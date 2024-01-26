Путин назвал ледокольный флот огромным конкурентным преимуществом России
Путин: мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом РФ
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола "Ленинград" на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола "Ленинград" на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом России в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград".
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"У России сегодня уникальный, я хочу это подчеркнуть, уникальный, самый большой ледокольный флот в мире. И это наше огромное конкурентное преимущество, колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества с нашими партнерами, друзьями, со всеми, кто хочет и готов работать с Россией", - сказал Путин.
Он отметил, что сегодня сделан еще один шаг к укреплению технологического, индустриального потенциала страны. "Мощный современный атомный ледокол "Ленинград" станет уже пятым кораблем своей серии. После завершения строительства ему предстоит работать на трассах Северного морского пути, участвовать в важнейших программах освоения и изучения Арктики, обеспечивать доставку грузов, строительных материалов, топлива, в целом надежное устойчивое судоходство в сложных труднодоступных арктических широтах", - пояснил президент.