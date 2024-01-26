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На месте крушения Ил-76 нашли документы погибших украинских пленных
На месте крушения Ил-76 нашли документы погибших украинских пленных - РИА Новости, 26.01.2024
На месте крушения Ил-76 нашли документы погибших украинских пленных
Следователи нашли на месте крушения Ил-76 документы погибших в катастрофе украинских военнопленных, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:40
2024-01-26T16:40
2024-01-26T23:54
россия
специальная военная операция на украине
крушение ил-76 в белгородской области
происшествия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Следователи нашли на месте крушения Ил-76 документы погибших в катастрофе украинских военнопленных, сообщил СК в Telegram-канале."Среди вещественных доказательств, которые уже приобщены к материалам уголовного дела, имеются документы погибших в катастрофе украинских военнослужащих, подтверждающие их личности", — говорится в релизе.На месте крушения собирают и систематизируют фрагменты тела погибших, чтобы в дальнейшем провести генетические экспертизы."На отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки. Подобные символы фиксировались на телах у многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе запрещенного в России полка "Азов"*", — добавили в ведомстве.С помощью радиолокационных средств следствие установило, что зенитные ракеты, поразившие самолет, запустили из села Липцы Харьковской области.Крушение Ил-76В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сотрудников военной полиции, никто не выжил.Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области. По данным первого замглавы оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.В Кремле назвали чудовищным актом убийство Украиной собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома.В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240126/obmen-1923697607.html
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Документы погибших военнопленных, обнаруженные на месте крушения Ил-76
Следователи нашли на месте крушения Ил-76 документы погибших в катастрофе украинских военнопленных, сообщил СК. Кроме того, удалось установить точку пуска украинской ракеты, поразившей российский транспортник.
2024-01-26T16:40
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россия, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия
Россия, Специальная военная операция на Украине, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Происшествия
На месте крушения Ил-76 нашли документы погибших украинских пленных
СК нашел документы погибших украинских пленных на месте крушения Ил-76