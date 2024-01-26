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США хочет внедрить ИИ в деятельность своей разведки, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2024
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13:11 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/ii-1923635420.html
США хочет внедрить ИИ в деятельность своей разведки, пишут СМИ
США хочет внедрить ИИ в деятельность своей разведки, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2024
США хочет внедрить ИИ в деятельность своей разведки, пишут СМИ
Американская разведка хочет начать использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы получить преимущество перед противниками США, включая Китай, однако... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:11
2024-01-26T13:11
в мире
технологии
сша
китай
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Американская разведка хочет начать использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы получить преимущество перед противниками США, включая Китай, однако технологии должны быть достаточно надежными, чтобы не раскрыть американские секретные данные, передает агентство Блумберг. "Американские шпионы хотят использовать ИИ в качестве инструмента против Китая, если технологии можно будет доверять", - говорится в сообщении агентства. Как сообщается, одно из подразделений офиса директора Национальной разведки США пытается использовать компании и колледжи, чтобы те помогли приспособить быстроразвивающиеся технологии ИИ для создания преимуществ США перед такими противниками, как Китай. Сложность заключается в том, чтобы гарантировать, что использование ИИ "не откроет лазейку к национальным сверхсекретным данным или не создаст фейковые данные". "Разведывательное сообщество хочет извлечь выгоду из больших языковых моделей за пределами (страны), но есть много неизведанного ... Конечная цель - иметь возможность работать с моделью, доверяя ей", - приводит агентство слова специалиста по данным Тима Маккиннона, который руководит одним из проектов офиса директора Национальной разведки США, известным под названием Bengal. При этом он не сказал, работает ли подразделение с какими-то конкретными компаниями. Главный технический директор ЦРУ Нанд Мулчандани считает, что ИИ, помимо прочего, может стать способом конкурировать с численным преимуществом Китая в кадровом обеспечении разведки. В сентябре агентство Блумберг сообщало, что спецслужбы США разрабатывают программу для получения и анализа разведданных по аналогии с чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT.
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в мире, технологии, сша, китай, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Технологии, США, Китай, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
США хочет внедрить ИИ в деятельность своей разведки, пишут СМИ

Bloomberg: разведка США хочет использовать ИИ в качестве инструмента против КНР

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление США
Центральное разведывательное управление США - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Американская разведка хочет начать использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы получить преимущество перед противниками США, включая Китай, однако технологии должны быть достаточно надежными, чтобы не раскрыть американские секретные данные, передает агентство Блумберг.
«
"Американские шпионы хотят использовать ИИ в качестве инструмента против Китая, если технологии можно будет доверять", - говорится в сообщении агентства.
Как сообщается, одно из подразделений офиса директора Национальной разведки США пытается использовать компании и колледжи, чтобы те помогли приспособить быстроразвивающиеся технологии ИИ для создания преимуществ США перед такими противниками, как Китай. Сложность заключается в том, чтобы гарантировать, что использование ИИ "не откроет лазейку к национальным сверхсекретным данным или не создаст фейковые данные".
"Разведывательное сообщество хочет извлечь выгоду из больших языковых моделей за пределами (страны), но есть много неизведанного ... Конечная цель - иметь возможность работать с моделью, доверяя ей", - приводит агентство слова специалиста по данным Тима Маккиннона, который руководит одним из проектов офиса директора Национальной разведки США, известным под названием Bengal. При этом он не сказал, работает ли подразделение с какими-то конкретными компаниями.
Главный технический директор ЦРУ Нанд Мулчандани считает, что ИИ, помимо прочего, может стать способом конкурировать с численным преимуществом Китая в кадровом обеспечении разведки.
В сентябре агентство Блумберг сообщало, что спецслужбы США разрабатывают программу для получения и анализа разведданных по аналогии с чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT.
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В миреТехнологииСШАКитайЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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