https://ria.ru/20240126/izrail-1923704899.html
МИД ЮАР назвал решение суда ООН по Израилю победой верховенства права
МИД ЮАР назвал решение суда ООН по Израилю победой верховенства права - РИА Новости, 26.01.2024
МИД ЮАР назвал решение суда ООН по Израилю победой верховенства права
Министерство иностранных дел ЮАР назвало решение Международного суда ООН по иску к Израилю решительной победой международного верховенства права и поблагодарило РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:32
2024-01-26T16:32
2024-01-26T16:38
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел ЮАР назвало решение Международного суда ООН по иску к Израилю решительной победой международного верховенства права и поблагодарило за быстрое решение. "Сегодняшний день знаменует собой решительную победу международного верховенства права и значительную веху в поисках справедливости для палестинского народа", - говорится в сообщении МИД ЮАР. По заявлению министерства, это решение является важным для применения верховенства закона. "ЮАР благодарит Суд за быстрое решение... ЮАР искренне надеется, что Израиль не будет действовать так, чтобы сорвать исполнение этого распоряжения, как публично угрожал сделать, а что, напротив, будет действовать в пользу полного соблюдения, как обязан делать", - указывается в сообщении.
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РИА Новости
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в мире, юар, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ЮАР, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД ЮАР назвал решение суда ООН по Израилю победой верховенства права
МИД ЮАР назвал решение суда ООН по иску к Израилю победой верховенства права
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел ЮАР назвало решение Международного суда ООН по иску к Израилю решительной победой международного верховенства права и поблагодарило за быстрое решение.
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"Сегодняшний день знаменует собой решительную победу международного верховенства права и значительную веху в поисках справедливости для палестинского народа", - говорится в сообщении МИД ЮАР.
По заявлению министерства, это решение является важным для применения верховенства закона.
"ЮАР благодарит Суд за быстрое решение... ЮАР искренне надеется, что Израиль не будет действовать так, чтобы сорвать исполнение этого распоряжения, как публично угрожал сделать, а что, напротив, будет действовать в пользу полного соблюдения, как обязан делать", - указывается в сообщении.
Суд ООН обязал Израиль принять срочные меры по гумпомощи сектору Газа