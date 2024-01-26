https://ria.ru/20240126/belozertsev-1923698262.html

Суд взыскал с Белозерцева и соучастников 8,2 миллиарда рублей по иску ГП

Суд взыскал с Белозерцева и соучастников 8,2 миллиарда рублей по иску ГП - РИА Новости, 26.01.2024

Суд взыскал с Белозерцева и соучастников 8,2 миллиарда рублей по иску ГП

Октябрьский районный суд Пензы по иску Генпрокуратуры РФ взыскал с бывшего губернатора области Ивана Белозерцева, главы фармкомпании "Биотэк" Бориса Шпигеля, их РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:18

2024-01-26T16:18

2024-01-26T16:27

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САРАТОВ, 26 янв - РИА Новости. Октябрьский районный суд Пензы по иску Генпрокуратуры РФ взыскал с бывшего губернатора области Ивана Белозерцева, главы фармкомпании "Биотэк" Бориса Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в соцсети "ВКонтакте".Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что ГП направила в суд иск об обращении в доход РФ солидарно с Белозерцева, Шпигеля, его супруги Евгении, гендиректора компании "Фармация" Антона Колоскова, компаний группы "Биотэк" 9,9 миллиарда рублей. В надзорном ведомстве посчитали, что данная сумма была заработана в результате коррупционных преступлений, а потому должна быть обращена в доход государства. В Октябрьском районном суде Пензы уточнили РИА Новости, что в качестве обеспечительной меры по иску на имущество ответчиков был наложен арест. Слушания начались 16 января и проходили в закрытом режиме. По данным суда, ответчики с иском не согласились."Сегодня Октябрьский районный суд Пензы частично удовлетворил требования заместителя генерального прокурора РФ к бывшему губернатору Пензенской области Белозерцеву И.А., руководителям и бенефициарам группы компаний "Биотэк" Шпигелю Б.И., Шпигель Е.Г., Колоскову А.А., а также к ООО "Биотек", АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьютерская корпорация "Биотек", ОАО "Фармация", ООО "БиоСамарФарм", ООО "Интермедфарм". Согласно решению суда, с ответчиков обращено в доход РФ 8,158 миллиарда рублей в солидарном порядке", - говорится в сообщении.Суд признал, что указанная сумма получена ответчиками "в результате нарушения установленных законодательством о противодействии коррупции запретов при заключении и исполнении государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области в период с мая 2015 по март 2021 года".Накануне Измайловский суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам колонии, Шпигеля - к 11 годам колонии, его супругу Евгению - к 8,5 годам колонии. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет колонии строгого режима. Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании "Фармация" Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве. Адвокаты осужденных заявили РИА Новости, что планируют обжаловать приговор.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пенза, пензенская область, иван белозерцев, дело ивана белозерцева