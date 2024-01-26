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СМИ: Байден призвал Нетаньяху сократить масштабы операции в Газе - РИА Новости, 26.01.2024
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15:06 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/gaza-1923670653.html
СМИ: Байден призвал Нетаньяху сократить масштабы операции в Газе
СМИ: Байден призвал Нетаньяху сократить масштабы операции в Газе - РИА Новости, 26.01.2024
СМИ: Байден призвал Нетаньяху сократить масштабы операции в Газе
Президент США Джо Байден на прошлой неделе сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сократить масштабы израильских военных действий в секторе Газа,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:06
2024-01-26T15:06
в мире
израиль
сша
джо байден
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден на прошлой неделе сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сократить масштабы израильских военных действий в секторе Газа, заявив, что не хочет продолжения конфликта в течение года, сообщает портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников. Портал отмечает, что заявление Байдена в ходе телефонного разговора демонстрирует нарастающую озабоченность в Вашингтоне из-за продолжения эскалации, а также желание действующего президента, чтобы конфликт завершился до выборов в США в ноябре. Советник Байдена заявил порталу, что администрация очень обеспокоена возможностью потерять голоса молодых избирателей, которые не поддерживают политику нынешнего президента по палестино-израильскому конфликту. "Президент Байден на прошлой неделе надавил на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху (с целью) сократить израильскую военную операцию в Газе, подчеркнув, что он против года войны", - говорится в материале. Американский источник рассказал, что по меньшей мере треть 40-минутного разговора Байдена с Нетаньяху 19 января была сосредоточена на сроках перехода к менее интенсивным операциям в секторе Газа и сокращению жертв среди мирного населения в дальнейшем, а также на военной стратегии Израиля в целом. Помимо этого, президент США попросил премьера Израиля допустить миссию ООН на север сектора Газа для оценки условий для возвращения палестинцев. В прошлую пятницу Байден провел первый с начала года телефонный разговор с Нетаньяху. Он состоялся после того, как в четверг в ходе пресс-конференции израильский премьер косвенно намекнул, что при его правлении палестинское государство не сможет быть создано, так как в нынешних условиях Израиль может обеспечивать свою безопасность лишь при сохранении контроля безопасности на палестинских территориях. Представитель Белого дома Джон Кирби между тем заверил, что "звонок планировался уже какое-то время" и не связан с заявлениями Нетаньяху.
https://ria.ru/20240126/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
израиль
сша
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в мире, израиль, сша, джо байден, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, США, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
СМИ: Байден призвал Нетаньяху сократить масштабы операции в Газе

Axios: Байден требовал от Нетаньяху сократить масштабы боевых действий в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден на прошлой неделе сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сократить масштабы израильских военных действий в секторе Газа, заявив, что не хочет продолжения конфликта в течение года, сообщает портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников.
Портал отмечает, что заявление Байдена в ходе телефонного разговора демонстрирует нарастающую озабоченность в Вашингтоне из-за продолжения эскалации, а также желание действующего президента, чтобы конфликт завершился до выборов в США в ноябре. Советник Байдена заявил порталу, что администрация очень обеспокоена возможностью потерять голоса молодых избирателей, которые не поддерживают политику нынешнего президента по палестино-израильскому конфликту.
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"Президент Байден на прошлой неделе надавил на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху (с целью) сократить израильскую военную операцию в Газе, подчеркнув, что он против года войны", - говорится в материале.
Американский источник рассказал, что по меньшей мере треть 40-минутного разговора Байдена с Нетаньяху 19 января была сосредоточена на сроках перехода к менее интенсивным операциям в секторе Газа и сокращению жертв среди мирного населения в дальнейшем, а также на военной стратегии Израиля в целом. Помимо этого, президент США попросил премьера Израиля допустить миссию ООН на север сектора Газа для оценки условий для возвращения палестинцев.
В прошлую пятницу Байден провел первый с начала года телефонный разговор с Нетаньяху. Он состоялся после того, как в четверг в ходе пресс-конференции израильский премьер косвенно намекнул, что при его правлении палестинское государство не сможет быть создано, так как в нынешних условиях Израиль может обеспечивать свою безопасность лишь при сохранении контроля безопасности на палестинских территориях. Представитель Белого дома Джон Кирби между тем заверил, что "звонок планировался уже какое-то время" и не связан с заявлениями Нетаньяху.
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