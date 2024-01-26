https://ria.ru/20240126/izmeneniya-1923590694.html

Путин поручил присвоить статус ветерана участникам СВО без контракта

Путин поручил присвоить статус ветерана участникам СВО без контракта - РИА Новости, 26.01.2024

Путин поручил присвоить статус ветерана участникам СВО без контракта

Участникам специальной военной операции будут присваивать статус ветерана боевых действий вне зависимости от наличия контракта, такое поручение дал Владимир... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T10:49

2024-01-26T10:49

2024-01-26T13:12

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Участникам специальной военной операции будут присваивать статус ветерана боевых действий вне зависимости от наличия контракта, такое поручение дал Владимир Путин, документ опубликовали на сайте Кремля."Внести в нормативные правовые акты <...> изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в специальной военной операции <...> вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта <...> с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", — говорится в тексте поручения.Присвоить гражданину статус ветерана можно будет на основании документов, подтверждающих ранение, травму, контузию или заболевание, либо на основании наградного материала.Выполнить поручение президента необходимо к 1 апреля, ответственный — премьер Михаил Мишустин.Как сообщил ранее на этой неделе руководитель рабочей группы по вопросам специальной военной операции Андрей Турчак, в 2023 году группа отработала более 42 тысяч обращений от участников СВО и их близких. По его словам, совместно с Минобороны удалось решить вопросы по начислению выплат, оформлению статуса ветерана, предоставлению отпусков, оказанию психологической и юрпомощи, лечения и реабилитации. Также утвержден Единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, включающий 20 видов помощи.

https://ria.ru/20240115/assotsiatsii-1921476249.html

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владимир путин, россия