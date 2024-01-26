В Кремле ответили на вопрос о доказательствах вины Киева в крушении Ил-76
Песков: решения по катастрофе Ил-76 будут принимать по мере получения информации
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли РФ предоставить доказательства вины Киева в катастрофе Ил-76, заявил, что решения будут принимать по мере получения всей информации.
"Мне пока нечего добавить. Работают следователи, и будет приниматься решение по мере того, как следователи получат всю необходимую информацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия предоставить в международные организации доказательства того, что Украина сбила российский Ил-76 и что украинские власти заранее знали, что самолет везет украинских военнопленных.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.