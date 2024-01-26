https://ria.ru/20240126/dokazatelstva-1923624343.html

В Кремле ответили на вопрос о доказательствах вины Киева в крушении Ил-76

В Кремле ответили на вопрос о доказательствах вины Киева в крушении Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024

В Кремле ответили на вопрос о доказательствах вины Киева в крушении Ил-76

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли РФ предоставить доказательства вины Киева в катастрофе Ил-76, заявил, что решения... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:46

2024-01-26T12:46

2024-01-26T13:14

специальная военная операция на украине

крушение ил-76 в белгородской области

россия

украина

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли РФ предоставить доказательства вины Киева в катастрофе Ил-76, заявил, что решения будут принимать по мере получения всей информации."Мне пока нечего добавить. Работают следователи, и будет приниматься решение по мере того, как следователи получат всю необходимую информацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия предоставить в международные организации доказательства того, что Украина сбила российский Ил-76 и что украинские власти заранее знали, что самолет везет украинских военнопленных.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240124/il76-1923197832.html

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крушение ил-76 в белгородской области, россия, украина, в мире, дмитрий песков