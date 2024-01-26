https://ria.ru/20240126/dagestan-1923784893.html

В Дагестане проверят данные об удержании мужчины в рабстве на заводе

В Дагестане проверят данные об удержании мужчины в рабстве на заводе - РИА Новости, 26.01.2024

В Дагестане проверят данные об удержании мужчины в рабстве на заводе

Полицейские и следователи в Дагестане проверяют информацию о незаконном удержании гражданина Белоруссии на заводе по производству кирпича. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T23:43

2024-01-26T23:43

2024-01-26T23:48

происшествия

россия

белоруссия

минск

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 26 янв - РИА Новости. Полицейские и следователи в Дагестане проверяют информацию о незаконном удержании гражданина Белоруссии на заводе по производству кирпича. Ранее в сети распространилось видео, на котором девушка-волонтер уверяет, что освободила из рабства мужчину из Минска, которого якобы незаконно удерживали на кирпичном заводе и принуждали работать, забрав паспорт. Когда девушка вывезла мужчину с территории завода, неизвестные стали преследовать ее автомобиль и преграждать дорогу. "Полиция Дагестана проверяет информацию о незаконном удержании человека… Для установления обстоятельств произошедшего правоохранители выехали на место", – сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики. В ходе проверки выяснилось, что 29-летний гражданин Белоруссии приехал в Дагестан и 13 января устроился на работу на завод по производству кирпича согласно трудовому законодательству. Спустя несколько дней мужчина передумал и решил уехать. Он обратился в организацию, которая направила на помощь волонтера, 33-летнюю жительницу республики. "Позже волонтер, разобравшись в ситуации, связалась с полицейскими и рассказала реальные обстоятельства произошедшего. Собранный по данному факту материал будет передан по подследственности", – добавили в МВД. В Telegram-канале информационного центра СК России сообщается, что следственное управление СК по Дагестану организовало процессуальную проверку в связи с публикацией о том, что мужчина незаконно удерживался на кирпичном заводе. "Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Дмитрию Владимировичу Беляеву представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в сообщении.

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https://ria.ru/20240126/arest-1923743778.html

https://ria.ru/20240124/zaderzhanie-1923311944.html

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белоруссия

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происшествия, россия, белоруссия, минск, следственный комитет россии (ск рф)