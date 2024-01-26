https://ria.ru/20240126/il-76-1923626453.html

Специалисты начали расшифровывать информацию с черных ящиков сбитого Ил-76

Специалисты начали расшифровывать информацию с черных ящиков сбитого Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024

Специалисты начали расшифровывать информацию с черных ящиков сбитого Ил-76

Специалисты начали работу по извлечению информации из черных ящиков самолета Ил-76, сбитого украинской ракетой в Белгородской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:52

2024-01-26T12:52

2024-01-26T13:22

в мире

россия

киев

белгородская область

вячеслав володин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923585226_0:41:1134:679_1920x0_80_0_0_ef97384065fb39e2259b0edcc8539687.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Специалисты начали работу по извлечению информации из черных ящиков самолета Ил-76, сбитого украинской ракетой в Белгородской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Проводится предварительная расшифровка черных ящиков для подготовки технического заключения", — сказал собеседник агентства.Бортовой речевой самописец и прибор регистрации параметров полета доставили в специализированный НИИ утром. Отмечалось, что их техническое состояние хорошее и пригодно для расшифровки.Крушение Ил-76В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сотрудников военной полиции, никто не выжил.Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области. По данным первого замглавы оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.В Кремле назвали чудовищным актом убийство Украиной собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома.В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.

https://ria.ru/20240126/il76-1923624729.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

россия

киев

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-26T12:52 true PT0M26S

Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 2024-01-26T12:52 true PT0M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, белгородская область, вячеслав володин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, госдума рф, конгресс сша, ил-76, зрк с-300, крушение ил-76 в белгородской области