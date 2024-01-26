https://ria.ru/20240126/feygin-1923613218.html
Суд в Москве заочно арестовал бывшего адвоката Фейгина*
Суд в Москве заочно арестовал бывшего адвоката Фейгина* - РИА Новости, 26.01.2024
Суд в Москве заочно арестовал бывшего адвоката Фейгина*
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина* (признан иноагентом), объявленного в розыск по статье о фейках об армии, сообщили РИА... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:09
2024-01-26T12:09
2024-01-26T12:09
происшествия
россия
москва
марк фейгин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151940/04/1519400482_0:57:3173:1841_1920x0_80_0_0_12788c8cbd244b6dc1482add1f4e580c.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина* (признан иноагентом), объявленного в розыск по статье о фейках об армии, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном кресте Фейгина М.З.*", - сказали в суде. В инстанции отметили, что мера действует с момента экстрадиции либо задержания Фейгина* на территории РФ. Ранее источник РИА Новости сообщил, что бывший адвокат объявлен в розыск по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС РФ). * СМИ, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20231226/sud-1918167175.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151940/04/1519400482_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c553929b0a43353cdc8ffefbbfbfe1ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, марк фейгин
Происшествия, Россия, Москва, Марк Фейгин
Суд в Москве заочно арестовал бывшего адвоката Фейгина*
Суд в Москве выдал санкцию на арест экс-адвоката Фейгина, признанного иноагентом
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина* (признан иноагентом), объявленного в розыск по статье о фейках об армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном кресте Фейгина М.З.*", - сказали в суде. В инстанции отметили, что мера действует с момента экстрадиции либо задержания Фейгина* на территории РФ
.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что бывший адвокат объявлен в розыск по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС РФ).
Марк Фейгин* получил статус адвоката в 90-е, однако практикой начал заниматься в 2000-х. Он участвовал в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других. В 2018 году Адвокатская палата Москвы жалобы коллеги Сталины Гуревич лишила его статуса за нецензурные высказывания в соцсетях в адрес других юристов и их клиентов. В апреле 2022 года Фейгин* попал в реестр СМИ-иноагентов.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Радио Свобода*"