https://ria.ru/20240126/chasy-1923755659.html
Путин вручил участнику СВО часы в подарок на день рождения
Путин вручил участнику СВО часы в подарок на день рождения - РИА Новости, 26.01.2024
Путин вручил участнику СВО часы в подарок на день рождения
Президент России Владимир Путин после встречи со студентами-участниками специальной военной операции вручил одному из них в подарок на день рождения часы,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T19:48
2024-01-26T19:48
2024-01-26T20:39
общество
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после встречи со студентами-участниками специальной военной операции вручил одному из них в подарок на день рождения часы, передает корреспондент РИА Новости. Президент в пятницу пообщался в Санкт-Петербурге со студентами, участвующими в СВО. После встречи перед общим фотографированием Путин поздравил с днем рождения Илью Кузина - студента Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, которому в пятницу исполнилось 26 лет. Президент подарил ему часы. Песков уточнил РИА Новости, что это были "подарочные президентские часы".
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общество, владимир путин
Путин вручил участнику СВО часы в подарок на день рождения
Путин вручил участвующему в СВО студенту часы в подарок на день рождения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после встречи со студентами-участниками специальной военной операции вручил одному из них в подарок на день рождения часы, передает корреспондент РИА Новости.
Президент в пятницу пообщался в Санкт-Петербурге со студентами, участвующими в СВО.
После встречи перед общим фотографированием Путин поздравил с днем рождения Илью Кузина - студента Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, которому в пятницу исполнилось 26 лет. Президент подарил ему часы.
Песков уточнил РИА Новости, что это были "подарочные президентские часы".
Путин не считает зазорным для участников СВО обращаться к психологам