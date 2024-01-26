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Глава МИД Индонезии обсудила с Лавровым ускорение переговоров по ЗСТ - РИА Новости, 26.01.2024
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02:01 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/indoneziya-1923543394.html
Глава МИД Индонезии обсудила с Лавровым ускорение переговоров по ЗСТ
Глава МИД Индонезии обсудила с Лавровым ускорение переговоров по ЗСТ - РИА Новости, 26.01.2024
Глава МИД Индонезии обсудила с Лавровым ускорение переговоров по ЗСТ
Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди обсудила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ускорение переговоров по зоне свободной торговли (ЗСТ) Индонезии... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T02:01
2024-01-26T02:01
индонезия
сергей лавров
ретно марсуди
людмила воробьева
в мире
евразийский экономический союз (еаэс)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди обсудила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ускорение переговоров по зоне свободной торговли (ЗСТ) Индонезии и Евразийского экономического союза, встретившись на площадке Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. "С министром иностранных дел России я также обсудил экономическое сотрудничество. Мы привержены ускорению переговоров по ЗСТ между Индонезией и Евразийским экономическим союзом", - заявила Марсуди в ходе пресс-брифинга. Ее слова приводит сайт МИД Индонезии.Решение о начале переговоров с Индонезией принято Высшим Евразийским экономическим советом в мае 2022 года. Первый и второй раунды переговоров состоялись в апреле и июле, третий - в декабре 2023 года. Товарооборот государств ЕАЭС с Индонезией за последние два года удвоился. Ранее посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева заявила РИА Новости, что переговоры о создании зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским Союзом уже запущены, соглашение может быть подписано в течение двух лет или быстрее.
https://ria.ru/20240105/indoneziya-1919773724.html
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индонезия, сергей лавров, ретно марсуди, людмила воробьева, в мире, евразийский экономический союз (еаэс)
Индонезия, Сергей Лавров, Ретно Марсуди, Людмила Воробьева, В мире, Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
Глава МИД Индонезии обсудила с Лавровым ускорение переговоров по ЗСТ

Глава МИД Индонезии Марсуди обсудила с Лавровым ускорение переговоров по ЗСТ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди обсудила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ускорение переговоров по зоне свободной торговли (ЗСТ) Индонезии и Евразийского экономического союза, встретившись на площадке Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.
"С министром иностранных дел России я также обсудил экономическое сотрудничество. Мы привержены ускорению переговоров по ЗСТ между Индонезией и Евразийским экономическим союзом", - заявила Марсуди в ходе пресс-брифинга. Ее слова приводит сайт МИД Индонезии.
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Индонезия изучает преимущества вступления в БРИКС
5 января, 08:10
Решение о начале переговоров с Индонезией принято Высшим Евразийским экономическим советом в мае 2022 года. Первый и второй раунды переговоров состоялись в апреле и июле, третий - в декабре 2023 года. Товарооборот государств ЕАЭС с Индонезией за последние два года удвоился. Ранее посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева заявила РИА Новости, что переговоры о создании зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским Союзом уже запущены, соглашение может быть подписано в течение двух лет или быстрее.
 
ИндонезияСергей ЛавровРетно МарсудиЛюдмила ВоробьеваВ миреЕвразийский экономический союз (ЕАЭС)
 
 
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