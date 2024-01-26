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Путин назвал ледокольный флот огромным конкурентным преимуществом России - РИА Новости, 26.01.2024
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17:00 26.01.2024 (обновлено: 17:39 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/flot-1923714803.html
Путин назвал ледокольный флот огромным конкурентным преимуществом России
Путин назвал ледокольный флот огромным конкурентным преимуществом России - РИА Новости, 26.01.2024
Путин назвал ледокольный флот огромным конкурентным преимуществом России
Мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом России в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:00
2024-01-26T17:39
экономика
россия
арктика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом России в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград". "У России сегодня уникальный, я хочу это подчеркнуть, уникальный, самый большой ледокольный флот в мире. И это наше огромное конкурентное преимущество, колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества с нашими партнерами, друзьями, со всеми, кто хочет и готов работать с Россией", - сказал Путин. Он отметил, что сегодня сделан еще один шаг к укреплению технологического, индустриального потенциала страны. "Мощный современный атомный ледокол "Ленинград" станет уже пятым кораблем своей серии. После завершения строительства ему предстоит работать на трассах Северного морского пути, участвовать в важнейших программах освоения и изучения Арктики, обеспечивать доставку грузов, строительных материалов, топлива, в целом надежное устойчивое судоходство в сложных труднодоступных арктических широтах", - пояснил президент.
россия
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Кадры торжественной церемонии закладки атомного ледокола "Ленинград"
Президент России Владимир Путин разрешил начать строительство атомного ледокола "Ленинград". Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи "Балтийского завода". Вместе с главой государства в ней приняли участие главный исполнительный директор "Росатома" Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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экономика, россия, арктика, владимир путин, видео
Экономика, Россия, Арктика, Владимир Путин
Путин назвал ледокольный флот огромным конкурентным преимуществом России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом России в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград".
2024-01-26T17:00
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Путин назвал ледокольный флот огромным конкурентным преимуществом России

Путин: мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом РФ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола "Ленинград" на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола Ленинград на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола "Ленинград" на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом России в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград".
«
"У России сегодня уникальный, я хочу это подчеркнуть, уникальный, самый большой ледокольный флот в мире. И это наше огромное конкурентное преимущество, колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня, для международного сотрудничества с нашими партнерами, друзьями, со всеми, кто хочет и готов работать с Россией", - сказал Путин.
Он отметил, что сегодня сделан еще один шаг к укреплению технологического, индустриального потенциала страны. "Мощный современный атомный ледокол "Ленинград" станет уже пятым кораблем своей серии. После завершения строительства ему предстоит работать на трассах Северного морского пути, участвовать в важнейших программах освоения и изучения Арктики, обеспечивать доставку грузов, строительных материалов, топлива, в целом надежное устойчивое судоходство в сложных труднодоступных арктических широтах", - пояснил президент.
 
ЭкономикаРоссияАрктикаВладимир Путин
 
 
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