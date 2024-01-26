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Двух авиадебоширов оштрафовали на 550 тысяч рублей за драку

Двух авиадебоширов оштрафовали на 550 тысяч рублей за драку - РИА Новости, 26.01.2024

Двух авиадебоширов оштрафовали на 550 тысяч рублей за драку

Затеявших драку на борту самолета рейса Иркутск-Москва двоих жителей Ямало-Ненецкого округа суд оштрафовал на 300 и 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T13:54

2024-01-26T13:54

2024-01-26T14:08

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Затеявших драку на борту самолета рейса Иркутск-Москва двоих жителей Ямало-Ненецкого округа суд оштрафовал на 300 и 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда. Пассажиры признаны виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). "Каждому с учетом положительных характеристик личности подсудимых, возмещения ими морального вреда потерпевшему путем передачи денежных средств, наличия несовершеннолетних детей у виновных назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 и 250 000 рублей соответственно", – говорится в сообщении. Инцидент произошел 30 октября, когда летевший из Иркутска в Москву самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара по причине драки на борту. Суд заключил под стражу двоих жителей Ямало-Ненецкого округа на время предварительного следствия.

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