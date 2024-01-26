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Суд с третьей попытки принял иск за "голую вечеринку" - РИА Новости, 26.01.2024
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Шоубиз
 
16:34 26.01.2024 (обновлено: 18:50 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/isk-1923705586.html
Суд с третьей попытки принял иск за "голую вечеринку"
Суд с третьей попытки принял иск за "голую вечеринку" - РИА Новости, 26.01.2024
Суд с третьей попытки принял иск за "голую вечеринку"
Таганский суд Москвы принял к производству иск к компании МТС с требованием компенсации за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:34
2024-01-26T18:50
мтс
"голая вечеринка"
происшествия
шоубиз
анастасия ивлеева
новости культуры
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Таганский суд Москвы принял к производству иск к компании МТС с требованием компенсации за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в суде."Исковое заявление Трещева А. С. к ПАО "МТС" о взыскании компенсации морального вреда, обязании перечислить в счет компенсации морального вреда в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" денежные средства в размере одного миллиарда долларов США принято к производству суда", — сказали в суде.Иск к Анастасии Ивлеевой суд не принял, "поскольку из искового заявления не следует, что моральный вред истцу причинен совместными действиями ответчиков". Суд разъяснил истцу право обратиться в суд по месту ее жительства.Ранее суды в Москве дважды отказались принимать аналогичные иски к рассмотрению.В третий раз истцом выступил некий Трещев — с ответчиков он требует символическую компенсацию по одному рублю, но просит суд обязать их перечислить в счет компенсации морального вреда в фонд "Защитники Отечества" миллиард рублей (от Ивлеевой) и миллиард долларов (от МТС).Параллельно суд принял к производству еще один иск, о котором ранее не сообщалось. В нем Олег Останин требует от МТС компенсации морального вреда в размере десяти миллионов рублей. При этом иск в части требований к Ивлеевой суд решил не рассматривать, сказали в пресс-службе.Ранее иск подавал кинопродюсер Александр Иншаков и примкнувшие к нему истцы. Тогда Таганский районный суд указал, что в иске "не представлено подтверждения того, что Ивлеева и ПАО "МТС" являются общими ответчиками по отношению к каждому члену указанной Иншаковым группы".Кроме того, в инстанции сочли, что "из заявления не следует, что Иншаков и указанные им лица объединены одним общим интересом". До этого они обращались с иском в Хамовнический суд Москвы, в его рассмотрении им также было отказано в связи с тем, что Ивлеева не проживает в подсудном ему районе.В компании МТС ранее заявили РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не являются "его спонсором или организатором".
https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html
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мтс, "голая вечеринка", происшествия, анастасия ивлеева, новости культуры
МТС, "Голая вечеринка", Происшествия, Шоубиз, Анастасия Ивлеева, Новости культуры
Суд с третьей попытки принял иск за "голую вечеринку"

Суд с третьей попытки принял иск на $1 млрд за голую вечеринку, но не к Ивлеевой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Таганский суд Москвы принял к производству иск к компании МТС с требованием компенсации за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в суде.
"Исковое заявление Трещева А. С. к ПАО "МТС" о взыскании компенсации морального вреда, обязании перечислить в счет компенсации морального вреда в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" денежные средства в размере одного миллиарда долларов США принято к производству суда", — сказали в суде.
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Иск к Анастасии Ивлеевой суд не принял, "поскольку из искового заявления не следует, что моральный вред истцу причинен совместными действиями ответчиков". Суд разъяснил истцу право обратиться в суд по месту ее жительства.
Ранее суды в Москве дважды отказались принимать аналогичные иски к рассмотрению.
В третий раз истцом выступил некий Трещев — с ответчиков он требует символическую компенсацию по одному рублю, но просит суд обязать их перечислить в счет компенсации морального вреда в фонд "Защитники Отечества" миллиард рублей (от Ивлеевой) и миллиард долларов (от МТС).
Параллельно суд принял к производству еще один иск, о котором ранее не сообщалось. В нем Олег Останин требует от МТС компенсации морального вреда в размере десяти миллионов рублей. При этом иск в части требований к Ивлеевой суд решил не рассматривать, сказали в пресс-службе.
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Ранее иск подавал кинопродюсер Александр Иншаков и примкнувшие к нему истцы. Тогда Таганский районный суд указал, что в иске "не представлено подтверждения того, что Ивлеева и ПАО "МТС" являются общими ответчиками по отношению к каждому члену указанной Иншаковым группы".
Кроме того, в инстанции сочли, что "из заявления не следует, что Иншаков и указанные им лица объединены одним общим интересом". До этого они обращались с иском в Хамовнический суд Москвы, в его рассмотрении им также было отказано в связи с тем, что Ивлеева не проживает в подсудном ему районе.
В компании МТС ранее заявили РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не являются "его спонсором или организатором".
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ШоубизМТС"Голая вечеринка"ПроисшествияАнастасия ИвлееваНовости культуры
 
 
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