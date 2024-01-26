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Житель Волгоградской области избил до смерти свою бабушку из-за наследства - РИА Новости, 26.01.2024
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12:14 26.01.2024 (обновлено: 12:17 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/babushka-1923615717.html
Житель Волгоградской области избил до смерти свою бабушку из-за наследства
Житель Волгоградской области избил до смерти свою бабушку из-за наследства - РИА Новости, 26.01.2024
Житель Волгоградской области избил до смерти свою бабушку из-за наследства
Жителя города Фролово Волгоградской области задержали по подозрению в избиении до смерти своей бабушки из-за наследства, сообщает пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T12:14
2024-01-26T12:17
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 26 янв – РИА Новости. Жителя города Фролово Волгоградской области задержали по подозрению в избиении до смерти своей бабушки из-за наследства, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. По информации ведомства, в ночь на 21 декабря пьяный 31-летний житель Фролово пришел домой к своей 86-летней бабушке, поссорился с ней из-за того, как она хотела распределить наследство между внуками. Во время ссоры, по данным следствия, мужчина избил ногами пожилую женщину, а затем покинул ее квартиру. Пенсионерку в тяжелом состоянии наутро нашла соседка и вызвала скорую помощь, она скончалась в больнице из-за черепно-мозговой травмы. Отмечается, что против ранее судимого внука возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". "В настоящее время подозреваемый задержан… Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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происшествия, волгоградская область, фролово, россия
Происшествия, Волгоградская область, Фролово, Россия
Житель Волгоградской области избил до смерти свою бабушку из-за наследства

СУСК: житель Волгоградской области избил до смерти свою бабушку из-за наследства

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 26 янв – РИА Новости. Жителя города Фролово Волгоградской области задержали по подозрению в избиении до смерти своей бабушки из-за наследства, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, в ночь на 21 декабря пьяный 31-летний житель Фролово пришел домой к своей 86-летней бабушке, поссорился с ней из-за того, как она хотела распределить наследство между внуками. Во время ссоры, по данным следствия, мужчина избил ногами пожилую женщину, а затем покинул ее квартиру. Пенсионерку в тяжелом состоянии наутро нашла соседка и вызвала скорую помощь, она скончалась в больнице из-за черепно-мозговой травмы.
Отмечается, что против ранее судимого внука возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
"В настоящее время подозреваемый задержан… Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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