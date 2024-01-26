https://ria.ru/20240126/evroparlament-1923765884.html

Глава Евросовета Мишель отказался участвовать в выборах в ЕП, пишут СМИ

Глава Евросовета Мишель отказался участвовать в выборах в ЕП, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2024

Глава Евросовета Мишель отказался участвовать в выборах в ЕП, пишут СМИ

Глава Евросовета Шарль Мишель отказался участвовать в выборах в Европейский парламент, политик планирует остаться на своей позиции, сообщает газета Financial... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T20:59

2024-01-26T20:59

2024-01-26T21:08

в мире

евросовет

шарль мишель

европарламент

европейский совет

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель отказался участвовать в выборах в Европейский парламент, политик планирует остаться на своей позиции, сообщает газета Financial Times.Ранее глава Евросовета, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявил, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата."Шарль Мишель, глава Европейского совета, отказался от своего плана баллотироваться в Европейский парламент этим летом и останется на своем посту, спустя три недели после того, как объявил о своем намерении участвовать в выборах", - говорится в сообщении издания.Как отмечает издание, Мишель не уйдет в отставку до окончания срока своих полномочий.

https://ria.ru/20240102/vybor-1919354960.html

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в мире, евросовет, шарль мишель, европарламент, европейский совет