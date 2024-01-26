https://ria.ru/20240126/fermery-1923546310.html

Протестующие фермеры планируют "блокировать Париж"

Протестующие фермеры планируют "блокировать Париж" - РИА Новости, 26.01.2024

Протестующие фермеры планируют "блокировать Париж"

Профсоюзы фермеров столичного региона Иль-де-Франс объявили о блокаде автодорог Парижа в пятницу в рамках национального протестного движения против политики... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T03:49

2024-01-26T03:49

2024-01-26T03:49

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париж

эммануэль макрон

франция

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ПАРИЖ, 26 янв – РИА Новости. Профсоюзы фермеров столичного региона Иль-де-Франс объявили о блокаде автодорог Парижа в пятницу в рамках национального протестного движения против политики властей, в то время как президент страны Эммануэль Макрон отправился на торжественную церемонию в честь Национального дня Индии в Дели. Глава государства, в прошлом году переживший волну протестов против пенсионной реформы, почти что стоившей импичмента его правительству, на этот раз предпочел наблюдать за социальными волнениями издалека. Как сообщили в окружении президента, Макрон "пристально следит за ситуацией", находясь на банкете в королевском дворце Джайпура в ожерелье из цветов. В пятницу, когда Макрон будет присутствовать на масштабном военном параде в честь Национального дня Индии, французские профсоюзы организуют "блиц-криг", блокируя ключевые автотрассы Парижа на въезд и выезд в надежде "надавить" на власти и добиться компромисса по волнующим их вопросам. Уже неделю фермеры перекрывают основные транспортные магистрали метрополии. Телеканалы и социальные сети переполняют кадры дорог, на которых возвышаются баррикады из стогов сена, навозных куч и покрышек. Движение блокируют тракторы, заполонившие шоссе. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, Кале, Бове и других. В некоторых коммунах акции проходят напротив зданий префектур и администрации. Так, несколько дней подряд фермеры поливают навозом ограду префектуры в коммуне Ажен на юге Франции. Накануне они подожгли сваленные перед ней стога сена и покрышки, устроив крупный пожар. В среду стало известно о гибели матери и ее 12-летней дочери в ходе акции протеста в Арьеже на юге страны: они спали за баррикадами из сена на шоссе, когда на них наехал автомобиль. Профосюзы аграриев – Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA), "Молодые фермеры" (Jeunes Agriculteures), "Сельская координация" (Coordination rurale) и другие – призывают ужесточить протестное движение. По данным FNSEA, протесты уже затронули 85 из 96 департаментов страны. Глава МВД Жеральд Дарманен при этом сообщил, что полиция будет вмешиваться в акции протеста лишь в крайнем случае, заявив, что фермеры законно выражают свои требования, не посягают на здания, не нападают на полицейских и "должны быть услышаны". Как пишет издание Монд, протесты фермеров – это "крещение огнем для нового премьер-министра Габриэля Атталя, который еще не представил план своей политики в парламенте, но уже должен справляться со своей первой чрезвычайной общественной ситуацией". В пятницу он вместе с министром сельского хозяйства Марком Фено отправится в департамент Верхняя Гаронна в регионе Окситания на юго-западе страны, где зародилось протестное движение. Правительство пообещало сделать ряд заявлений, чтобы успокоить фермеров. Однако список их претензий отнюдь не короткий. С одной стороны, они недовольны тем, что Париж во всем следует политике Брюсселя, поддерживая так называемый "зеленый пакт": жесткие требования экологов, включая запрет на использованиие рядя необходимых химических средств, а также поощряя импорт сельхозпродукции, из-за чего местные фермеры теряют в конкурентоспособности. Так, французские животноводы жалуются на возросший импорт курятины из Украины, а также на 50%-ый рост импорта говядины, в том числе, из стран Латинской Америки, с которыми ведутся переговоры о свободной торговле. С другой стороны, фермеров не устраивают ограничения, введенные Францией: налог на дизельное топливо, используемое в сельскохозяйственных целях, ограничения на использование воды для ирригации и множественные бюрократические препоны.

https://ria.ru/20240125/protesty-1923443897.html

https://ria.ru/20240124/frantsiya-1923265088.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923204369.html

https://ria.ru/20240121/fermery-1922607077.html

париж

франция

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в мире, париж, эммануэль макрон, франция