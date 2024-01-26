Рейтинг@Mail.ru
Путин не исключил, что Украина могла сбить Ил-76 по неосторожности - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:05 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/il-1923758063.html
Путин не исключил, что Украина могла сбить Ил-76 по неосторожности
Путин не исключил, что Украина могла сбить Ил-76 по неосторожности - РИА Новости, 26.01.2024
Путин не исключил, что Украина могла сбить Ил-76 по неосторожности
Президент России Владимир Путин не исключил, что пуски ракет по Ил-76 со стороны Украины могли быть совершены из-за непонимания того, как работают поставленные... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T20:05
2024-01-26T20:05
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
владимир путин
вячеслав володин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил, что пуски ракет по Ил-76 со стороны Украины могли быть совершены из-за непонимания того, как работают поставленные Киеву системы ПВО. "В любом случае, то, что произошло, - это преступление. Или по неосторожности, я вынужден применить и такую юридическую формулировку, или специально, но, в любом случае, это - преступление. Такие преступления каждый день они совершают, в том числе и в отношении гражданских лиц", - сказал Путин на встрече со студентами - участниками СВО. Он отметил, что изъятые на месте падения самолета средства поражения говорят о том, что это была именно ракета ПВО, значит, украинских военных "либо плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следует управлять такими системами". "Это не могло быть ни при каких обстоятельствах "дружественным огнем", как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен системами ПВО - не армейскими какими-то средствами, ПЗРК и так далее, а именно ракетами ПВО, это видно по элементам поражения. А наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут, там стоят системы "свой - чужой", и сколько оператор на кнопку бы ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы - техника", - пояснил Путин. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу - именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc6bce84c79143e80dddfc73feb6139a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, владимир путин, вячеслав володин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, госдума рф, конгресс сша, в мире, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Конгресс США, В мире, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Путин не исключил, что Украина могла сбить Ил-76 по неосторожности

Путин: Украина могла случайно сбить Ил-76 из-за непонимания, как работает ПВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил, что пуски ракет по Ил-76 со стороны Украины могли быть совершены из-за непонимания того, как работают поставленные Киеву системы ПВО.
"В любом случае, то, что произошло, - это преступление. Или по неосторожности, я вынужден применить и такую юридическую формулировку, или специально, но, в любом случае, это - преступление. Такие преступления каждый день они совершают, в том числе и в отношении гражданских лиц", - сказал Путин на встрече со студентами - участниками СВО.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Украина уже сдалась, но пока не признала это
Вчера, 08:00
Он отметил, что изъятые на месте падения самолета средства поражения говорят о том, что это была именно ракета ПВО, значит, украинских военных "либо плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следует управлять такими системами".
"Это не могло быть ни при каких обстоятельствах "дружественным огнем", как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен системами ПВО - не армейскими какими-то средствами, ПЗРК и так далее, а именно ракетами ПВО, это видно по элементам поражения. А наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут, там стоят системы "свой - чужой", и сколько оператор на кнопку бы ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы - техника", - пояснил Путин.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец.
Последствия обстрела рынка в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Киев нашел слабое место России
23 января, 08:00
По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу - именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 января, 15:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаВладимир ПутинВячеслав ВолодинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныГосдума РФКонгресс СШАВ миреКрушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала