https://ria.ru/20240126/izrail-1923719383.html

Главный раввин России объяснил свое обращение к израильским солдатам

Главный раввин России объяснил свое обращение к израильским солдатам - РИА Новости, 26.01.2024

Главный раввин России объяснил свое обращение к израильским солдатам

Главный раввин России Берл Лазар объяснил свое обращение к солдатам Израиля и их благословение стремлением к миру и борьбе с терроризмом. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:14

2024-01-26T17:14

2024-01-26T17:18

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар объяснил свое обращение к солдатам Израиля и их благословение стремлением к миру и борьбе с терроризмом. Видеоролик с обращением раввина к солдатам Израиля, распространенный на этой неделе в интернете, вызвал резонанс и споры среди пользователей. "Сама идея Армии обороны Израиля для того, чтобы защищать евреев во всем мире. Когда террористы атакуют, нужно против них бороться. Я дал им благословение и сказал, что мы надеемся, что уже наступит мир, когда все люди на свете будут дружить между собой, когда все будем жить в мире", - сказал Лазар журналистам в пятницу в Москве на церемонии в память о жертвах Холокоста. Раввин отметил, что речь идет не только об Израиле, а о мире для всех людей в разных странах. При этом он подчеркнул, что убийство мирного населения— "это страшно". "Я не говорю, не дай Бог, убивать мирных людей – это страшно для нас. Когда убивают мирного человека, ребенка, женщину, когда мирное население страдает – это страшно. <…> Каждый солдат, который, не дай Бог, случайно убивает ребенка или женщину, он сам страдает от этого. И мы за то, чтобы как можно скорее этот конфликт закончился, но закончится тем, чтоб больше террора не видели, и не только в Израиле, а во всем мире", - пояснил Лазар. По его словам, если террористы "защищают себя через детей" - "это страшное дело". "Думаю, надо найти какое-то решение. Если они скажут, что больше не будут воевать, Израиль будет первым рад жить с ними соседству", - добавил раввин. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 25,9 тысячи, более 64 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240126/oon-1923695573.html

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