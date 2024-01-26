https://ria.ru/20240126/chasy-1923755659.html

Путин вручил участнику СВО часы в подарок на день рождения

Путин вручил участнику СВО часы в подарок на день рождения - РИА Новости, 26.01.2024

Путин вручил участнику СВО часы в подарок на день рождения

Президент России Владимир Путин после встречи со студентами-участниками специальной военной операции вручил одному из них в подарок на день рождения часы,... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T19:48

2024-01-26T19:48

2024-01-26T20:39

общество

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после встречи со студентами-участниками специальной военной операции вручил одному из них в подарок на день рождения часы, передает корреспондент РИА Новости. Президент в пятницу пообщался в Санкт-Петербурге со студентами, участвующими в СВО. После встречи перед общим фотографированием Путин поздравил с днем рождения Илью Кузина - студента Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, которому в пятницу исполнилось 26 лет. Президент подарил ему часы. Песков уточнил РИА Новости, что это были "подарочные президентские часы".

https://ria.ru/20240126/psikhologi-1923755374.html

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2024

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общество, владимир путин