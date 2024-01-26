https://ria.ru/20240126/il-1923758063.html

Путин не исключил, что Украина могла сбить Ил-76 по неосторожности

Путин не исключил, что Украина могла сбить Ил-76 по неосторожности - РИА Новости, 26.01.2024

Путин не исключил, что Украина могла сбить Ил-76 по неосторожности

Президент России Владимир Путин не исключил, что пуски ракет по Ил-76 со стороны Украины могли быть совершены из-за непонимания того, как работают поставленные... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T20:05

2024-01-26T20:05

2024-01-26T20:05

специальная военная операция на украине

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владимир путин

вячеслав володин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил, что пуски ракет по Ил-76 со стороны Украины могли быть совершены из-за непонимания того, как работают поставленные Киеву системы ПВО. "В любом случае, то, что произошло, - это преступление. Или по неосторожности, я вынужден применить и такую юридическую формулировку, или специально, но, в любом случае, это - преступление. Такие преступления каждый день они совершают, в том числе и в отношении гражданских лиц", - сказал Путин на встрече со студентами - участниками СВО. Он отметил, что изъятые на месте падения самолета средства поражения говорят о том, что это была именно ракета ПВО, значит, украинских военных "либо плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следует управлять такими системами". "Это не могло быть ни при каких обстоятельствах "дружественным огнем", как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен системами ПВО - не армейскими какими-то средствами, ПЗРК и так далее, а именно ракетами ПВО, это видно по элементам поражения. А наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут, там стоят системы "свой - чужой", и сколько оператор на кнопку бы ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы - техника", - пояснил Путин. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу - именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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