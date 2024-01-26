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"Неженки". Британцы оценили свои шансы в войне с Россией - РИА Новости, 26.01.2024
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04:49 26.01.2024 (обновлено: 08:48 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/britantsy-1923549295.html
"Неженки". Британцы оценили свои шансы в войне с Россией
"Неженки". Британцы оценили свои шансы в войне с Россией - РИА Новости, 26.01.2024
"Неженки". Британцы оценили свои шансы в войне с Россией
Читатели Daily Mail встревожились после заявления главы Минобороны Норвегии Эйрика Кристофферсена, призвавшего готовиться к войне с Россией. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T04:49
2024-01-26T08:48
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Читатели Daily Mail встревожились после заявления главы Минобороны Норвегии Эйрика Кристофферсена, призвавшего готовиться к войне с Россией.&quot;Я не могу себе представить войну с Россией, когда мы призовем наших &quot;неженок&quot; воевать с русскими за НАТО. Это будет юмор. Наше общество настолько размягчилось и разнежилось, что месяц без электричества убьет всех наших военных, не говоря уже о бомбах&quot;, — написал Harold Crapper."Один американский аналитический центр отлично пошутил насчет британской армии: "Вы можете усадить ее всю на среднем футбольном стадионе, и при этом она все равно не займет все места!" — выразил мнение dannyboy."Британия совсем не готова к войне!" — отметил Catchmenot"Готовиться к войне с Россией? К чему конкретно нам нужно готовиться? Конфликт с Россией продлится около 20-40 минут, после чего огромные части поверхности планеты покроются расплавленным радиоактивным стеклом", — добавил Andrew."Наши 70 тысяч солдат разберутся с миллионным войском России. Все это было бы смешно, если бы не было так трагично", — посетовал Net2763.Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин исключил возможность военного конфликта с Британией.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240114/ukraina-1921226327.html
https://ria.ru/20240125/proval-1923333362.html
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в мире, великобритания, россия, норвегия
В мире, Великобритания, Россия, Норвегия

"Неженки". Британцы оценили свои шансы в войне с Россией

© AP Photo / Sergei StepanovБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Sergei Stepanov
Британские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Читатели Daily Mail встревожились после заявления главы Минобороны Норвегии Эйрика Кристофферсена, призвавшего готовиться к войне с Россией.
«

"Я не могу себе представить войну с Россией, когда мы призовем наших "неженок" воевать с русскими за НАТО. Это будет юмор. Наше общество настолько размягчилось и разнежилось, что месяц без электричества убьет всех наших военных, не говоря уже о бомбах", — написал Harold Crapper.

"Один американский аналитический центр отлично пошутил насчет британской армии: "Вы можете усадить ее всю на среднем футбольном стадионе, и при этом она все равно не займет все места!" — выразил мнение dannyboy.
"Британия совсем не готова к войне!" — отметил Catchmenot
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"Готовиться к войне с Россией? К чему конкретно нам нужно готовиться? Конфликт с Россией продлится около 20-40 минут, после чего огромные части поверхности планеты покроются расплавленным радиоактивным стеклом", — добавил Andrew.
«
"Наши 70 тысяч солдат разберутся с миллионным войском России. Все это было бы смешно, если бы не было так трагично", — посетовал Net2763.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин исключил возможность военного конфликта с Британией.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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