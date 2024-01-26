https://ria.ru/20240126/chernyshenko-1923602462.html

До 80 процентов рабочих мест формируют молодые компании, заявил Чернышенко

До 80 процентов рабочих мест формируют молодые компании, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.01.2024

До 80 процентов рабочих мест формируют молодые компании, заявил Чернышенко

До 80% рабочих мест в экономике развитых стран ежегодно формируются компаниями моложе пяти лет, а технологическое предпринимательство сегодня является драйвером РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T11:36

2024-01-26T11:36

2024-01-26T11:36

общество

россия

дмитрий чернышенко

калининградский государственный технический университет

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918911467_0:43:2985:1722_1920x0_80_0_0_a0e6bf06d3efc2d12f377a973c38ef73.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. До 80% рабочих мест в экономике развитых стран ежегодно формируются компаниями моложе пяти лет, а технологическое предпринимательство сегодня является драйвером развития экономики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В аппарате вице-премьера сообщили, что Чернышенко в День студента встретился с участниками проектов Платформы университетского технологического предпринимательства, победителями конкурса "Студенческий стартап" и руководителями проектов университетских стартап-студий. Встреча прошла в Калининградском государственном техническом университете и объединила студентов со всей России - очно представителей Калининградской области и по ВКС - участников предпринимательских точек кипения из других регионов. "Сегодня во всем мире технологическое предпринимательство является драйвером развития экономики. Благодаря ему создаются стартапы, появляются рабочие места в наукоемких сферах и стимулируется рост экономики. До 80% новых рабочих мест в экономике развитых стран ежегодно формируются компаниями моложе пяти лет. При этом многие успешные компании были созданы, когда их основатели были ещё студентами. Университет – идеальная площадка для старта бизнеса: наукоемкая среда, человеческий капитал, доступ к исследовательской инфраструктуре", - сказал Чернышенко, его слова приводят в его аппарате. Он напомнил, что в 2024 году правительство направит 2 миллиарда рублей на поддержку студенческих проектов, что на 500 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. В аппарате вице-премьера также добавили, что на встрече студенты представили свои разработки, рассказали об их практической пользе, а также задали Чернышенко вопросы по развитию стартап-проектов. В заключение вице-премьер поздравил студентов с их праздником и пожелал дальнейших успехов. "Президентом 2024 объявлен Годом семьи. У вас сейчас замечательное время. Создавайте семьи, рожайте детей и занимайтесь предпринимательством, мы будем создавать для этого все условия!", сказал он. Кроме того, зампред правительства дал поручение организаторам собрать обратную связь по проблемам, с которыми сталкиваются начинающие технологические предприниматели для дальнейшей проработки эффективных мер поддержки.

https://ria.ru/20240117/svo-1921821820.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий чернышенко, калининградский государственный технический университет, экономика