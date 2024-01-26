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Песков ответил на вопрос о поставках газа через Украину - РИА Новости, 26.01.2024
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12:43 26.01.2024 (обновлено: 13:51 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/gaz-1923623686.html
Песков ответил на вопрос о поставках газа через Украину
Песков ответил на вопрос о поставках газа через Украину - РИА Новости, 26.01.2024
Песков ответил на вопрос о поставках газа через Украину
Прекращение транзита российского газа в Европу через Украину приведет к изменению логистических цепочек, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:43
2024-01-26T13:51
в мире
экономика
украина
россия
европа
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Прекращение транзита российского газа в Европу через Украину приведет к изменению логистических цепочек, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.&quot;Вопрос, как туда будет попадать этот газ. Безусловно, есть существующие маршруты, связанные с Турцией, вы знаете. Есть поставки сжиженного газа, столь востребованные сейчас. То есть, есть альтернативные маршруты, но, во-первых, они все уже забукированы во многом, и, конечно, это приведет к изменению всех логистических цепочек&quot;, — пояснил представитель Кремля.Ранее на этой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде заявил, что Киев и Братислава достигли предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа в Европу. Вскоре источники в украинском правительстве опровергли это заявление агентству РБК-Украина. В Киеве заявили, что не собираются продлевать транзитное соглашение с Россией.При этом собеседник агентства уточнил, что транзит будет возможен, если получатель газа будет арендовать мощности украинской ГТС.Действующий пятилетний контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" заключен в конце 2019 года. Российский газ идет через Украину в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию. Текущий объем транзита составляет 42 миллиона кубометров в сутки.
https://ria.ru/20240125/gas-1923517764.html
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в мире, экономика, украина, россия, европа, дмитрий песков
В мире, Экономика, Украина, Россия, Европа, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о поставках газа через Украину

Песков: отсутствие транзита газа РФ через Украину нарушит логистические цепочки

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Прекращение транзита российского газа в Европу через Украину приведет к изменению логистических цепочек, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Вопрос, как туда будет попадать этот газ. Безусловно, есть существующие маршруты, связанные с Турцией, вы знаете. Есть поставки сжиженного газа, столь востребованные сейчас. То есть, есть альтернативные маршруты, но, во-первых, они все уже забукированы во многом, и, конечно, это приведет к изменению всех логистических цепочек", — пояснил представитель Кремля.

Ранее на этой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде заявил, что Киев и Братислава достигли предварительной договоренности о продолжении транзита российского газа в Европу. Вскоре источники в украинском правительстве опровергли это заявление агентству РБК-Украина. В Киеве заявили, что не собираются продлевать транзитное соглашение с Россией.
При этом собеседник агентства уточнил, что транзит будет возможен, если получатель газа будет арендовать мощности украинской ГТС.
Действующий пятилетний контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" заключен в конце 2019 года. Российский газ идет через Украину в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию. Текущий объем транзита составляет 42 миллиона кубометров в сутки.
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