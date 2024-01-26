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В британском городе обнаружили признак наступления конца света
В британском городе обнаружили признак наступления конца света - РИА Новости, 26.01.2024
В британском городе обнаружили признак наступления конца света
В британском городе Бирмингем вода в ручье окрасилась в кроваво-красный цвет, в чем прослеживается признак конца света, пишет Daily Mail. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T04:16
2024-01-26T04:16
2024-01-26T04:16
в мире
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В британском городе Бирмингем вода в ручье окрасилась в кроваво-красный цвет, в чем прослеживается признак конца света, пишет Daily Mail."Признак конца света? <...> В среду, 24 января, представитель общественности заметил окрашенный кровью ручей на Перри-Коммон-Медоуз. С тех пор городской совет Бирмингема начал расследование необычного явления", — говорится в материале.Представитель совета района Джилли Бермингем опубликовала фотографию странного явления в X, что вызвало большой ажиотаж среди местных жителей."Что это, черт возьми?" — написал другой член местного совета Дэвид Баркер.По данным издания, местным органам и полиции пока не удалось установить причину происшествия.
https://ria.ru/20240102/prognoz-1914335448.html
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в мире, великобритания
В британском городе обнаружили признак наступления конца света
DM: в Бирмингеме увидели признак конца света в окрашивании ручья в кровавый цвет