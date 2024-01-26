https://ria.ru/20240126/gaza-1923688037.html

Суд ООН отметил, что операция Израиля в Газе привела к значительным жертвам

Суд ООН отметил, что операция Израиля в Газе привела к значительным жертвам - РИА Новости, 26.01.2024

Суд ООН отметил, что операция Израиля в Газе привела к значительным жертвам

Военная операция Израиля в секторе Газе привела к многочисленным жертвам, нанесла большой ущерб жилым домам и инфраструктуре, заявила председатель... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:42

2024-01-26T15:42

2024-01-26T15:42

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГААГА, 26 янв - РИА Новости. Военная операция Израиля в секторе Газе привела к многочисленным жертвам, нанесла большой ущерб жилым домам и инфраструктуре, заявила председатель Международного суда ООН Джоан Донохью на заседании суда. Международный суд ООН в пятницу выносит решение по запросу ЮАР об указании временных мер в отношении Израиля из-за возможного геноцида в секторе Газа. "Суд отмечает, что военная операция Израиля в Газе привела к многочисленным погибшим и пострадавшим, нанесла массивный ущерб жилым домам и гражданской инфраструктуре", - заявила Донохью на заседании суда. Она отметила, что суд ООН обладает юрисдикцией выносить по данному делу временные меры. По ее словам, ряд обвинений ЮАР в отношении Израиля подпадают под Конвенцию о геноциде. В то же время, как сообщила судья, на данной стадии перед судом не стояла задача установить, нарушил ли Израиль Конвенцию о геноциде. Это будет определено во время рассмотрения дела по существу, добавила Донохью. Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона попросила суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. Израиль, в свою очередь, пытался привести доказательства, почему суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа. Израиль, в свою очередь, пытался привести доказательства, почему суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа. Так, израильская защита заявила, что с помощью военной операции в Газе страна стремится "не уничтожить палестинский народ, а защитить свой". Кроме того, Израиль утверждает, что обеспечил поступление гуманитарной помощи в Газу, в том числе грузовиков с едой, и не было никаких ограничений на количество воды, которая может поступать в этот район. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа