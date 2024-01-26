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В Кремле ответили на вопрос о доказательствах вины Киева в крушении Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 26.01.2024 (обновлено: 13:14 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/dokazatelstva-1923624343.html
В Кремле ответили на вопрос о доказательствах вины Киева в крушении Ил-76
В Кремле ответили на вопрос о доказательствах вины Киева в крушении Ил-76 - РИА Новости, 26.01.2024
В Кремле ответили на вопрос о доказательствах вины Киева в крушении Ил-76
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли РФ предоставить доказательства вины Киева в катастрофе Ил-76, заявил, что решения... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:46
2024-01-26T13:14
специальная военная операция на украине
крушение ил-76 в белгородской области
россия
украина
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли РФ предоставить доказательства вины Киева в катастрофе Ил-76, заявил, что решения будут принимать по мере получения всей информации."Мне пока нечего добавить. Работают следователи, и будет приниматься решение по мере того, как следователи получат всю необходимую информацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия предоставить в международные организации доказательства того, что Украина сбила российский Ил-76 и что украинские власти заранее знали, что самолет везет украинских военнопленных.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240124/il76-1923197832.html
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крушение ил-76 в белгородской области, россия, украина, в мире, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Россия, Украина, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о доказательствах вины Киева в крушении Ил-76

Песков: решения по катастрофе Ил-76 будут принимать по мере получения информации

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли РФ предоставить доказательства вины Киева в катастрофе Ил-76, заявил, что решения будут принимать по мере получения всей информации.
"Мне пока нечего добавить. Работают следователи, и будет приниматься решение по мере того, как следователи получат всю необходимую информацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия предоставить в международные организации доказательства того, что Украина сбила российский Ил-76 и что украинские власти заранее знали, что самолет везет украинских военнопленных.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Жители села Яблоново о падении Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Очевидец рассказал о падении самолета Ил-76 в Белгородской области
24 января, 13:59
 
Специальная военная операция на УкраинеКрушение Ил-76 в Белгородской областиРоссияУкраинаВ миреДмитрий Песков
 
 
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