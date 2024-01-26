https://ria.ru/20240126/bespilotniki-1923651702.html
Армия в 2023 году получила 3,5 тысячи отечественных беспилотников
Армия в 2023 году получила 3,5 тысячи отечественных беспилотников - РИА Новости, 26.01.2024
Армия в 2023 году получила 3,5 тысячи отечественных беспилотников
Предприятия ОПК в минувшем году поставили Вооруженным силам РФ более 100 новых и отремонтированных самолётов, 150 вертолётов, 3,5 тысячи беспилотников, сообщил... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T14:00
2024-01-26T14:00
2024-01-26T14:00
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
алексей криворучко
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Предприятия ОПК в минувшем году поставили Вооруженным силам РФ более 100 новых и отремонтированных самолётов, 150 вертолётов, 3,5 тысячи беспилотников, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, выступая с докладом на едином дне приёмки военной продукции. "В интересах Воздушно-космических сил поставлены более ста новых и отремонтированных самолетов - в частности, самолеты оперативно-тактической авиации, военно-транспортные самолеты и учебно-боевые самолеты, - 150 вертолетов", - сказал Криворучко. Он сообщил, что промышленностью поставлены "3,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов как в интересах ВКС, так и других видов и родов войск". ВКС получили за год восемь космических средств: спутники военного назначения, ракеты-носители семейств "Союз" и "Ангара" и разгонные блоки. А также 10 новых и отремонтированных полковых и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем, более 400 тысяч авиационных средств поражения и зенитных управляемых ракет, в том числе управляемые ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", авиационные бомбы, сообщил Криворучко.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, алексей криворучко
Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Алексей Криворучко
Армия в 2023 году получила 3,5 тысячи отечественных беспилотников
МО: войска в 2023 г получили 3,5 тыс сделанных на российских предприятиях дронов
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Предприятия ОПК в минувшем году поставили Вооруженным силам РФ более 100 новых и отремонтированных самолётов, 150 вертолётов, 3,5 тысячи беспилотников, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, выступая с докладом на едином дне приёмки военной продукции.
«
"В интересах Воздушно-космических сил поставлены более ста новых и отремонтированных самолетов - в частности, самолеты оперативно-тактической авиации, военно-транспортные самолеты и учебно-боевые самолеты, - 150 вертолетов", - сказал Криворучко.
Он сообщил, что промышленностью поставлены "3,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов как в интересах ВКС
, так и других видов и родов войск".
ВКС получили за год восемь космических средств: спутники военного назначения, ракеты-носители семейств "Союз" и "Ангара" и разгонные блоки. А также 10 новых и отремонтированных полковых и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем, более 400 тысяч авиационных средств поражения и зенитных управляемых ракет, в том числе управляемые ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", авиационные бомбы, сообщил Криворучко.
На Украине началась мировая война дронов