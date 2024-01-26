https://ria.ru/20240126/gaza-1923725834.html

Нетаньяху прокомментировал решение Международного суда ООН по сектору Газа

Нетаньяху прокомментировал решение Международного суда ООН по сектору Газа - РИА Новости, 26.01.2024

Нетаньяху прокомментировал решение Международного суда ООН по сектору Газа

Израиль продолжит войну с ХАМАС для обеспечения собственной безопасности и сделает все возможное, чтобы уберечь мирных жителей сектора Газа, заявил в пятницу... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:32

2024-01-26T17:32

2024-01-26T17:32

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

оон

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_456:692:2866:2048_1920x0_80_0_0_629dca03b036c6500c25d6f4711a8005.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 янв - РИА Новости. Израиль продолжит войну с ХАМАС для обеспечения собственной безопасности и сделает все возможное, чтобы уберечь мирных жителей сектора Газа, заявил в пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя решения Международного суда ООН по сектору Газа. Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес решение о временных мерах, запрашиваемых в иске ЮАР, в котором Израиль обвиняется в совершении предполагаемого геноцида в секторе Газа. Председатель МС ООН Джоан Донохью объявила на слушании в пятницу, что суд обязал Израиль принять все меры, чтобы предотвратить геноцид в анклаве. Суд также обязал Израиль срочно обеспечить поступление в сектор Газа гуманитарной помощи. "Приверженность Израиля международному праву непоколебима. Столь же непоколебимо и наше священное обязательство продолжать защищать нашу страну и наш народ ... Израиль будет продолжать защищаться от террористической организации ХАМАС, осуществляющей геноцид. Наша война ведется против террористов ХАМАС, а не против палестинского гражданского населения", - заявил премьер. По словам Нетаньяху, Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь палестинскому анклаву и делать все возможное, чтобы уберечь гражданское население от опасности, "даже несмотря на то, что ХАМАС использует мирных жителей в качестве живого щита". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 25,9 тысячи, более 64 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240126/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240108/izrail-1920193744.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, в мире, израиль, биньямин нетаньяху