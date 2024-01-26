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Глава Евросовета Мишель отказался участвовать в выборах в ЕП, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2024
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20:59 26.01.2024 (обновлено: 21:08 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/evroparlament-1923765884.html
Глава Евросовета Мишель отказался участвовать в выборах в ЕП, пишут СМИ
Глава Евросовета Мишель отказался участвовать в выборах в ЕП, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2024
Глава Евросовета Мишель отказался участвовать в выборах в ЕП, пишут СМИ
Глава Евросовета Шарль Мишель отказался участвовать в выборах в Европейский парламент, политик планирует остаться на своей позиции, сообщает газета Financial... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T20:59
2024-01-26T21:08
в мире
евросовет
шарль мишель
европарламент
европейский совет
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель отказался участвовать в выборах в Европейский парламент, политик планирует остаться на своей позиции, сообщает газета Financial Times.Ранее глава Евросовета, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявил, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата."Шарль Мишель, глава Европейского совета, отказался от своего плана баллотироваться в Европейский парламент этим летом и останется на своем посту, спустя три недели после того, как объявил о своем намерении участвовать в выборах", - говорится в сообщении издания.Как отмечает издание, Мишель не уйдет в отставку до окончания срока своих полномочий.
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в мире, евросовет, шарль мишель, европарламент, европейский совет
В мире, Евросовет, Шарль Мишель, Европарламент, Европейский совет
Глава Евросовета Мишель отказался участвовать в выборах в ЕП, пишут СМИ

FT: глава Евросовета Мишель отказался участвовать в выборах в ЕП

© Sputnik / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкПрезидент Европейского Совета Шарль Мишель
Президент Европейского Совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Sputnik / Игорь Егоров
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Президент Европейского Совета Шарль Мишель. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель отказался участвовать в выборах в Европейский парламент, политик планирует остаться на своей позиции, сообщает газета Financial Times.
Ранее глава Евросовета, мандат которого завершается 30 ноября 2024 года, заявил, что примет участие в предстоящих 6-9 июня 2024 года выборах в Европарламент и оставит нынешний пост уже летом, чтобы занять кресло евродепутата.
"Шарль Мишель, глава Европейского совета, отказался от своего плана баллотироваться в Европейский парламент этим летом и останется на своем посту, спустя три недели после того, как объявил о своем намерении участвовать в выборах", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает издание, Мишель не уйдет в отставку до окончания срока своих полномочий.
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Год выбора
2 января, 08:00
 
В миреЕвросоветШарль МишельЕвропарламентЕвропейский совет
 
 
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