https://ria.ru/20240126/chs-1923733597.html
В Туапсе на Кубани ввели режим ЧС из-за схода оползней
В Туапсе на Кубани ввели режим ЧС из-за схода оползней - РИА Новости, 26.01.2024
В Туапсе на Кубани ввели режим ЧС из-за схода оползней
Режим ЧС ввели в Туапсе на Кубани из-за оползневых процессов, чтобы не допустить угрозы жизни населения, людей временно переселили из опасной зоны, сообщили в... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T18:03
2024-01-26T18:03
2024-01-26T19:51
туапсе
туапсинский район
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Туапсе на Кубани из-за оползневых процессов, чтобы не допустить угрозы жизни населения, людей временно переселили из опасной зоны, сообщили в администрации города. "В целях устранения угрозы жизни и здоровья людей в связи с активизацией оползневых процессов с 17 часов 25 января 2024 года введен режим "Чрезвычайная ситуация" на участках улиц Калараша (дома № 1-А, 3-В, 3-А, 3/1, 5, 5-А) и Кириченко (дома № 7, 5, 8-В, 90, 90/1)", - говорится в сообщении. Отмечается, что жильцы одной из квартир дома Каралаша, 5 переселены в жилое помещение манёвренного фонда. На данный момент установлено круглосуточное дежурство спасательной службы Туапсинского района. Отмечается, что после стабилизации погоды будет проведена расчистка территории и выполнен комплекс аварийно-восстановительных работ. В пятницу днем селевой поток сошел на участке трассы М-4 "Дон" в Туапсинском районе, где позже было введено реверсивное движение. Вечером в районе сошёл ещё один селевой поток на автодороге "Джубга - Сочи", при этом движение ограничено не было.
https://ria.ru/20240125/kitay-1923424259.html
https://ria.ru/20240118/filippiny-1922105139.html
туапсе
туапсинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туапсе, туапсинский район, новости - туризм
Туапсе, Туапсинский район, Новости - Туризм
В Туапсе на Кубани ввели режим ЧС из-за схода оползней
В Туапсе на Кубани ввели режим ЧС из-за оползневых процессов
КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Туапсе на Кубани из-за оползневых процессов, чтобы не допустить угрозы жизни населения, людей временно переселили из опасной зоны, сообщили в администрации города.
"В целях устранения угрозы жизни и здоровья людей в связи с активизацией оползневых процессов с 17 часов 25 января 2024 года введен режим "Чрезвычайная ситуация" на участках улиц Калараша (дома № 1-А, 3-В, 3-А, 3/1, 5, 5-А) и Кириченко (дома № 7, 5, 8-В, 90, 90/1)", - говорится в сообщении.
На юго-западе Китая выросло число жертв схода оползня
Отмечается, что жильцы одной из квартир дома Каралаша, 5 переселены в жилое помещение манёвренного фонда.
На данный момент установлено круглосуточное дежурство спасательной службы Туапсинского района
. Отмечается, что после стабилизации погоды будет проведена расчистка территории и выполнен комплекс аварийно-восстановительных работ.
В пятницу днем селевой поток сошел на участке трассы М-4 "Дон" в Туапсинском районе, где позже было введено реверсивное движение. Вечером в районе сошёл ещё один селевой поток на автодороге "Джубга - Сочи", при этом движение ограничено не было.
На Филиппинах семь человек погибли из-за оползня