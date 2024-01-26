https://ria.ru/20240126/flot-1923714803.html

Путин назвал ледокольный флот огромным конкурентным преимуществом России

Путин назвал ледокольный флот огромным конкурентным преимуществом России - РИА Новости, 26.01.2024

Путин назвал ледокольный флот огромным конкурентным преимуществом России

Мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом России в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:00

2024-01-26T17:00

2024-01-26T17:39

экономика

россия

арктика

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом России в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград". "У России сегодня уникальный, я хочу это подчеркнуть, уникальный, самый большой ледокольный флот в мире. И это наше огромное конкурентное преимущество, колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества с нашими партнерами, друзьями, со всеми, кто хочет и готов работать с Россией", - сказал Путин. Он отметил, что сегодня сделан еще один шаг к укреплению технологического, индустриального потенциала страны. "Мощный современный атомный ледокол "Ленинград" станет уже пятым кораблем своей серии. После завершения строительства ему предстоит работать на трассах Северного морского пути, участвовать в важнейших программах освоения и изучения Арктики, обеспечивать доставку грузов, строительных материалов, топлива, в целом надежное устойчивое судоходство в сложных труднодоступных арктических широтах", - пояснил президент.

россия

арктика

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Кадры торжественной церемонии закладки атомного ледокола "Ленинград" Президент России Владимир Путин разрешил начать строительство атомного ледокола "Ленинград". Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи "Балтийского завода". Вместе с главой государства в ней приняли участие главный исполнительный директор "Росатома" Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 2024-01-26T17:00 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, арктика, владимир путин, видео