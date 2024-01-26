"Северсталь" планирует досрочно достичь цели "Чистого воздуха" в Череповце

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Северсталь" планирует уже в этом году, досрочно, достичь цели снижения относительно показателя 2017 года на 20% выбросов вредных веществ в атмосферу на Череповецком металлургическом комбинате в рамках федерального проекта "Чистый воздух", сообщил основной акционер компании Алексей Мордашов. "По итогам 2025 года, в соответствии с целями проекта "Чистый воздух", мы должны снизить выбросы на 20% в сравнении с уровнем 2017 года, общие волновые выбросы" - рассказал он в ходе выступления на международной выставке-форуме "Россия". "Сегодня мы уже вышли на 16%, и вообще очень рассчитываем, что по итогам даже 2024 года, не 2025, покажем результаты, которые, может быть, позволят нам быть первыми, кто выполнил цели проекта чуть досрочно," - добавил Мордашов. Он также уточнил, что в компании ранее разработали и утвердили план снижения выбросов и выхода на цели указанного проекта, а затраты на реализацию этого плана составят порядка 47 миллиардов рублей, из которых 20 миллиардов уже было потрачено.
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Северсталь" планирует уже в этом году, досрочно, достичь цели снижения относительно показателя 2017 года на 20% выбросов вредных веществ в атмосферу на Череповецком металлургическом комбинате в рамках федерального проекта "Чистый воздух", сообщил основной акционер компании Алексей Мордашов.
"По итогам 2025 года, в соответствии с целями проекта "Чистый воздух", мы должны снизить выбросы на 20% в сравнении с уровнем 2017 года, общие волновые выбросы" - рассказал он в ходе выступления на международной выставке-форуме "Россия".
"Сегодня мы уже вышли на 16%, и вообще очень рассчитываем, что по итогам даже 2024 года, не 2025, покажем результаты, которые, может быть, позволят нам быть первыми, кто выполнил цели проекта чуть досрочно," - добавил Мордашов.
Он также уточнил, что в компании ранее разработали и утвердили план снижения выбросов и выхода на цели указанного проекта, а затраты на реализацию этого плана составят порядка 47 миллиардов рублей, из которых 20 миллиардов уже было потрачено.
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