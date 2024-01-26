https://ria.ru/20240126/bayden-1923687464.html

Вице-губернатор Техаса потребовал от Байдена "уйти с дороги"

Вице-губернатор Техаса потребовал от Байдена "уйти с дороги" - РИА Новости, 26.01.2024

Вице-губернатор Техаса потребовал от Байдена "уйти с дороги"

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предостерег президента США Джо Байдена от конфронтации с силовиками и потребовал уйти с дороги. С таким заявлением он выступил РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T15:40

2024-01-26T15:40

2024-01-26T19:26

в мире

техас

сша

мексика

джо байден

вашингтон (штат)

миграционный кризис в техасе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923696575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc5a67a92d707518c4c952ed101b636e.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предостерег президента США Джо Байдена от конфронтации с силовиками и потребовал уйти с дороги. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Fox News."Крупнейшая ошибка, которую может совершить администрация Байдена, — пойти на конфронтацию с правоохранителями, с нашей армией и нашей национальной гвардией на нашей границе, <...> когда мы заняты тем, чего хочет американский народ", — подчеркнул чиновник. По его словам, Техас приветствует любую помощь от других штатов, но ее следует организовать через соответствующие инстанции, чтобы "тысячи людей не объявились завтра же". "Если Джо Байден уйдет с нашего пути, мы сделаем свое дело и защитим границу. Они не нужны нам", — добавил Патрик. Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация США пожаловалась на это в Верховный суд, который, в свою очередь, в начале этой недели постановил убрать забор.Силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб, которым суд разрешил перерезать колючую проволоку. Губернатор Грег Эббот объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.В штате предпринимают свои меры по борьбе с нелегальной миграцией. Одной из них стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда. Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили президента Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Кроме того, решения губернатора поддержал экс-президент и претендент на пост в 2024 году Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240126/tramp-1923538617.html

https://ria.ru/20240113/tekhas-1921099749.html

https://ria.ru/20240107/oshibki-1919973364.html

техас

сша

мексика

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, техас, сша, мексика, джо байден, вашингтон (штат), миграционный кризис в техасе