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Суд в Москве заочно арестовал бывшего адвоката Фейгина* - РИА Новости, 26.01.2024
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12:09 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/feygin-1923613218.html
Суд в Москве заочно арестовал бывшего адвоката Фейгина*
Суд в Москве заочно арестовал бывшего адвоката Фейгина* - РИА Новости, 26.01.2024
Суд в Москве заочно арестовал бывшего адвоката Фейгина*
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина* (признан иноагентом), объявленного в розыск по статье о фейках об армии, сообщили РИА... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:09
2024-01-26T12:09
происшествия
россия
москва
марк фейгин
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина* (признан иноагентом), объявленного в розыск по статье о фейках об армии, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном кресте Фейгина М.З.*", - сказали в суде. В инстанции отметили, что мера действует с момента экстрадиции либо задержания Фейгина* на территории РФ. Ранее источник РИА Новости сообщил, что бывший адвокат объявлен в розыск по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС РФ). * СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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происшествия, россия, москва, марк фейгин
Происшествия, Россия, Москва, Марк Фейгин
Суд в Москве заочно арестовал бывшего адвоката Фейгина*

Суд в Москве выдал санкцию на арест экс-адвоката Фейгина, признанного иноагентом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМарк Фейгин (иноагент)
Марк Фейгин (иноагент) - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Марк Фейгин (иноагент). Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина* (признан иноагентом), объявленного в розыск по статье о фейках об армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном кресте Фейгина М.З.*", - сказали в суде. В инстанции отметили, что мера действует с момента экстрадиции либо задержания Фейгина* на территории РФ.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что бывший адвокат объявлен в розыск по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС РФ).

Марк Фейгин* получил статус адвоката в 90-е, однако практикой начал заниматься в 2000-х. Он участвовал в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других. В 2018 году Адвокатская палата Москвы жалобы коллеги Сталины Гуревич лишила его статуса за нецензурные высказывания в соцсетях в адрес других юристов и их клиентов. В апреле 2022 года Фейгин* попал в реестр СМИ-иноагентов.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
Маша Гессен - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Радио Свобода*"
26 декабря 2023, 13:46
 
ПроисшествияРоссияМоскваМарк Фейгин
 
 
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