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В Махачкале против трех врачей возбудили дело о получении взяток - РИА Новости, 26.01.2024
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15:23 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/delo-1923678635.html
В Махачкале против трех врачей возбудили дело о получении взяток
В Махачкале против трех врачей возбудили дело о получении взяток - РИА Новости, 26.01.2024
В Махачкале против трех врачей возбудили дело о получении взяток
Уголовное дело о получении взяток возбуждено против трех врачей одной из поликлиник Махачкалы, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:23
2024-01-26T15:23
махачкала
происшествия
россия
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МАХАЧКАЛА, 26 янв - РИА Новости. Уголовное дело о получении взяток возбуждено против трех врачей одной из поликлиник Махачкалы, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. "Возбуждено уголовное дело в отношении трех врачей одной из поликлиник Махачкалы по п.п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в крупном размере)", – говорится в сообщении. По данным следствия, с декабря 2023 по 25 января 2024 подозреваемые получили взятки в общей сумме 190 тысяч рублей за составление и оформление документов и их последующее направление в главное бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану для первичного оформления или продления имеющихся инвалидностей.
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махачкала, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Махачкала, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Махачкале против трех врачей возбудили дело о получении взяток

СК: в Махачкале против трех врачей возбудили дело о получении взяток

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МАХАЧКАЛА, 26 янв - РИА Новости. Уголовное дело о получении взяток возбуждено против трех врачей одной из поликлиник Махачкалы, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
"Возбуждено уголовное дело в отношении трех врачей одной из поликлиник Махачкалы по п.п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в крупном размере)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, с декабря 2023 по 25 января 2024 подозреваемые получили взятки в общей сумме 190 тысяч рублей за составление и оформление документов и их последующее направление в главное бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану для первичного оформления или продления имеющихся инвалидностей.
Бывший главврач тюремной больницы СИЗО Матросская тишина Александр Кравченко на заседании Преображенского суда в Москве. 12 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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МахачкалаПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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