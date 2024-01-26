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В британском городе обнаружили признак наступления конца света - РИА Новости, 26.01.2024
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04:16 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/britaniya-1923548026.html
В британском городе обнаружили признак наступления конца света
В британском городе обнаружили признак наступления конца света - РИА Новости, 26.01.2024
В британском городе обнаружили признак наступления конца света
В британском городе Бирмингем вода в ручье окрасилась в кроваво-красный цвет, в чем прослеживается признак конца света, пишет Daily Mail. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T04:16
2024-01-26T04:16
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В британском городе Бирмингем вода в ручье окрасилась в кроваво-красный цвет, в чем прослеживается признак конца света, пишет Daily Mail."Признак конца света? &lt;...&gt; В среду, 24 января, представитель общественности заметил окрашенный кровью ручей на Перри-Коммон-Медоуз. С тех пор городской совет Бирмингема начал расследование необычного явления", — говорится в материале.Представитель совета района Джилли Бермингем опубликовала фотографию странного явления в X, что вызвало большой ажиотаж среди местных жителей."Что это, черт возьми?" — написал другой член местного совета Дэвид Баркер.По данным издания, местным органам и полиции пока не удалось установить причину происшествия.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
В британском городе обнаружили признак наступления конца света

DM: в Бирмингеме увидели признак конца света в окрашивании ручья в кровавый цвет

© Jilly BerminghamПубликация Джилли Бермингем в X
Публикация Джилли Бермингем в X
© Jilly Bermingham
Публикация Джилли Бермингем в X. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В британском городе Бирмингем вода в ручье окрасилась в кроваво-красный цвет, в чем прослеживается признак конца света, пишет Daily Mail.
«
"Признак конца света? <...> В среду, 24 января, представитель общественности заметил окрашенный кровью ручей на Перри-Коммон-Медоуз. С тех пор городской совет Бирмингема начал расследование необычного явления", — говорится в материале.
Представитель совета района Джилли Бермингем опубликовала фотографию странного явления в X, что вызвало большой ажиотаж среди местных жителей.
"Что это, черт возьми?" — написал другой член местного совета Дэвид Баркер.
По данным издания, местным органам и полиции пока не удалось установить причину происшествия.
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