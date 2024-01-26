https://ria.ru/20240126/bespilotniki-1923651702.html

Армия в 2023 году получила 3,5 тысячи отечественных беспилотников

Армия в 2023 году получила 3,5 тысячи отечественных беспилотников - РИА Новости, 26.01.2024

Армия в 2023 году получила 3,5 тысячи отечественных беспилотников

Предприятия ОПК в минувшем году поставили Вооруженным силам РФ более 100 новых и отремонтированных самолётов, 150 вертолётов, 3,5 тысячи беспилотников, сообщил... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T14:00

2024-01-26T14:00

2024-01-26T14:00

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

алексей криворучко

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Предприятия ОПК в минувшем году поставили Вооруженным силам РФ более 100 новых и отремонтированных самолётов, 150 вертолётов, 3,5 тысячи беспилотников, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, выступая с докладом на едином дне приёмки военной продукции. "В интересах Воздушно-космических сил поставлены более ста новых и отремонтированных самолетов - в частности, самолеты оперативно-тактической авиации, военно-транспортные самолеты и учебно-боевые самолеты, - 150 вертолетов", - сказал Криворучко. Он сообщил, что промышленностью поставлены "3,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов как в интересах ВКС, так и других видов и родов войск". ВКС получили за год восемь космических средств: спутники военного назначения, ракеты-носители семейств "Союз" и "Ангара" и разгонные блоки. А также 10 новых и отремонтированных полковых и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем, более 400 тысяч авиационных средств поражения и зенитных управляемых ракет, в том числе управляемые ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", авиационные бомбы, сообщил Криворучко.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, алексей криворучко