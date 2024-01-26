https://ria.ru/20240126/bayden-1923687464.html
Вице-губернатор Техаса потребовал от Байдена "уйти с дороги"
Вице-губернатор Техаса потребовал от Байдена "уйти с дороги" - РИА Новости, 26.01.2024
Вице-губернатор Техаса потребовал от Байдена "уйти с дороги"
Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предостерег президента США Джо Байдена от конфронтации с силовиками и потребовал уйти с дороги. С таким заявлением он выступил РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:40
2024-01-26T15:40
2024-01-26T19:26
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миграционный кризис в техасе
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предостерег президента США Джо Байдена от конфронтации с силовиками и потребовал уйти с дороги. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Fox News."Крупнейшая ошибка, которую может совершить администрация Байдена, — пойти на конфронтацию с правоохранителями, с нашей армией и нашей национальной гвардией на нашей границе, <...> когда мы заняты тем, чего хочет американский народ", — подчеркнул чиновник. По его словам, Техас приветствует любую помощь от других штатов, но ее следует организовать через соответствующие инстанции, чтобы "тысячи людей не объявились завтра же". "Если Джо Байден уйдет с нашего пути, мы сделаем свое дело и защитим границу. Они не нужны нам", — добавил Патрик. Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация США пожаловалась на это в Верховный суд, который, в свою очередь, в начале этой недели постановил убрать забор.Силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб, которым суд разрешил перерезать колючую проволоку. Губернатор Грег Эббот объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.В штате предпринимают свои меры по борьбе с нелегальной миграцией. Одной из них стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда. Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили президента Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Кроме того, решения губернатора поддержал экс-президент и претендент на пост в 2024 году Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240126/tramp-1923538617.html
https://ria.ru/20240113/tekhas-1921099749.html
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в мире, техас, сша, мексика, джо байден, вашингтон (штат), миграционный кризис в техасе
В мире, Техас, США, Мексика, Джо Байден, Вашингтон (штат), Миграционный кризис в Техасе
Вице-губернатор Техаса потребовал от Байдена "уйти с дороги"
Вице-губернатор Техаса посоветовал Байдену не сталкиваться с Нацгвардией штата
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предостерег президента США Джо Байдена от конфронтации с силовиками и потребовал уйти с дороги. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Fox News.
"Крупнейшая ошибка, которую может совершить администрация Байдена, — пойти на конфронтацию с правоохранителями, с нашей армией и нашей национальной гвардией на нашей границе, <...> когда мы заняты тем, чего хочет американский народ", — подчеркнул чиновник.
Трамп призвал штаты направить силы для помощи Техасу
По его словам, Техас приветствует любую помощь от других штатов, но ее следует организовать через соответствующие инстанции, чтобы "тысячи людей не объявились завтра же".
"Если Джо Байден уйдет с нашего пути, мы сделаем свое дело и защитим границу. Они не нужны нам", — добавил Патрик.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции. Так, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зарегистрировали 302 тысячи незаконных пересечений границы.
Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация США пожаловалась на это в Верховный суд, который, в свою очередь, в начале этой недели постановил убрать забор.
Силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб, которым суд разрешил перерезать колючую проволоку.
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Губернатор Грег Эббот объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.
В штате предпринимают свои меры по борьбе с нелегальной миграцией. Одной из них стал закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.
Вашингтон
называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.
Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили президента Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Кроме того, решения губернатора поддержал экс-президент и претендент на пост в 2024 году Дональд Трамп.
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