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Один из двух энергокабелей между Эстонией и Финляндией вышел из строя - РИА Новости, 26.01.2024
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11:03 26.01.2024
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Один из двух энергокабелей между Эстонией и Финляндией вышел из строя
Один из двух энергокабелей между Эстонией и Финляндией вышел из строя - РИА Новости, 26.01.2024
Один из двух энергокабелей между Эстонией и Финляндией вышел из строя
Обнаружен сбой в работе одного из двух энергокабелей между Эстонией и Финляндией, причина аварии выясняется, сообщает пресс-служба эстонской энергетической... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:03
2024-01-26T11:03
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв - РИА Новости. Обнаружен сбой в работе одного из двух энергокабелей между Эстонией и Финляндией, причина аварии выясняется, сообщает пресс-служба эстонской энергетической компании Elering. "В ночь на пятницу обнаружен сбой в работе энергетического кабеля Estlink 2, связывающего Эстонию и Финляндию. Причина сбоя неизвестна, специалисты пытаются ее установить", - говорится в сообщении. До конца сегодняшнего дня Elering будет использовать имеющиеся в регионе резервные мощности, чтобы компенсировать электроэнергию, которая должна была поступить через Estlink 2. Если ремонт неисправности продлится дольше, с субботы планируется начать использовать другие генерирующие мощности в регионе. Estlink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 147 километров линий проложены под водой. Совокупная мощность электропередачи Estlink 1 и Estlink 2 составляет 1000 МВт, причем две трети совокупной мощности приходится на Estlink 2, отмечает Elering.
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в мире, эстония, финляндия, elering
В мире, Эстония, Финляндия, Elering
Один из двух энергокабелей между Эстонией и Финляндией вышел из строя

Elering выявила сбой в работе энергокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв - РИА Новости. Обнаружен сбой в работе одного из двух энергокабелей между Эстонией и Финляндией, причина аварии выясняется, сообщает пресс-служба эстонской энергетической компании Elering.
«
"В ночь на пятницу обнаружен сбой в работе энергетического кабеля Estlink 2, связывающего Эстонию и Финляндию. Причина сбоя неизвестна, специалисты пытаются ее установить", - говорится в сообщении.
До конца сегодняшнего дня Elering будет использовать имеющиеся в регионе резервные мощности, чтобы компенсировать электроэнергию, которая должна была поступить через Estlink 2. Если ремонт неисправности продлится дольше, с субботы планируется начать использовать другие генерирующие мощности в регионе.
Estlink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 147 километров линий проложены под водой. Совокупная мощность электропередачи Estlink 1 и Estlink 2 составляет 1000 МВт, причем две трети совокупной мощности приходится на Estlink 2, отмечает Elering.
 
В миреЭстонияФинляндияElering
 
 
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