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Боррель призвал равняться на RT после поездки на Ближний Восток
Боррель призвал равняться на RT после поездки на Ближний Восток - РИА Новости, 26.01.2024
Боррель призвал равняться на RT после поездки на Ближний Восток
Европе нужно взять пример с работы Russia Today в арабских странах, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T01:08
2024-01-26T01:08
2024-01-26T01:08
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Европе нужно взять пример с работы Russia Today в арабских странах, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем выступлении на тему "дезинформация и иностранное вмешательство".По словам главы евродипломатии, в аэропорту Каира он увидел большое количество рекламы телеканала RT, вещающего на арабском языке."Этот телеканал пришел в арабский мир и позиционирует себя как надежный источник информации на арабском языке. Нам нужно делать то же самое — говорить на том же языке", — заявил он.Как отметил Боррель, Европе нужны люди, говорящие не только на английском языке, но и на арабском, китайском, хинди, на которых "общаются сотни миллионов людей".В начале декабря 2023 года телеканал RT Arabic открыл региональный офис в Алжире и запустил две новые программы — "Студия Алжир" и "Мосты на Восток".
https://ria.ru/20231226/bayden-1918155009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, жозеп боррель, евросоюз, rt arabic, каир (город), телеканал rt
В мире, Европа, Жозеп Боррель, Евросоюз, RT Arabic, Каир (город), Телеканал RT
Боррель призвал равняться на RT после поездки на Ближний Восток
Боррель призвал Европу взять пример с работы Russia Today в арабских странах