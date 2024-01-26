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Вице-губернатор Техаса потребовал от Байдена "уйти с дороги" - РИА Новости, 26.01.2024
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15:40 26.01.2024 (обновлено: 19:26 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/bayden-1923687464.html
Вице-губернатор Техаса потребовал от Байдена "уйти с дороги"
Вице-губернатор Техаса потребовал от Байдена "уйти с дороги" - РИА Новости, 26.01.2024
Вице-губернатор Техаса потребовал от Байдена "уйти с дороги"
Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предостерег президента США Джо Байдена от конфронтации с силовиками и потребовал уйти с дороги. С таким заявлением он выступил РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:40
2024-01-26T19:26
в мире
техас
сша
мексика
джо байден
вашингтон (штат)
миграционный кризис в техасе
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предостерег президента США Джо Байдена от конфронтации с силовиками и потребовал уйти с дороги. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Fox News."Крупнейшая ошибка, которую может совершить администрация Байдена, — пойти на конфронтацию с правоохранителями, с нашей армией и нашей национальной гвардией на нашей границе, &lt;...&gt; когда мы заняты тем, чего хочет американский народ", — подчеркнул чиновник. По его словам, Техас приветствует любую помощь от других штатов, но ее следует организовать через соответствующие инстанции, чтобы "тысячи людей не объявились завтра же". "Если Джо Байден уйдет с нашего пути, мы сделаем свое дело и защитим границу. Они не нужны нам", — добавил Патрик. Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация США пожаловалась на это в Верховный суд, который, в свою очередь, в начале этой недели постановил убрать забор.Силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб, которым суд разрешил перерезать колючую проволоку. Губернатор Грег Эббот объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.В штате предпринимают свои меры по борьбе с нелегальной миграцией. Одной из них стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда. Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили президента Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Кроме того, решения губернатора поддержал экс-президент и претендент на пост в 2024 году Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240126/tramp-1923538617.html
https://ria.ru/20240113/tekhas-1921099749.html
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мексика
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в мире, техас, сша, мексика, джо байден, вашингтон (штат), миграционный кризис в техасе
В мире, Техас, США, Мексика, Джо Байден, Вашингтон (штат), Миграционный кризис в Техасе
Вице-губернатор Техаса потребовал от Байдена "уйти с дороги"

Вице-губернатор Техаса посоветовал Байдену не сталкиваться с Нацгвардией штата

© AFP 2024 / CHANDAN KHANNAАгенты таможенной и пограничной службы охраняют транзитный центр для мигрантов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас
Агенты таможенной и пограничной службы охраняют транзитный центр для мигрантов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AFP 2024 / CHANDAN KHANNA
Агенты таможенной и пограничной службы охраняют транзитный центр для мигрантов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предостерег президента США Джо Байдена от конфронтации с силовиками и потребовал уйти с дороги. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Fox News.
"Крупнейшая ошибка, которую может совершить администрация Байдена, — пойти на конфронтацию с правоохранителями, с нашей армией и нашей национальной гвардией на нашей границе, <...> когда мы заняты тем, чего хочет американский народ", — подчеркнул чиновник.
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По его словам, Техас приветствует любую помощь от других штатов, но ее следует организовать через соответствующие инстанции, чтобы "тысячи людей не объявились завтра же".
"Если Джо Байден уйдет с нашего пути, мы сделаем свое дело и защитим границу. Они не нужны нам", — добавил Патрик.

США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции. Так, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зарегистрировали 302 тысячи незаконных пересечений границы.

Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация США пожаловалась на это в Верховный суд, который, в свою очередь, в начале этой недели постановил убрать забор.
Силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб, которым суд разрешил перерезать колючую проволоку.
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Губернатор Грег Эббот объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.
В штате предпринимают свои меры по борьбе с нелегальной миграцией. Одной из них стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.
Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.
Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили президента Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Кроме того, решения губернатора поддержал экс-президент и претендент на пост в 2024 году Дональд Трамп.
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