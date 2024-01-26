https://ria.ru/20240126/kadry-1923750184.html

В Запорожской области запустили программу подготовки кадров

В Запорожской области запустили программу подготовки кадров - РИА Новости, 26.01.2024

В Запорожской области запустили программу подготовки кадров

Власти Запорожской области запустили в регионе программу подготовки кадров, сообщили РИА Новости в минэкономразвития Запорожской области. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T19:12

2024-01-26T19:12

2024-01-26T19:12

запорожская область

евгений балицкий

общество

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Власти Запорожской области запустили в регионе программу подготовки кадров, сообщили РИА Новости в минэкономразвития Запорожской области. "Запорожская область с опережением запустила программу подготовки кадрового резерва. Система направлена на выявление профессиональных компетенций высшего управленческого кадрового состава Запорожской области и формирование индивидуальных программ повышения квалификации и подготовки кадров. Система успешно прошла проверку с точки зрения валидности, надежности и репрезентативности тестовых показателей на основе 33 компетенций (более 8 тысяч сформированных профилей)", - говорится в сообщении. Как отметили в министерстве, еще в декабре 2023 года по инициативе губернатора Запорожской области Евгения Балицкого в рамках десятилетней программы развития региона было заключено соглашение с Российским государственными социальным университетом о внедрении системы Большого ориентационного теста (БОТ). В дальнейшей перспективе, отмечают в минэкономразвития, регион мог бы стать оператором системы кадрового отбора в регионы Азовского-Черноморского кольца. В октябре прошлого года в пресс-службе минэкономразвития Запорожской области сообщали РИА Новости о подготовке к запуску в регионе программы "Запорожская целина", с ее помощью местные власти планируют привлечь специалистов.

https://ria.ru/20240118/spetsialisty-1922206422.html

https://ria.ru/20231122/mishustin-1910996537.html

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запорожская область, евгений балицкий, общество