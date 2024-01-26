https://ria.ru/20240126/isk-1923705586.html

Суд с третьей попытки принял иск за "голую вечеринку"

Суд с третьей попытки принял иск за "голую вечеринку" - РИА Новости, 26.01.2024

Суд с третьей попытки принял иск за "голую вечеринку"

Таганский суд Москвы принял к производству иск к компании МТС с требованием компенсации за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:34

2024-01-26T16:34

2024-01-26T18:50

мтс

"голая вечеринка"

происшествия

шоубиз

анастасия ивлеева

новости культуры

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Таганский суд Москвы принял к производству иск к компании МТС с требованием компенсации за "голую вечеринку", сообщили РИА Новости в суде."Исковое заявление Трещева А. С. к ПАО "МТС" о взыскании компенсации морального вреда, обязании перечислить в счет компенсации морального вреда в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" денежные средства в размере одного миллиарда долларов США принято к производству суда", — сказали в суде.Иск к Анастасии Ивлеевой суд не принял, "поскольку из искового заявления не следует, что моральный вред истцу причинен совместными действиями ответчиков". Суд разъяснил истцу право обратиться в суд по месту ее жительства.Ранее суды в Москве дважды отказались принимать аналогичные иски к рассмотрению.В третий раз истцом выступил некий Трещев — с ответчиков он требует символическую компенсацию по одному рублю, но просит суд обязать их перечислить в счет компенсации морального вреда в фонд "Защитники Отечества" миллиард рублей (от Ивлеевой) и миллиард долларов (от МТС).Параллельно суд принял к производству еще один иск, о котором ранее не сообщалось. В нем Олег Останин требует от МТС компенсации морального вреда в размере десяти миллионов рублей. При этом иск в части требований к Ивлеевой суд решил не рассматривать, сказали в пресс-службе.Ранее иск подавал кинопродюсер Александр Иншаков и примкнувшие к нему истцы. Тогда Таганский районный суд указал, что в иске "не представлено подтверждения того, что Ивлеева и ПАО "МТС" являются общими ответчиками по отношению к каждому члену указанной Иншаковым группы".Кроме того, в инстанции сочли, что "из заявления не следует, что Иншаков и указанные им лица объединены одним общим интересом". До этого они обращались с иском в Хамовнический суд Москвы, в его рассмотрении им также было отказано в связи с тем, что Ивлеева не проживает в подсудном ему районе.В компании МТС ранее заявили РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не являются "его спонсором или организатором".

https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мтс, "голая вечеринка", происшествия, анастасия ивлеева, новости культуры