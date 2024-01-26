https://ria.ru/20240126/bi-2-1923613549.html

Арестованные музыканты группы "Би-2" прибыли в суд Пхукета

Арестованные музыканты группы "Би-2" прибыли в суд Пхукета - РИА Новости, 26.01.2024

Арестованные музыканты группы "Би-2" прибыли в суд Пхукета

Арестованные музыканты российской группы "Би-2" прибыли в суд города Пхукет, столицы одноименной островной провинции, где начнется слушание по их делу, передает РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T12:15

2024-01-26T12:15

2024-01-26T13:13

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Арестованные музыканты российской группы "Би-2" прибыли в суд города Пхукет, столицы одноименной островной провинции, где начнется слушание по их делу, передает корреспондент РИА Новости.Артистов задержали в Таиланде за выступление без необходимого разрешения.Музыканты прибыли в суд в сопровождении полиции на микроавтобусе без опознавательных знаков, на них не были надеты наручники.Их не стали помещать в камеру, а позволили находиться во дворе суда или в микроавтобусе со включенным кондиционером. Дневная температура на острове сейчас — 32-34 градуса тепла.Источник в полиции Пхукета сообщил РИА Новости, что на стадии следствия музыканты признали себя виновными. Если они повторят это заявление в суде, приговор будет вынесен в тот же день. По таиландским законам признающий себя виновным подсудимый имеет право на снисхождение и обычно получает уменьшенное наказание. Работа иностранного гражданина без официального разрешения раньше каралась в Таиланде тюремным сроком. После законодательных изменений в 2018 году наказанием за первый эпизод работы без разрешения стали денежный штраф и депортация из страны.Нарушителей вносят в черный список, не позволяющий в дальнейшем въезжать в королевство в течение 3, 5 или 10 лет.

https://ria.ru/20240125/zaderzhanie-1923428781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

таиланд, пхукет (остров), би-2, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, происшествия