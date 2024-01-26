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"Северсталь" планирует досрочно достичь цели "Чистого воздуха" в Череповце - РИА Новости, 26.01.2024
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14:52 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/cherepovets-1923666355.html
"Северсталь" планирует досрочно достичь цели "Чистого воздуха" в Череповце
"Северсталь" планирует досрочно достичь цели "Чистого воздуха" в Череповце - РИА Новости, 26.01.2024
"Северсталь" планирует досрочно достичь цели "Чистого воздуха" в Череповце
"Северсталь" планирует уже в этом году, досрочно, достичь цели снижения относительно показателя 2017 года на 20% выбросов вредных веществ в атмосферу на... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:52
2024-01-26T14:52
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
череповец
экономика
алексей мордашов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Северсталь" планирует уже в этом году, досрочно, достичь цели снижения относительно показателя 2017 года на 20% выбросов вредных веществ в атмосферу на Череповецком металлургическом комбинате в рамках федерального проекта "Чистый воздух", сообщил основной акционер компании Алексей Мордашов. "По итогам 2025 года, в соответствии с целями проекта "Чистый воздух", мы должны снизить выбросы на 20% в сравнении с уровнем 2017 года, общие волновые выбросы" - рассказал он в ходе выступления на международной выставке-форуме "Россия". "Сегодня мы уже вышли на 16%, и вообще очень рассчитываем, что по итогам даже 2024 года, не 2025, покажем результаты, которые, может быть, позволят нам быть первыми, кто выполнил цели проекта чуть досрочно," - добавил Мордашов. Он также уточнил, что в компании ранее разработали и утвердили план снижения выбросов и выхода на цели указанного проекта, а затраты на реализацию этого плана составят порядка 47 миллиардов рублей, из которых 20 миллиардов уже было потрачено.
https://ria.ru/20240126/surgutneftegaz-1923658498.html
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выставка-форум "россия", череповец, экономика, алексей мордашов
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Череповец, Экономика, Алексей Мордашов
"Северсталь" планирует досрочно достичь цели "Чистого воздуха" в Череповце

"Северсталь" планирует досрочно достичь цели проекта "Чистый воздух" в Череповце

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЧереповецкий металлургический комбинат
Череповецкий металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Череповецкий металлургический комбинат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Северсталь" планирует уже в этом году, досрочно, достичь цели снижения относительно показателя 2017 года на 20% выбросов вредных веществ в атмосферу на Череповецком металлургическом комбинате в рамках федерального проекта "Чистый воздух", сообщил основной акционер компании Алексей Мордашов.
"По итогам 2025 года, в соответствии с целями проекта "Чистый воздух", мы должны снизить выбросы на 20% в сравнении с уровнем 2017 года, общие волновые выбросы" - рассказал он в ходе выступления на международной выставке-форуме "Россия".
Сердце страны для родных и любимых: Международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.

Трек конкурса Династии России: номинация Семейное шоу талантов

На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".

Время семье: спортивные игры для детей с ограниченными возможностями здоровья

Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17
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Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".

Церемония зажжения Всероссийского семейного очага Сердце России

Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".

Президент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском семейном форуме Родные – Любимые

Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17
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Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.

Участница молодежного ансамбля национального танца ЭРКУ Дальневосточного государственного университета путей сообщения

Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.

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Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.

Зарядка с олимпийской чемпионкой Юлией Гущиной

Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.

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На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на пленарной сессии Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия

На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.

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Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, российская скелетонистка Ольга Потылицына и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".

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В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

Директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик

В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

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Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.

Открытие героической недели на стенде Санкт-Петербурга

Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.

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Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".

Презентация книги Азбука блокадного Ленинграда с участием Евгения Лукина

Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17
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Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".

Пленарная сессия Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия

Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17
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В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".

Участники ансамбля Атаман

В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".

Трек конкурса Династии России: номинация Семейное шоу талантов

Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.

Кулинарный мастер-класс от рестораторов Мурманской области

Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
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Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы в танцах на льду

Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.

Торжественная церемония запуска Года семьи в рамках форума Родные – Любимые на выставке Россия

Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17

На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17

Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17

Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17

Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17

Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 17

Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17

На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17

Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17

В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 17

Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17

Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17

Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17

В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17

Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17

Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17

Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17

Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17
"Сегодня мы уже вышли на 16%, и вообще очень рассчитываем, что по итогам даже 2024 года, не 2025, покажем результаты, которые, может быть, позволят нам быть первыми, кто выполнил цели проекта чуть досрочно," - добавил Мордашов.
Он также уточнил, что в компании ранее разработали и утвердили план снижения выбросов и выхода на цели указанного проекта, а затраты на реализацию этого плана составят порядка 47 миллиардов рублей, из которых 20 миллиардов уже было потрачено.
Нефтезавод - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
"Сургутнефтегаз" сократил уровень грязных выбросов на девять процентов
Вчера, 12:20
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"ЧереповецЭкономикаАлексей Мордашов
 
 
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