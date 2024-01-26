https://ria.ru/20240126/indoneziya-1923543394.html

Глава МИД Индонезии обсудила с Лавровым ускорение переговоров по ЗСТ

Глава МИД Индонезии обсудила с Лавровым ускорение переговоров по ЗСТ - РИА Новости, 26.01.2024

Глава МИД Индонезии обсудила с Лавровым ускорение переговоров по ЗСТ

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди обсудила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ускорение переговоров по зоне свободной торговли (ЗСТ) Индонезии... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T02:01

2024-01-26T02:01

2024-01-26T02:01

индонезия

сергей лавров

ретно марсуди

людмила воробьева

в мире

евразийский экономический союз (еаэс)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди обсудила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ускорение переговоров по зоне свободной торговли (ЗСТ) Индонезии и Евразийского экономического союза, встретившись на площадке Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. "С министром иностранных дел России я также обсудил экономическое сотрудничество. Мы привержены ускорению переговоров по ЗСТ между Индонезией и Евразийским экономическим союзом", - заявила Марсуди в ходе пресс-брифинга. Ее слова приводит сайт МИД Индонезии.Решение о начале переговоров с Индонезией принято Высшим Евразийским экономическим советом в мае 2022 года. Первый и второй раунды переговоров состоялись в апреле и июле, третий - в декабре 2023 года. Товарооборот государств ЕАЭС с Индонезией за последние два года удвоился. Ранее посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева заявила РИА Новости, что переговоры о создании зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским Союзом уже запущены, соглашение может быть подписано в течение двух лет или быстрее.

https://ria.ru/20240105/indoneziya-1919773724.html

индонезия

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индонезия, сергей лавров, ретно марсуди, людмила воробьева, в мире, евразийский экономический союз (еаэс)