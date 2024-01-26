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"Прекращение огня". На Украине раскрыли причину ярости Зеленского
"Прекращение огня". На Украине раскрыли причину ярости Зеленского - РИА Новости, 26.01.2024
"Прекращение огня". На Украине раскрыли причину ярости Зеленского
Владимир Зеленский впал в безумие в своем стремлении устранить главкома ВСУ Залужного, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T06:05
2024-01-26T06:05
2024-01-26T11:17
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский впал в безумие в своем стремлении устранить главкома ВСУ Залужного, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Зеленский просто <...> находится в ярости и бешенстве, что появился Залужный, который становится ему абсолютным конкурентом. <…> Вот это все приводит его в состояние ступора, он себя контролировать, конечно, уже не может", — считает эксперт.По мнению Соскина, украинский президент "очень мелочный" и не терпит никакой конкуренции. Интриги и склоки — это любимая сфера Зеленского, отметил аналитик.Тяга главы Украины к внутренним конфликтам привела к тому, что его совершенно перестала волновать ситуация на фронте. Борьба внутри киевского руководства продолжит усиливаться, предупредил Соскин."Как остановить изуверский путь (Зеленского. — Прим. ред.) — это прекращение огня. <..> Дорогие украинцы, подумайте", — предложил эксперт.В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.На пресс-конференции 19 декабря Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив президента во лжи.
https://ria.ru/20240120/zaluzhnyy-1922528165.html
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в мире, украина, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
"Прекращение огня". На Украине раскрыли причину ярости Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский потерял всякий контроль над собой
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Владимир Зеленский впал в безумие в своем стремлении устранить главкома ВСУ Залужного, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube
.
"Зеленский просто <...> находится в ярости и бешенстве, что появился Залужный, который становится ему абсолютным конкурентом. <…> Вот это все приводит его в состояние ступора, он себя контролировать, конечно, уже не может", — считает эксперт.
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По мнению Соскина, украинский президент "очень мелочный" и не терпит никакой конкуренции. Интриги и склоки — это любимая сфера Зеленского, отметил аналитик.
Тяга главы Украины к внутренним конфликтам привела к тому, что его совершенно перестала волновать ситуация на фронте. Борьба внутри киевского руководства продолжит усиливаться, предупредил Соскин.
«
"Как остановить изуверский путь (Зеленского. — Прим. ред.) — это прекращение огня. <..> Дорогие украинцы, подумайте", — предложил эксперт.
В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ
зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.
На пресс-конференции 19 декабря Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив президента во лжи.
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