https://ria.ru/20240126/dron-1923546521.html

В России создали дрон-конвертоплан "Ловкий"

В России создали дрон-конвертоплан "Ловкий" - РИА Новости, 26.01.2024

В России создали дрон-конвертоплан "Ловкий"

В России создали дрон-конвертоплан "Ловкий", способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T03:52

2024-01-26T03:52

2024-01-26T08:46

безопасность

россия

технологии

московский авиационный институт

новое оружие россии

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России создали дрон-конвертоплан "Ловкий", способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров, сообщили РИА Новости в компании-разработчике данного БПЛА "Хардберри-РусФактор"."Сегодня мы предлагаем военному ведомству наш БПЛА "Ловкий". Можно сказать, что сегодня на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных нашей, — он сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 километров в час. Мы выбрали такую схему для экономии энергии — он взлетает как обычный квадрокоптер, потом уже, самостоятельно разгоняясь в воздухе, летит по законам аэродинамики как самолет", — сказал гендиректор компании Алексей Герман.В "РусФакторе" пояснили, что действующие сегодня с двух сторон в зоне СВО беспилотники вертикального взлета и посадки нельзя назвать конвертопланами в "классическом" понимании этого термина."Все представленные сегодня на рынке дроны вертикального взлета и посадки делаются следующим образом: у них по четыре винта на "штангах", корпус и приделанные крылья для вертикального взлета. Однако по сути эти БПЛА остаются обычными квадрокоптерами, скорость которых достигает максимум 85 километров в час, такими же медленными и неповоротливыми", — подчеркнул заместитель гендиректора компании Дмитрий Евсеев.При этом БПЛА "Ловкий" летит "на крыльях" и расходует на 70 процентов меньше энергии, чем любой квадрокоптер, из-за чего может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше.Дальность полета и передачи данных новинки — до 50 километров, высота полета — до пяти километров, продолжительность полета — 1,5 часа. Для запуска беспилотника не требуется катапульта, благодаря чему обслуживать его может всего один оператор.По данным компании, дрон предназначен для разведки и корректировки огня. Экспериментальный образец "Ловкого" передали бойцам на фронт, по итогам эксплуатации его серьезно доработали."По итогам его применения в зоне СВО мы доработали винтомоторную группу, увеличили грузоподъемность аппарата и остановились на том, что итоговый вариант "Ловкого" должен быть выполнен в карбоне. Этот дрон не видит ПВО противника, для них он — обычная "птица", — рассказал Евсеев.По его словам, изделие уже получило патент на промышленный образец, а также патент на программное обеспечение БПЛА, разработанное сотрудниками "РусФактора" — выходцами из МАИ. Сейчас компания работает над привлечением инвесторов в проект для наладки серийного производства.

https://ria.ru/20240125/dron-1923333513.html

https://ria.ru/20231207/dron-1914481900.html

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безопасность, россия, технологии, московский авиационный институт