Путин поручил присвоить статус ветерана участникам СВО без контракта
Путин поручил признавать служащих без контракта участников СВО ветеранами
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Участникам специальной военной операции будут присваивать статус ветерана боевых действий вне зависимости от наличия контракта, такое поручение дал Владимир Путин, документ опубликовали на сайте Кремля.
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"Внести в нормативные правовые акты <...> изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в специальной военной операции <...> вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта <...> с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", — говорится в тексте поручения.
Присвоить гражданину статус ветерана можно будет на основании документов, подтверждающих ранение, травму, контузию или заболевание, либо на основании наградного материала.
Выполнить поручение президента необходимо к 1 апреля, ответственный — премьер Михаил Мишустин.
Как сообщил ранее на этой неделе руководитель рабочей группы по вопросам специальной военной операции Андрей Турчак, в 2023 году группа отработала более 42 тысяч обращений от участников СВО и их близких. По его словам, совместно с Минобороны удалось решить вопросы по начислению выплат, оформлению статуса ветерана, предоставлению отпусков, оказанию психологической и юрпомощи, лечения и реабилитации. Также утвержден Единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, включающий 20 видов помощи.