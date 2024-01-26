https://ria.ru/20240126/gaza-1923775520.html

США заявили, что не видят признаков геноцида в секторе Газа

США заявили, что не видят признаков геноцида в секторе Газа - РИА Новости, 26.01.2024

США заявили, что не видят признаков геноцида в секторе Газа

США не видят признаков геноцида в действиях израильских войск в секторе Газа, хотя и считают избыточным число жертв среди палестинского населения, заявил... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T22:10

2024-01-26T22:10

2024-01-26T22:30

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. США не видят признаков геноцида в действиях израильских войск в секторе Газа, хотя и считают избыточным число жертв среди палестинского населения, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы не видим признаков того, что военнослужащие Армии обороны Израиля каждый день просыпаются в койке и опускают ботинки на пол, говоря, что всё, что они делают, нацелено на уничтожение палестинского народа. Они стремятся уничтожить угрозу, которую представляет собой (правящее в секторе Газа палестинское движение - ред.) ХАМАС", - сказал он на брифинге Белого дома.США выступают против рассматриваемого в международном суде ООН иска ЮАР с требованием привлечь Израиль к ответственности за геноцид палестинцев."Это не означает, что мы оправдываем хотя бы одну потерянную невинную жизнь. Допустимое число гражданских жертв - это ноль, но мы не видели ничего, что бы подтверждало обвинения Армии обороны Израиля в геноцидных намерениях или действиях", - сказал Кирби.Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. Суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, превысило 26 тысяч, более 64 тысяч получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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в мире, сша, израиль, хамас, оон, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году