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Казнь заключенного в США азотом можно приравнять к пытке, заявили в ООН - РИА Новости, 26.01.2024
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12:37 26.01.2024 (обновлено: 13:30 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/kazn-1923622117.html
Казнь заключенного в США азотом можно приравнять к пытке, заявили в ООН
Казнь заключенного в США азотом можно приравнять к пытке, заявили в ООН - РИА Новости, 26.01.2024
Казнь заключенного в США азотом можно приравнять к пытке, заявили в ООН
Казнь заключенного азотом можно приравнять к пытке, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:37
2024-01-26T13:30
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ЖЕНЕВА, 26 янв — РИА Новости. Казнь заключенного азотом можно приравнять к пытке, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. "Я глубоко сожалею о казни Кеннета Юджина Смита в Алабаме, несмотря на серьезные опасения, что этот новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению", — сказано в документе.Тюрк отметил, что исключительная мера наказания несовместима с основополагающим правом на жизнь, и призвал все государства ввести мораторий на смертную казнь для последующей всеобщей отмены.В Алабаме 25 января новым способом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за заказное убийство в 1988 году.Осужденному через дыхательную маску пускают азот, что провоцирует гипоксию и в конечном счете смерть.Такая форма высшей меры разрешена в трех штатах США, но на практике ее до сих пор ни разу не применяли.
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в мире, сша, алабама, оон
В мире, США, Алабама, ООН
Казнь заключенного в США азотом можно приравнять к пытке, заявили в ООН

Тюрк: казнь заключенного американца азотом может приравниваться к пытке

© AP Photo / Andrew MedichiniПресс-конференция представителя активистов, выступающих против смертной казни, перед исполнением приговора, вынесенного Кеннету Юджину Смиту
Пресс-конференция представителя активистов, выступающих против смертной казни, перед исполнением приговора, вынесенного Кеннету Юджину Смиту - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Пресс-конференция представителя активистов, выступающих против смертной казни, перед исполнением приговора, вынесенного Кеннету Юджину Смиту. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 янв — РИА Новости. Казнь заключенного азотом можно приравнять к пытке, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
«
"Я глубоко сожалею о казни Кеннета Юджина Смита в Алабаме, несмотря на серьезные опасения, что этот новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению", — сказано в документе.
Тюрк отметил, что исключительная мера наказания несовместима с основополагающим правом на жизнь, и призвал все государства ввести мораторий на смертную казнь для последующей всеобщей отмены.
В Алабаме 25 января новым способом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за заказное убийство в 1988 году.
Осужденному через дыхательную маску пускают азот, что провоцирует гипоксию и в конечном счете смерть.
Такая форма высшей меры разрешена в трех штатах США, но на практике ее до сих пор ни разу не применяли.
Комиссар тюрьмы штата Алабама Майк Хейли в камере для смертельных инъекций в исправительном учреждении Холмана в Атморе - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Узаконенное убийство. Зачем в США вводят "невиданные ранее" методы казни
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