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Казнь заключенного в США азотом можно приравнять к пытке, заявили в ООН

Казнь заключенного в США азотом можно приравнять к пытке, заявили в ООН - РИА Новости, 26.01.2024

Казнь заключенного в США азотом можно приравнять к пытке, заявили в ООН

Казнь заключенного азотом можно приравнять к пытке, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:37

2024-01-26T12:37

2024-01-26T13:30

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ЖЕНЕВА, 26 янв — РИА Новости. Казнь заключенного азотом можно приравнять к пытке, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. "Я глубоко сожалею о казни Кеннета Юджина Смита в Алабаме, несмотря на серьезные опасения, что этот новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению", — сказано в документе.Тюрк отметил, что исключительная мера наказания несовместима с основополагающим правом на жизнь, и призвал все государства ввести мораторий на смертную казнь для последующей всеобщей отмены.В Алабаме 25 января новым способом казнили 58-летнего Кеннета Юджина Смита, осужденного за заказное убийство в 1988 году.Осужденному через дыхательную маску пускают азот, что провоцирует гипоксию и в конечном счете смерть.Такая форма высшей меры разрешена в трех штатах США, но на практике ее до сих пор ни разу не применяли.

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в мире, сша, алабама, оон