https://ria.ru/20240126/bi-2-1923613549.html
Арестованные музыканты группы "Би-2" прибыли в суд Пхукета
Арестованные музыканты группы "Би-2" прибыли в суд Пхукета - РИА Новости, 26.01.2024
Арестованные музыканты группы "Би-2" прибыли в суд Пхукета
Арестованные музыканты российской группы "Би-2" прибыли в суд города Пхукет, столицы одноименной островной провинции, где начнется слушание по их делу, передает РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:15
2024-01-26T12:15
2024-01-26T13:13
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Арестованные музыканты российской группы "Би-2" прибыли в суд города Пхукет, столицы одноименной островной провинции, где начнется слушание по их делу, передает корреспондент РИА Новости.Артистов задержали в Таиланде за выступление без необходимого разрешения.Музыканты прибыли в суд в сопровождении полиции на микроавтобусе без опознавательных знаков, на них не были надеты наручники.Их не стали помещать в камеру, а позволили находиться во дворе суда или в микроавтобусе со включенным кондиционером. Дневная температура на острове сейчас — 32-34 градуса тепла.Источник в полиции Пхукета сообщил РИА Новости, что на стадии следствия музыканты признали себя виновными. Если они повторят это заявление в суде, приговор будет вынесен в тот же день. По таиландским законам признающий себя виновным подсудимый имеет право на снисхождение и обычно получает уменьшенное наказание. Работа иностранного гражданина без официального разрешения раньше каралась в Таиланде тюремным сроком. После законодательных изменений в 2018 году наказанием за первый эпизод работы без разрешения стали денежный штраф и депортация из страны.Нарушителей вносят в черный список, не позволяющий в дальнейшем въезжать в королевство в течение 3, 5 или 10 лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, пхукет (остров), би-2, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, происшествия
Шоубиз, Таиланд, Пхукет (остров), Би-2, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Происшествия
Арестованные музыканты группы "Би-2" прибыли в суд Пхукета
Арестованные музыканты группы "Би-2" прибыли в суд города Пхукет без наручников
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Арестованные музыканты российской группы "Би-2" прибыли в суд города Пхукет, столицы одноименной островной провинции, где начнется слушание по их делу, передает корреспондент РИА Новости.
Артистов задержали в Таиланде за выступление без необходимого разрешения.
Музыканты прибыли в суд в сопровождении полиции на микроавтобусе без опознавательных знаков, на них не были надеты наручники.
Их не стали помещать в камеру, а позволили находиться во дворе суда или в микроавтобусе со включенным кондиционером. Дневная температура на острове сейчас — 32-34 градуса тепла.
Источник в полиции Пхукета сообщил РИА Новости, что на стадии следствия музыканты признали себя виновными. Если они повторят это заявление в суде, приговор будет вынесен в тот же день.
По таиландским законам признающий себя виновным подсудимый имеет право на снисхождение и обычно получает уменьшенное наказание.
Работа иностранного гражданина без официального разрешения раньше каралась в Таиланде
тюремным сроком. После законодательных изменений в 2018 году наказанием за первый эпизод работы без разрешения стали денежный штраф и депортация из страны.
Нарушителей вносят в черный список, не позволяющий в дальнейшем въезжать в королевство в течение 3, 5 или 10 лет.
Генконсул прокомментировал сообщения о задержании группы "Би-2" на Пхукете