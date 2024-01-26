https://ria.ru/20240126/dtp-1923716822.html

В Барнауле попавший в ДТП автомобилист сбил женщину, стоявшую на остановке

В Барнауле попавший в ДТП автомобилист сбил женщину, стоявшую на остановке - РИА Новости, 26.01.2024

В Барнауле попавший в ДТП автомобилист сбил женщину, стоявшую на остановке

Попавший в ДТП автомобилист сбил стоявшую на остановке женщину в Барнауле, прокуратура Алтайского края проводит проверку, сообщила журналистам помощник... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T17:06

2024-01-26T17:06

2024-01-26T19:28

происшествия

барнаул

алтайский край

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БАРНАУЛ, 26 янв - РИА Новости. Попавший в ДТП автомобилист сбил стоявшую на остановке женщину в Барнауле, прокуратура Алтайского края проводит проверку, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина."Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку по сообщению о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня вечером в городе Барнауле. После контакта двух транспортных средств одно из них выехало на трамвайную остановку и сбило 49-летнюю женщину. Ей оказывается специализированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.Уточняется, что прокурору предстоит дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки.В пресс-службе регионального главка МВД позднее добавили, что ведомство тоже проводит проверку, ее проведение поставил на контроль руководитель ведомства Андрей Подолян."Предварительно установлено, что водитель - 30-летний мужчина, управляя автомобилем "Тойота Камри", при выезде с прилегающей территории (со двора) не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем "Тойота Марк II" под управлением 28-летнего мужчины. После чего автомобиль "Тойота Марк II" совершил наезд на пешехода - 49-летнюю женщину, стоявшую на трамвайной остановке, и трамвай под управлением 45-летней женщины", - сообщает в МВД.Пресс-служба МВД уточняет, что женщину-пешехода доставили в больницу.

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

https://ria.ru/20240126/dtp-1923607636.html

барнаул

алтайский край

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происшествия, барнаул, алтайский край