СМИ: Байден призвал Нетаньяху сократить масштабы операции в Газе
Axios: Байден требовал от Нетаньяху сократить масштабы боевых действий в Газе
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден на прошлой неделе сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сократить масштабы израильских военных действий в секторе Газа, заявив, что не хочет продолжения конфликта в течение года, сообщает портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников.
Портал отмечает, что заявление Байдена в ходе телефонного разговора демонстрирует нарастающую озабоченность в Вашингтоне из-за продолжения эскалации, а также желание действующего президента, чтобы конфликт завершился до выборов в США в ноябре. Советник Байдена заявил порталу, что администрация очень обеспокоена возможностью потерять голоса молодых избирателей, которые не поддерживают политику нынешнего президента по палестино-израильскому конфликту.
"Президент Байден на прошлой неделе надавил на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху (с целью) сократить израильскую военную операцию в Газе, подчеркнув, что он против года войны", - говорится в материале.
Американский источник рассказал, что по меньшей мере треть 40-минутного разговора Байдена с Нетаньяху 19 января была сосредоточена на сроках перехода к менее интенсивным операциям в секторе Газа и сокращению жертв среди мирного населения в дальнейшем, а также на военной стратегии Израиля в целом. Помимо этого, президент США попросил премьера Израиля допустить миссию ООН на север сектора Газа для оценки условий для возвращения палестинцев.
В прошлую пятницу Байден провел первый с начала года телефонный разговор с Нетаньяху. Он состоялся после того, как в четверг в ходе пресс-конференции израильский премьер косвенно намекнул, что при его правлении палестинское государство не сможет быть создано, так как в нынешних условиях Израиль может обеспечивать свою безопасность лишь при сохранении контроля безопасности на палестинских территориях. Представитель Белого дома Джон Кирби между тем заверил, что "звонок планировался уже какое-то время" и не связан с заявлениями Нетаньяху.