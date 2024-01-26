В ООН ушли от ответа на вопрос о данных по сбитому Ил-76
УВКПЧ ушло от ответа на вопрос о попытках получить данные о сбитом Ил-76
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
ЖЕНЕВА, 26 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани на брифинге в Женеве ушла от ответа на вопрос, от кого ее ведомство пыталось получить информацию о сбитом Ил-76 с украинскими военнопленными.
Накануне официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел заявила РИА Новости, что управление проинформировано через СМИ о падении самолета Ил-76 в России и пытается получить дополнительную информацию, не уточняя где и от кого.
"Наш офис ищет информацию и пытается точно понять, что произошло. Я не знаю, запрашивали ли они (сотрудники УВКПЧ – ред.) доступ (в РФ – ред.) в связи с этим конкретным инцидентом. Ранее они уже запрашивали доступ на российскую территорию", - ответила она в ходе брифинга на вопрос корреспондента РИА Новости, от кого УВКПЧ пыталось получить информацию.
Шамдасани также не ответила на вопрос, обсуждает ли УВКПЧ этот вопрос с российскими и украинскими властями.
Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также отмечал, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально – в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.