Специалисты начали расшифровывать информацию с черных ящиков сбитого Ил-76
Экстренные службы: началась расшифровка информации с черных ящиков сбитого Ил-76
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Специалисты начали работу по извлечению информации из черных ящиков самолета Ил-76, сбитого украинской ракетой в Белгородской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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"Проводится предварительная расшифровка черных ящиков для подготовки технического заключения", — сказал собеседник агентства.
Бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета доставили в специализированный НИИ утром.
Отмечалось, что их техническое состояние хорошее и пригодно для расшифровки.
Крушение Ил-76
В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сотрудников военной полиции, никто не выжил.
Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области. По данным первого замглавы оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.
В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.
Украина косвенно признала, что ее войска сбили Ил-76. Так, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении самолета заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении. Официально киевские власти призывают к международному расследованию, неофициально — в медиа запущен тезис, что Ил-76 перевозил ракеты для С-300. Тем не менее сразу после происшествия украинские СМИ растиражировали новость, что российский борт сбили именно ВСУ, но после появления данных о том, что там находились украинские пленные, издания начали редактировать заголовки.
В Кремле назвали чудовищным актом убийство Украиной собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.