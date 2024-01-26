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В Госдуме заявили, что Байден довел США до междоусобицы
В Госдуме заявили, что Байден довел США до междоусобицы - РИА Новости, 26.01.2024
В Госдуме заявили, что Байден довел США до междоусобицы
Действующий президент США Джо Байден довел страну до междоусобицы и раскола, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T07:16
2024-01-26T07:16
2024-01-26T07:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден довел страну до междоусобицы и раскола, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Они заявили о своей солидарности с властями Техаса, объявившими о мерах по самообороне в связи с вторжением мигрантов. "Партия Байдена утратила моральное право называться демократами. Они суют нос без спроса в дела других стран, напрочь позабыв о своей и своих собственных гражданах, доведя США до междоусобицы и раскола общества", - сказал Шеремет. По его мнению, в США зреют протестные настроения, которые могут перерасти в кровавое гражданское противостояние и борьбу за справедливость и возрождение "растоптанной американской мечты". "Все это может привести к делению на независимые штаты с более справедливой политикой, направленной на удовлетворение потребностей и запросов своих граждан, которые хотят жить достойно в мирном благополучном обществе", - подчеркнул депутат ГД.
https://ria.ru/20240125/ssha-1923334120.html
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в мире, сша, техас, джо байден, госдума рф, михаил шеремет
В мире, США, Техас, Джо Байден, Госдума РФ, Михаил Шеремет
В Госдуме заявили, что Байден довел США до междоусобицы
Депутат Госдумы Шеремет: Байден довел США до междоусобицы и раскола
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден довел страну до междоусобицы и раскола, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Они заявили о своей солидарности с властями Техаса
, объявившими о мерах по самообороне в связи с вторжением мигрантов.
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"Партия Байдена утратила моральное право называться демократами. Они суют нос без спроса в дела других стран, напрочь позабыв о своей и своих собственных гражданах, доведя США до междоусобицы и раскола общества", - сказал Шеремет.
По его мнению, в США зреют протестные настроения, которые могут перерасти в кровавое гражданское противостояние и борьбу за справедливость и возрождение "растоптанной американской мечты".
"Все это может привести к делению на независимые штаты с более справедливой политикой, направленной на удовлетворение потребностей и запросов своих граждан, которые хотят жить достойно в мирном благополучном обществе", - подчеркнул депутат ГД.
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