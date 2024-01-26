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До 80 процентов рабочих мест формируют молодые компании, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.01.2024
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11:36 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/chernyshenko-1923602462.html
До 80 процентов рабочих мест формируют молодые компании, заявил Чернышенко
До 80 процентов рабочих мест формируют молодые компании, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.01.2024
До 80 процентов рабочих мест формируют молодые компании, заявил Чернышенко
До 80% рабочих мест в экономике развитых стран ежегодно формируются компаниями моложе пяти лет, а технологическое предпринимательство сегодня является драйвером РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T11:36
2024-01-26T11:36
общество
россия
дмитрий чернышенко
калининградский государственный технический университет
экономика
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. До 80% рабочих мест в экономике развитых стран ежегодно формируются компаниями моложе пяти лет, а технологическое предпринимательство сегодня является драйвером развития экономики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В аппарате вице-премьера сообщили, что Чернышенко в День студента встретился с участниками проектов Платформы университетского технологического предпринимательства, победителями конкурса "Студенческий стартап" и руководителями проектов университетских стартап-студий. Встреча прошла в Калининградском государственном техническом университете и объединила студентов со всей России - очно представителей Калининградской области и по ВКС - участников предпринимательских точек кипения из других регионов. "Сегодня во всем мире технологическое предпринимательство является драйвером развития экономики. Благодаря ему создаются стартапы, появляются рабочие места в наукоемких сферах и стимулируется рост экономики. До 80% новых рабочих мест в экономике развитых стран ежегодно формируются компаниями моложе пяти лет. При этом многие успешные компании были созданы, когда их основатели были ещё студентами. Университет – идеальная площадка для старта бизнеса: наукоемкая среда, человеческий капитал, доступ к исследовательской инфраструктуре", - сказал Чернышенко, его слова приводят в его аппарате. Он напомнил, что в 2024 году правительство направит 2 миллиарда рублей на поддержку студенческих проектов, что на 500 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. В аппарате вице-премьера также добавили, что на встрече студенты представили свои разработки, рассказали об их практической пользе, а также задали Чернышенко вопросы по развитию стартап-проектов. В заключение вице-премьер поздравил студентов с их праздником и пожелал дальнейших успехов. "Президентом 2024 объявлен Годом семьи. У вас сейчас замечательное время. Создавайте семьи, рожайте детей и занимайтесь предпринимательством, мы будем создавать для этого все условия!", сказал он. Кроме того, зампред правительства дал поручение организаторам собрать обратную связь по проблемам, с которыми сталкиваются начинающие технологические предприниматели для дальнейшей проработки эффективных мер поддержки.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, калининградский государственный технический университет, экономика
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Калининградский государственный технический университет, Экономика
До 80 процентов рабочих мест формируют молодые компании, заявил Чернышенко

Чернышенко: до 80% рабочих мест ежегодно формируются компаниями моложе пяти лет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. До 80% рабочих мест в экономике развитых стран ежегодно формируются компаниями моложе пяти лет, а технологическое предпринимательство сегодня является драйвером развития экономики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В аппарате вице-премьера сообщили, что Чернышенко в День студента встретился с участниками проектов Платформы университетского технологического предпринимательства, победителями конкурса "Студенческий стартап" и руководителями проектов университетских стартап-студий. Встреча прошла в Калининградском государственном техническом университете и объединила студентов со всей России - очно представителей Калининградской области и по ВКС - участников предпринимательских точек кипения из других регионов.
«
"Сегодня во всем мире технологическое предпринимательство является драйвером развития экономики. Благодаря ему создаются стартапы, появляются рабочие места в наукоемких сферах и стимулируется рост экономики. До 80% новых рабочих мест в экономике развитых стран ежегодно формируются компаниями моложе пяти лет. При этом многие успешные компании были созданы, когда их основатели были ещё студентами. Университет – идеальная площадка для старта бизнеса: наукоемкая среда, человеческий капитал, доступ к исследовательской инфраструктуре", - сказал Чернышенко, его слова приводят в его аппарате.
Он напомнил, что в 2024 году правительство направит 2 миллиарда рублей на поддержку студенческих проектов, что на 500 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.
В аппарате вице-премьера также добавили, что на встрече студенты представили свои разработки, рассказали об их практической пользе, а также задали Чернышенко вопросы по развитию стартап-проектов.
В заключение вице-премьер поздравил студентов с их праздником и пожелал дальнейших успехов.
"Президентом 2024 объявлен Годом семьи. У вас сейчас замечательное время. Создавайте семьи, рожайте детей и занимайтесь предпринимательством, мы будем создавать для этого все условия!", сказал он.
Кроме того, зампред правительства дал поручение организаторам собрать обратную связь по проблемам, с которыми сталкиваются начинающие технологические предприниматели для дальнейшей проработки эффективных мер поддержки.
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ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоКалининградский государственный технический университетЭкономика
 
 
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