https://ria.ru/20240126/cherepovets-1923666355.html

"Северсталь" планирует досрочно достичь цели "Чистого воздуха" в Череповце

"Северсталь" планирует досрочно достичь цели "Чистого воздуха" в Череповце - РИА Новости, 26.01.2024

"Северсталь" планирует досрочно достичь цели "Чистого воздуха" в Череповце

"Северсталь" планирует уже в этом году, досрочно, достичь цели снижения относительно показателя 2017 года на 20% выбросов вредных веществ в атмосферу на... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:52

2024-01-26T14:52

2024-01-26T14:52

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

череповец

экономика

алексей мордашов

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Северсталь" планирует уже в этом году, досрочно, достичь цели снижения относительно показателя 2017 года на 20% выбросов вредных веществ в атмосферу на Череповецком металлургическом комбинате в рамках федерального проекта "Чистый воздух", сообщил основной акционер компании Алексей Мордашов. "По итогам 2025 года, в соответствии с целями проекта "Чистый воздух", мы должны снизить выбросы на 20% в сравнении с уровнем 2017 года, общие волновые выбросы" - рассказал он в ходе выступления на международной выставке-форуме "Россия". "Сегодня мы уже вышли на 16%, и вообще очень рассчитываем, что по итогам даже 2024 года, не 2025, покажем результаты, которые, может быть, позволят нам быть первыми, кто выполнил цели проекта чуть досрочно," - добавил Мордашов. Он также уточнил, что в компании ранее разработали и утвердили план снижения выбросов и выхода на цели указанного проекта, а затраты на реализацию этого плана составят порядка 47 миллиардов рублей, из которых 20 миллиардов уже было потрачено.

https://ria.ru/20240126/surgutneftegaz-1923658498.html

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выставка-форум "россия", череповец, экономика, алексей мордашов