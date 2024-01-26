https://ria.ru/20240126/il76-1923624729.html

В Кремле прокомментировали реакцию Запада на атаку ВСУ на Ил-76 с пленными

В Кремле прокомментировали реакцию Запада на атаку ВСУ на Ил-76 с пленными - РИА Новости, 26.01.2024

В Кремле прокомментировали реакцию Запада на атаку ВСУ на Ил-76 с пленными

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, говоря о позиции Запада в связи со сбитым Ил-76 заявил, что нет решительного осуждения от стран Запада, а... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:48

2024-01-26T12:48

2024-01-26T13:03

в мире

вооруженные силы украины

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, говоря о позиции Запада в связи со сбитым Ил-76 заявил, что нет решительного осуждения от стран Запада, а ситуация требует должной оценки от мирового сообщества."Здесь нет решительного осуждения до сих пор от стран Запада этого ужасающего террористического акта, ужасающего уничтожения самолета, который перевозил для нас, в первую очередь, все-таки, там были наши летчики и наши сопровождающие, то есть погибли россияне, но и погибло очень большое количество военнопленных украинских. Ни слова осуждения мы не слышали... Поэтому, конечно, то, что произошло, требует должной оценки мирового сообщества", - сказал Песков журналистам на вопрос, удовлетворен ли Кремль итогами заседания Совбеза ООН.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области