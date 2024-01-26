https://ria.ru/20240126/dagestan-1923784893.html
В Дагестане проверят данные об удержании мужчины в рабстве на заводе
В Дагестане проверят данные об удержании мужчины в рабстве на заводе - РИА Новости, 26.01.2024
В Дагестане проверят данные об удержании мужчины в рабстве на заводе
Полицейские и следователи в Дагестане проверяют информацию о незаконном удержании гражданина Белоруссии на заводе по производству кирпича. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T23:43
2024-01-26T23:43
2024-01-26T23:48
происшествия
россия
белоруссия
минск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
МАХАЧКАЛА, 26 янв - РИА Новости. Полицейские и следователи в Дагестане проверяют информацию о незаконном удержании гражданина Белоруссии на заводе по производству кирпича. Ранее в сети распространилось видео, на котором девушка-волонтер уверяет, что освободила из рабства мужчину из Минска, которого якобы незаконно удерживали на кирпичном заводе и принуждали работать, забрав паспорт. Когда девушка вывезла мужчину с территории завода, неизвестные стали преследовать ее автомобиль и преграждать дорогу. "Полиция Дагестана проверяет информацию о незаконном удержании человека… Для установления обстоятельств произошедшего правоохранители выехали на место", – сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики. В ходе проверки выяснилось, что 29-летний гражданин Белоруссии приехал в Дагестан и 13 января устроился на работу на завод по производству кирпича согласно трудовому законодательству. Спустя несколько дней мужчина передумал и решил уехать. Он обратился в организацию, которая направила на помощь волонтера, 33-летнюю жительницу республики. "Позже волонтер, разобравшись в ситуации, связалась с полицейскими и рассказала реальные обстоятельства произошедшего. Собранный по данному факту материал будет передан по подследственности", – добавили в МВД. В Telegram-канале информационного центра СК России сообщается, что следственное управление СК по Дагестану организовало процессуальную проверку в связи с публикацией о том, что мужчина незаконно удерживался на кирпичном заводе. "Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Дмитрию Владимировичу Беляеву представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240125/pensionerka-1923442363.html
https://ria.ru/20240126/arest-1923743778.html
https://ria.ru/20240124/zaderzhanie-1923311944.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, белоруссия, минск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Белоруссия, Минск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане проверят данные об удержании мужчины в рабстве на заводе
МВД: в Дагестане проверят данные об удержании мужчины в рабстве на заводе
МАХАЧКАЛА, 26 янв - РИА Новости.
Полицейские и следователи в Дагестане проверяют информацию
о незаконном удержании гражданина Белоруссии на заводе по производству кирпича.
Ранее в сети распространилось видео, на котором девушка-волонтер уверяет, что освободила из рабства мужчину из Минска
, которого якобы незаконно удерживали на кирпичном заводе и принуждали работать, забрав паспорт. Когда девушка вывезла мужчину с территории завода, неизвестные стали преследовать ее автомобиль и преграждать дорогу.
Пенсионерке, пытавшейся поджечь военкомат в Первоуральске, дали 1,5 года
"Полиция Дагестана проверяет информацию о незаконном удержании человека… Для установления обстоятельств произошедшего правоохранители выехали на место", – сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики.
В ходе проверки выяснилось, что 29-летний гражданин Белоруссии приехал в Дагестан и 13 января устроился на работу на завод по производству кирпича согласно трудовому законодательству. Спустя несколько дней мужчина передумал и решил уехать. Он обратился в организацию, которая направила на помощь волонтера, 33-летнюю жительницу республики.
"Позже волонтер, разобравшись в ситуации, связалась с полицейскими и рассказала реальные обстоятельства произошедшего. Собранный по данному факту материал будет передан по подследственности", – добавили в МВД.
В Краснодаре арестовали обвиняемого в убийстве женщины и ее дочери
В Telegram-канале информационного центра СК России
сообщается, что следственное управление СК по Дагестану организовало процессуальную проверку в связи с публикацией о том, что мужчина незаконно удерживался на кирпичном заводе.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Дмитрию Владимировичу Беляеву представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в сообщении.
В Подмосковье задержали мужчину, ударившего подростка ножом в живот