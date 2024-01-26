https://ria.ru/20240126/borrel-1923540106.html

Боррель призвал равняться на RT после поездки на Ближний Восток

Боррель призвал равняться на RT после поездки на Ближний Восток - РИА Новости, 26.01.2024

Боррель призвал равняться на RT после поездки на Ближний Восток

Европе нужно взять пример с работы Russia Today в арабских странах, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T01:08

2024-01-26T01:08

2024-01-26T01:08

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Европе нужно взять пример с работы Russia Today в арабских странах, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем выступлении на тему "дезинформация и иностранное вмешательство".По словам главы евродипломатии, в аэропорту Каира он увидел большое количество рекламы телеканала RT, вещающего на арабском языке."Этот телеканал пришел в арабский мир и позиционирует себя как надежный источник информации на арабском языке. Нам нужно делать то же самое — говорить на том же языке", — заявил он.Как отметил Боррель, Европе нужны люди, говорящие не только на английском языке, но и на арабском, китайском, хинди, на которых "общаются сотни миллионов людей".В начале декабря 2023 года телеканал RT Arabic открыл региональный офис в Алжире и запустил две новые программы — "Студия Алжир" и "Мосты на Восток".

https://ria.ru/20231226/bayden-1918155009.html

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Максим Горбачев

в мире, европа, жозеп боррель, евросоюз, rt arabic, каир (город), телеканал rt