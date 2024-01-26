https://ria.ru/20240126/izrail-1923704899.html

МИД ЮАР назвал решение суда ООН по Израилю победой верховенства права

МИД ЮАР назвал решение суда ООН по Израилю победой верховенства права - РИА Новости, 26.01.2024

МИД ЮАР назвал решение суда ООН по Израилю победой верховенства права

Министерство иностранных дел ЮАР назвало решение Международного суда ООН по иску к Израилю решительной победой международного верховенства права и поблагодарило РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:32

2024-01-26T16:32

2024-01-26T16:38

в мире

юар

израиль

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел ЮАР назвало решение Международного суда ООН по иску к Израилю решительной победой международного верховенства права и поблагодарило за быстрое решение. "Сегодняшний день знаменует собой решительную победу международного верховенства права и значительную веху в поисках справедливости для палестинского народа", - говорится в сообщении МИД ЮАР. По заявлению министерства, это решение является важным для применения верховенства закона. "ЮАР благодарит Суд за быстрое решение... ЮАР искренне надеется, что Израиль не будет действовать так, чтобы сорвать исполнение этого распоряжения, как публично угрожал сделать, а что, напротив, будет действовать в пользу полного соблюдения, как обязан делать", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20240126/oon-1923695573.html

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в мире, юар, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году