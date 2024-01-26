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В Тейково почистили дорогу, где сняли видео с толкавшими автобус женщинами - РИА Новости, 26.01.2024
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13:52 26.01.2024
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В Тейково почистили дорогу, где сняли видео с толкавшими автобус женщинами
В Тейково почистили дорогу, где сняли видео с толкавшими автобус женщинами - РИА Новости, 26.01.2024
В Тейково почистили дорогу, где сняли видео с толкавшими автобус женщинами
Дороги в городе Тейково Ивановской области почистили после видео с толкавшими автобус женщинами и начатой проверки, сообщила прокуратура региона в... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:52
2024-01-26T13:52
общество
тейково
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РЯЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Дороги в городе Тейково Ивановской области почистили после видео с толкавшими автобус женщинами и начатой проверки, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. Видеоролик появился в группе "Подслушано в Тейкове" социальной сети "ВКонтакте" в четверг. На кадрах видно, как несколько человек, в основном женщины, толкают автобус на заснеженной дороге. По данным прокуратуры региона, инцидент произошел на Привокзальной площади в городе Тейково. Ведомство организовало проверку. "Проведение проверки продолжается. После вмешательства прокуратуры произведена уборка дорог, в том числе Привокзальной площади", - говорится в сообщении ведомства.Прокуратурой установлено, что муниципальным бюджетным учреждением "Служба благоустройства" не обеспечено надлежащее содержание улично-дорожной сети в городе. "В частности, по состоянию на 25 января на площади 50 лет Октября (Привокзальной площади) города Тейково в нарушение требований ГОСТ толщина рыхлого снега составляла от 24 до 29 сантиметров", - уточняется в сообщении. В отношении учреждения прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований безопасности дорожного движения при содержании дорог). Главе городского округа Тейково внесено представление.
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общество, тейково, ивановская область
Общество, Тейково, Ивановская область
В Тейково почистили дорогу, где сняли видео с толкавшими автобус женщинами

В ивановском Тейково почистили дороги после видео с толкавшими автобус женщинами

© Прокуратура Ивановской областиУборка снежного покрова в городе Тейково Ивановскойй области
Уборка снежного покрова в городе Тейково Ивановскойй области
© Прокуратура Ивановской области
Уборка снежного покрова в городе Тейково Ивановскойй области
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РЯЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Дороги в городе Тейково Ивановской области почистили после видео с толкавшими автобус женщинами и начатой проверки, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
Видеоролик появился в группе "Подслушано в Тейкове" социальной сети "ВКонтакте" в четверг. На кадрах видно, как несколько человек, в основном женщины, толкают автобус на заснеженной дороге. По данным прокуратуры региона, инцидент произошел на Привокзальной площади в городе Тейково. Ведомство организовало проверку.
"Проведение проверки продолжается. После вмешательства прокуратуры произведена уборка дорог, в том числе Привокзальной площади", - говорится в сообщении ведомства.
Прокуратурой установлено, что муниципальным бюджетным учреждением "Служба благоустройства" не обеспечено надлежащее содержание улично-дорожной сети в городе. "В частности, по состоянию на 25 января на площади 50 лет Октября (Привокзальной площади) города Тейково в нарушение требований ГОСТ толщина рыхлого снега составляла от 24 до 29 сантиметров", - уточняется в сообщении.
В отношении учреждения прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований безопасности дорожного движения при содержании дорог). Главе городского округа Тейково внесено представление.
 
ОбществоТейковоИвановская область
 
 
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