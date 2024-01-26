https://ria.ru/20240126/kabel-1923594700.html

Один из двух энергокабелей между Эстонией и Финляндией вышел из строя

Один из двух энергокабелей между Эстонией и Финляндией вышел из строя - РИА Новости, 26.01.2024

Один из двух энергокабелей между Эстонией и Финляндией вышел из строя

Обнаружен сбой в работе одного из двух энергокабелей между Эстонией и Финляндией, причина аварии выясняется, сообщает пресс-служба эстонской энергетической... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:03

2024-01-26T11:03

2024-01-26T11:03

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв - РИА Новости. Обнаружен сбой в работе одного из двух энергокабелей между Эстонией и Финляндией, причина аварии выясняется, сообщает пресс-служба эстонской энергетической компании Elering. "В ночь на пятницу обнаружен сбой в работе энергетического кабеля Estlink 2, связывающего Эстонию и Финляндию. Причина сбоя неизвестна, специалисты пытаются ее установить", - говорится в сообщении. До конца сегодняшнего дня Elering будет использовать имеющиеся в регионе резервные мощности, чтобы компенсировать электроэнергию, которая должна была поступить через Estlink 2. Если ремонт неисправности продлится дольше, с субботы планируется начать использовать другие генерирующие мощности в регионе. Estlink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 147 километров линий проложены под водой. Совокупная мощность электропередачи Estlink 1 и Estlink 2 составляет 1000 МВт, причем две трети совокупной мощности приходится на Estlink 2, отмечает Elering.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эстония, финляндия, elering