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Израиль нарушает обязательства, нападая на больницы в Газе, заявили в ООН - РИА Новости, 26.01.2024
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13:27 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/izrail-1923642856.html
Израиль нарушает обязательства, нападая на больницы в Газе, заявили в ООН
Израиль нарушает обязательства, нападая на больницы в Газе, заявили в ООН - РИА Новости, 26.01.2024
Израиль нарушает обязательства, нападая на больницы в Газе, заявили в ООН
ЖЕНЕВА, 26 янв - РИА Новости. Израиль нарушает свои международные обязательства, нападая на больницы, школы и приюты в Газе, что вынуждает палестинцев... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:27
2024-01-26T13:27
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
оон
сектор газа
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ЖЕНЕВА, 26 янв - РИА Новости. Израиль нарушает свои международные обязательства, нападая на больницы, школы и приюты в Газе, что вынуждает палестинцев переселяться во все более худшие условия, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Газе Аджит Сунга. "Нападения на больницы, школы и другие убежища неоднократно приводили к тому, что палестинцы переселяются во все более мелкие районы со все более ограниченным доступом к средствам для выживания. Такие разрушительные действия нарушают обязательства Израиля по международному праву", - сказал он. Сунга также заявил, что необходимо положить конец "явному пренебрежению международным правом" и насилию, что гуманитарная помощь должна беспрепятственно доставляться всем нуждающимся, что должно вступить в силу прекращение огня и что все заложники должны быть освобождены. "Мы также очень обеспокоены воздействием дождливой и холодной погоды в Газе, вполне предсказуемой в это время года, она может сделать и без того нездоровую ситуацию совершенно непригодной для жизни людей. У большинства из них (палестинцев – ред.) нет ни теплой одежды, ни одеял. Северная часть Газы, где продолжаются действия ЦАХАЛ (израильской армии – ред.), едва доступна даже для доставки базовой гуманитарной помощи", - подчеркнул представитель УВКПЧ. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, возросло до 25,9 тысячи, более 64 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, оон, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, ООН, Сектор Газа
Израиль нарушает обязательства, нападая на больницы в Газе, заявили в ООН

УВКПЧ: Израиль нарушает обязательства, нападая на больницы и школы в Газе

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 янв - РИА Новости. Израиль нарушает свои международные обязательства, нападая на больницы, школы и приюты в Газе, что вынуждает палестинцев переселяться во все более худшие условия, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Газе Аджит Сунга.
"Нападения на больницы, школы и другие убежища неоднократно приводили к тому, что палестинцы переселяются во все более мелкие районы со все более ограниченным доступом к средствам для выживания. Такие разрушительные действия нарушают обязательства Израиля по международному праву", - сказал он.
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Сунга также заявил, что необходимо положить конец "явному пренебрежению международным правом" и насилию, что гуманитарная помощь должна беспрепятственно доставляться всем нуждающимся, что должно вступить в силу прекращение огня и что все заложники должны быть освобождены.
"Мы также очень обеспокоены воздействием дождливой и холодной погоды в Газе, вполне предсказуемой в это время года, она может сделать и без того нездоровую ситуацию совершенно непригодной для жизни людей. У большинства из них (палестинцев – ред.) нет ни теплой одежды, ни одеял. Северная часть Газы, где продолжаются действия ЦАХАЛ (израильской армии – ред.), едва доступна даже для доставки базовой гуманитарной помощи", - подчеркнул представитель УВКПЧ.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, возросло до 25,9 тысячи, более 64 тысяч получили ранения.
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ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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