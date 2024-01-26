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Боррель призвал равняться на RT после поездки на Ближний Восток - РИА Новости, 26.01.2024
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01:08 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/borrel-1923540106.html
Боррель призвал равняться на RT после поездки на Ближний Восток
Боррель призвал равняться на RT после поездки на Ближний Восток - РИА Новости, 26.01.2024
Боррель призвал равняться на RT после поездки на Ближний Восток
Европе нужно взять пример с работы Russia Today в арабских странах, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T01:08
2024-01-26T01:08
в мире
европа
жозеп боррель
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Европе нужно взять пример с работы Russia Today в арабских странах, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем выступлении на тему "дезинформация и иностранное вмешательство".По словам главы евродипломатии, в аэропорту Каира он увидел большое количество рекламы телеканала RT, вещающего на арабском языке."Этот телеканал пришел в арабский мир и позиционирует себя как надежный источник информации на арабском языке. Нам нужно делать то же самое — говорить на том же языке", — заявил он.Как отметил Боррель, Европе нужны люди, говорящие не только на английском языке, но и на арабском, китайском, хинди, на которых "общаются сотни миллионов людей".В начале декабря 2023 года телеканал RT Arabic открыл региональный офис в Алжире и запустил две новые программы — "Студия Алжир" и "Мосты на Восток".
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в мире, европа, жозеп боррель, евросоюз, rt arabic, каир (город), телеканал rt
В мире, Европа, Жозеп Боррель, Евросоюз, RT Arabic, Каир (город), Телеканал RT
Боррель призвал равняться на RT после поездки на Ближний Восток

Боррель призвал Европу взять пример с работы Russia Today в арабских странах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Европе нужно взять пример с работы Russia Today в арабских странах, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем выступлении на тему "дезинформация и иностранное вмешательство".
По словам главы евродипломатии, в аэропорту Каира он увидел большое количество рекламы телеканала RT, вещающего на арабском языке.
«
"Этот телеканал пришел в арабский мир и позиционирует себя как надежный источник информации на арабском языке. Нам нужно делать то же самое — говорить на том же языке", — заявил он.
Как отметил Боррель, Европе нужны люди, говорящие не только на английском языке, но и на арабском, китайском, хинди, на которых "общаются сотни миллионов людей".
В начале декабря 2023 года телеканал RT Arabic открыл региональный офис в Алжире и запустил две новые программы — "Студия Алжир" и "Мосты на Восток".
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В миреЕвропаЖозеп БоррельЕвросоюзRT ArabicКаир (город)Телеканал RT
 
 
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