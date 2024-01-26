https://ria.ru/20240126/gaza-1923670653.html

СМИ: Байден призвал Нетаньяху сократить масштабы операции в Газе

СМИ: Байден призвал Нетаньяху сократить масштабы операции в Газе - РИА Новости, 26.01.2024

СМИ: Байден призвал Нетаньяху сократить масштабы операции в Газе

Президент США Джо Байден на прошлой неделе сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сократить масштабы израильских военных действий в секторе Газа,... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:06

2024-01-26T15:06

2024-01-26T15:06

в мире

израиль

сша

джо байден

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921495253_0:115:3071:1842_1920x0_80_0_0_2c9ad32511450e6000400380d118dc42.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден на прошлой неделе сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сократить масштабы израильских военных действий в секторе Газа, заявив, что не хочет продолжения конфликта в течение года, сообщает портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников. Портал отмечает, что заявление Байдена в ходе телефонного разговора демонстрирует нарастающую озабоченность в Вашингтоне из-за продолжения эскалации, а также желание действующего президента, чтобы конфликт завершился до выборов в США в ноябре. Советник Байдена заявил порталу, что администрация очень обеспокоена возможностью потерять голоса молодых избирателей, которые не поддерживают политику нынешнего президента по палестино-израильскому конфликту. "Президент Байден на прошлой неделе надавил на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху (с целью) сократить израильскую военную операцию в Газе, подчеркнув, что он против года войны", - говорится в материале. Американский источник рассказал, что по меньшей мере треть 40-минутного разговора Байдена с Нетаньяху 19 января была сосредоточена на сроках перехода к менее интенсивным операциям в секторе Газа и сокращению жертв среди мирного населения в дальнейшем, а также на военной стратегии Израиля в целом. Помимо этого, президент США попросил премьера Израиля допустить миссию ООН на север сектора Газа для оценки условий для возвращения палестинцев. В прошлую пятницу Байден провел первый с начала года телефонный разговор с Нетаньяху. Он состоялся после того, как в четверг в ходе пресс-конференции израильский премьер косвенно намекнул, что при его правлении палестинское государство не сможет быть создано, так как в нынешних условиях Израиль может обеспечивать свою безопасность лишь при сохранении контроля безопасности на палестинских территориях. Представитель Белого дома Джон Кирби между тем заверил, что "звонок планировался уже какое-то время" и не связан с заявлениями Нетаньяху.

https://ria.ru/20240126/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

израиль

сша

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, сша, джо байден, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа