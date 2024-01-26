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Специалисты начали расшифровывать информацию с черных ящиков сбитого Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024
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12:52 26.01.2024 (обновлено: 13:22 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/il-76-1923626453.html
Специалисты начали расшифровывать информацию с черных ящиков сбитого Ил-76
Специалисты начали расшифровывать информацию с черных ящиков сбитого Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024
Специалисты начали расшифровывать информацию с черных ящиков сбитого Ил-76
Специалисты начали работу по извлечению информации из черных ящиков самолета Ил-76, сбитого украинской ракетой в Белгородской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:52
2024-01-26T13:22
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Специалисты начали работу по извлечению информации из черных ящиков самолета Ил-76, сбитого украинской ракетой в Белгородской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.&quot;Проводится предварительная расшифровка черных ящиков для подготовки технического заключения&quot;, — сказал собеседник агентства.Бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета доставили в специализированный НИИ утром. Отмечалось, что их техническое состояние хорошее и пригодно для расшифровки.Крушение Ил-76В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сотрудников военной полиции, никто не выжил.Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области. По данным первого замглавы оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.В Кремле назвали чудовищным актом убийство Украиной собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома.В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.
https://ria.ru/20240126/il76-1923624729.html
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
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Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом
Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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в мире, россия, киев, белгородская область, вячеслав володин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, госдума рф, конгресс сша, ил-76, зрк с-300, крушение ил-76 в белгородской области
В мире, Россия, Киев, Белгородская область, Вячеслав Володин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Конгресс США, Ил-76, ЗРК С-300, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Специалисты начали расшифровывать информацию с черных ящиков сбитого Ил-76

Экстренные службы: началась расшифровка информации с черных ящиков сбитого Ил-76

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Специалисты начали работу по извлечению информации из черных ящиков самолета Ил-76, сбитого украинской ракетой в Белгородской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"Проводится предварительная расшифровка черных ящиков для подготовки технического заключения", — сказал собеседник агентства.

Бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета доставили в специализированный НИИ утром.
Отмечалось, что их техническое состояние хорошее и пригодно для расшифровки.

Крушение Ил-76

В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сотрудников военной полиции, никто не выжил.
Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области. По данным первого замглавы оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.
В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.

Украина косвенно признала, что ее войска сбили Ил-76. Так, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении самолета заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении. Официально киевские власти призывают к международному расследованию, неофициально — в медиа запущен тезис, что Ил-76 перевозил ракеты для С-300. Тем не менее сразу после происшествия украинские СМИ растиражировали новость, что российский борт сбили именно ВСУ, но после появления данных о том, что там находились украинские пленные, издания начали редактировать заголовки.

Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
В Кремле прокомментировали реакцию Запада на атаку ВСУ на Ил-76 с пленными
12:48
В Кремле назвали чудовищным актом убийство Украиной собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
 
В миреРоссияКиевБелгородская областьВячеслав ВолодинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныГосдума РФКонгресс СШАИл-76ЗРК С-300Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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