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В Кремле прокомментировали реакцию Запада на атаку ВСУ на Ил-76 с пленными - РИА Новости, 26.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 26.01.2024 (обновлено: 13:03 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/il76-1923624729.html
В Кремле прокомментировали реакцию Запада на атаку ВСУ на Ил-76 с пленными
В Кремле прокомментировали реакцию Запада на атаку ВСУ на Ил-76 с пленными - РИА Новости, 26.01.2024
В Кремле прокомментировали реакцию Запада на атаку ВСУ на Ил-76 с пленными
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, говоря о позиции Запада в связи со сбитым Ил-76 заявил, что нет решительного осуждения от стран Запада, а... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:48
2024-01-26T13:03
в мире
вооруженные силы украины
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, говоря о позиции Запада в связи со сбитым Ил-76 заявил, что нет решительного осуждения от стран Запада, а ситуация требует должной оценки от мирового сообщества."Здесь нет решительного осуждения до сих пор от стран Запада этого ужасающего террористического акта, ужасающего уничтожения самолета, который перевозил для нас, в первую очередь, все-таки, там были наши летчики и наши сопровождающие, то есть погибли россияне, но и погибло очень большое количество военнопленных украинских. Ни слова осуждения мы не слышали... Поэтому, конечно, то, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества", - сказал Песков журналистам на вопрос, удовлетворен ли Кремль итогами заседания Совбеза ООН.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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в мире, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
В мире, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Специальная военная операция на Украине
В Кремле прокомментировали реакцию Запада на атаку ВСУ на Ил-76 с пленными

Песков: от Запада не было ни слова осуждения после атаки ВСУ на Ил-76 с пленными

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, говоря о позиции Запада в связи со сбитым Ил-76 заявил, что нет решительного осуждения от стран Запада, а ситуация требует должной оценки от мирового сообщества.
«
"Здесь нет решительного осуждения до сих пор от стран Запада этого ужасающего террористического акта, ужасающего уничтожения самолета, который перевозил для нас, в первую очередь, все-таки, там были наши летчики и наши сопровождающие, то есть погибли россияне, но и погибло очень большое количество военнопленных украинских. Ни слова осуждения мы не слышали... Поэтому, конечно, то, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества", - сказал Песков журналистам на вопрос, удовлетворен ли Кремль итогами заседания Совбеза ООН.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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