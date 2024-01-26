https://ria.ru/20240126/kanikuly-1923745213.html

Путин призвал решить вопрос с кредитными каникулами для участников СВО

Путин призвал решить вопрос с кредитными каникулами для участников СВО - РИА Новости, 26.01.2024

Путин призвал решить вопрос с кредитными каникулами для участников СВО

Вопрос с кредитными каникулами для участников СВО должен быть решен в течение двух-трех недель, ничего накапливаться в этот период не должно, заявил президент... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T18:50

2024-01-26T18:50

2024-01-26T23:55

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Вопрос с кредитными каникулами для участников СВО должен быть решен в течение двух-трех недель, ничего накапливаться в этот период не должно, заявил президент РФ Владимир Путин.Один из участников встречи Путина со студентами-участниками специальной военной операции рассказал о принципах действия кредитных каникул для участников СВО и посетовал, что несмотря на то, что платежи заморожены, проценты продолжают накапливаться, и за время его нахождения в зоне боевых действий его задолженность перед банком выросла."Конечно, я тоже с вами согласен, получается, что человек дважды платит проценты. Правда, с точки зрения финансовой организации, у них своя логика - мы выдали деньги, деньги чего-то стоят, мы их отдали, мы их не имеем возможности использовать в обороте финансовой организации, и мы вправе рассчитывать на плату за эти деньги, которые мы отдали", - сказал Путин.Но, подчеркнул президент, человек же пошел не в отпуск, "вы пошли на войну"."Поэтому это, конечно, надо иметь в виду, и этот вопрос должен быть решен. И мы решим его в течение двух-трех недель. То есть я полагаю так - человек пришел, каникулы закончились, месяц прошел, начинаются нормальные отношения с кредитной организацией. И проценты, и выплаты тела долга. И ничего, что накопилось, выплачиваться больше не должно и ничего накапливаться не должно, никаких процентов. Согласен, и мы это сделаем", - пояснил Путин.Позже в пятницу, во время совещания по развитию агломерации Санкт-Петербурга, президент попросил главу Минфина Антона Силуанова проработать тему."Нужно решить этот вопрос. Ребята пришли из зоны СВО, начинают платить кредит, начинают платить проценты, выплатили и проценты, и кредит - ну и достаточно. И не нужно на них навешивать еще те проценты, которые набежали за время кредитных каникул", - подчеркнул Путин.Он признал, что "с точки зрения финансовой логики, наверное, это правильно", поскольку с позиции финансовой организации "деньги всегда чего-то стоят, и за них надо платить"."Но ситуация особая: ребята уходят на войну, рискуют жизнью, здоровьем, некоторые не возвращаются с войны. Поэтому здесь, мне кажется, вот эта вроде бы правильная логика финансовых учреждений не должна работать, здесь должна работать другая логика - логика поддержки людей, которые рискуют своей жизнью в интересах родины", - добавил президент РФ.Социальный блок правительства поддерживает такой подход, сообщил Путин, отметив, что обсуждал этот вопрос с вице-премьером Татьяной Голиковой, и она разделяет его позицию.

https://ria.ru/20240126/podderzhka-1923785206.html

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россия, владимир путин, общество