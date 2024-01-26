https://ria.ru/20240126/chs-1923733597.html

В Туапсе на Кубани ввели режим ЧС из-за схода оползней

В Туапсе на Кубани ввели режим ЧС из-за схода оползней - РИА Новости, 26.01.2024

В Туапсе на Кубани ввели режим ЧС из-за схода оползней

Режим ЧС ввели в Туапсе на Кубани из-за оползневых процессов, чтобы не допустить угрозы жизни населения, людей временно переселили из опасной зоны, сообщили в... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T18:03

2024-01-26T18:03

2024-01-26T19:51

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туапсинский район

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Туапсе на Кубани из-за оползневых процессов, чтобы не допустить угрозы жизни населения, людей временно переселили из опасной зоны, сообщили в администрации города. "В целях устранения угрозы жизни и здоровья людей в связи с активизацией оползневых процессов с 17 часов 25 января 2024 года введен режим "Чрезвычайная ситуация" на участках улиц Калараша (дома № 1-А, 3-В, 3-А, 3/1, 5, 5-А) и Кириченко (дома № 7, 5, 8-В, 90, 90/1)", - говорится в сообщении. Отмечается, что жильцы одной из квартир дома Каралаша, 5 переселены в жилое помещение манёвренного фонда. На данный момент установлено круглосуточное дежурство спасательной службы Туапсинского района. Отмечается, что после стабилизации погоды будет проведена расчистка территории и выполнен комплекс аварийно-восстановительных работ. В пятницу днем селевой поток сошел на участке трассы М-4 "Дон" в Туапсинском районе, где позже было введено реверсивное движение. Вечером в районе сошёл ещё один селевой поток на автодороге "Джубга - Сочи", при этом движение ограничено не было.

https://ria.ru/20240125/kitay-1923424259.html

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туапсе, туапсинский район, новости - туризм