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В Махачкале против трех врачей возбудили дело о получении взяток
В Махачкале против трех врачей возбудили дело о получении взяток - РИА Новости, 26.01.2024
В Махачкале против трех врачей возбудили дело о получении взяток
Уголовное дело о получении взяток возбуждено против трех врачей одной из поликлиник Махачкалы, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:23
2024-01-26T15:23
2024-01-26T15:23
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следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 26 янв - РИА Новости. Уголовное дело о получении взяток возбуждено против трех врачей одной из поликлиник Махачкалы, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. "Возбуждено уголовное дело в отношении трех врачей одной из поликлиник Махачкалы по п.п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в крупном размере)", – говорится в сообщении. По данным следствия, с декабря 2023 по 25 января 2024 подозреваемые получили взятки в общей сумме 190 тысяч рублей за составление и оформление документов и их последующее направление в главное бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану для первичного оформления или продления имеющихся инвалидностей.
https://ria.ru/20231212/sud-1915290878.html
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махачкала, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Махачкала, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Махачкале против трех врачей возбудили дело о получении взяток
СК: в Махачкале против трех врачей возбудили дело о получении взяток