до сих пор ни разу не применяли.
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в мире, сша, алабама, оон
В мире, США, Алабама, ООН
Казнь заключенного в США азотом можно приравнять к пытке, заявили в ООН
Тюрк: казнь заключенного американца азотом может приравниваться к пытке
ЖЕНЕВА, 26 янв — РИА Новости. Казнь заключенного азотом можно приравнять к пытке, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
«
"Я глубоко сожалею о казни Кеннета Юджина Смита в Алабаме, несмотря на серьезные опасения, что этот новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению", — сказано в документе.
Тюрк отметил, что исключительная мера наказания несовместима с основополагающим правом на жизнь, и призвал все государства ввести мораторий на смертную казнь для последующей всеобщей отмены.
В Алабаме 25 января новым способом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за заказное убийство в 1988 году.
Осужденному через дыхательную маску пускают азот, что провоцирует гипоксию и в конечном счете смерть.
Такая форма высшей меры разрешена в трех штатах США
, но на практике ее до сих пор ни разу не применяли.
Узаконенное убийство. Зачем в США вводят "невиданные ранее" методы казни