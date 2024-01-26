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Путин вручил участнику СВО часы в подарок на день рождения - РИА Новости, 26.01.2024
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19:48 26.01.2024 (обновлено: 20:39 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/chasy-1923755659.html
Путин вручил участнику СВО часы в подарок на день рождения
Путин вручил участнику СВО часы в подарок на день рождения - РИА Новости, 26.01.2024
Путин вручил участнику СВО часы в подарок на день рождения
Президент России Владимир Путин после встречи со студентами-участниками специальной военной операции вручил одному из них в подарок на день рождения часы,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:48
2024-01-26T20:39
общество
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после встречи со студентами-участниками специальной военной операции вручил одному из них в подарок на день рождения часы, передает корреспондент РИА Новости. Президент в пятницу пообщался в Санкт-Петербурге со студентами, участвующими в СВО. После встречи перед общим фотографированием Путин поздравил с днем рождения Илью Кузина - студента Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, которому в пятницу исполнилось 26 лет. Президент подарил ему часы. Песков уточнил РИА Новости, что это были "подарочные президентские часы".
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общество, владимир путин
Общество, Владимир Путин
Путин вручил участнику СВО часы в подарок на день рождения

Путин вручил участвующему в СВО студенту часы в подарок на день рождения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после встречи со студентами-участниками специальной военной операции вручил одному из них в подарок на день рождения часы, передает корреспондент РИА Новости.
Президент в пятницу пообщался в Санкт-Петербурге со студентами, участвующими в СВО.
После встречи перед общим фотографированием Путин поздравил с днем рождения Илью Кузина - студента Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, которому в пятницу исполнилось 26 лет. Президент подарил ему часы.
Песков уточнил РИА Новости, что это были "подарочные президентские часы".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете со студентами - участниками специальной военной операции и волонтерами - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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