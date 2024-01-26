https://ria.ru/20240126/feygin-1923613218.html

Суд в Москве заочно арестовал бывшего адвоката Фейгина*

Суд в Москве заочно арестовал бывшего адвоката Фейгина* - РИА Новости, 26.01.2024

Суд в Москве заочно арестовал бывшего адвоката Фейгина*

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина* (признан иноагентом), объявленного в розыск по статье о фейках об армии, сообщили РИА... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:09

2024-01-26T12:09

2024-01-26T12:09

происшествия

россия

москва

марк фейгин

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина* (признан иноагентом), объявленного в розыск по статье о фейках об армии, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном кресте Фейгина М.З.*", - сказали в суде. В инстанции отметили, что мера действует с момента экстрадиции либо задержания Фейгина* на территории РФ. Ранее источник РИА Новости сообщил, что бывший адвокат объявлен в розыск по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС РФ). * СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20231226/sud-1918167175.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, марк фейгин