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Двух авиадебоширов оштрафовали на 550 тысяч рублей за драку - РИА Новости, 26.01.2024
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Туризм
 
13:54 26.01.2024 (обновлено: 14:08 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/aviadeboshiry-1923644853.html
Двух авиадебоширов оштрафовали на 550 тысяч рублей за драку
Двух авиадебоширов оштрафовали на 550 тысяч рублей за драку - РИА Новости, 26.01.2024
Двух авиадебоширов оштрафовали на 550 тысяч рублей за драку
Затеявших драку на борту самолета рейса Иркутск-Москва двоих жителей Ямало-Ненецкого округа суд оштрафовал на 300 и 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:54
2024-01-26T14:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Затеявших драку на борту самолета рейса Иркутск-Москва двоих жителей Ямало-Ненецкого округа суд оштрафовал на 300 и 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда. Пассажиры признаны виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). "Каждому с учетом положительных характеристик личности подсудимых, возмещения ими морального вреда потерпевшему путем передачи денежных средств, наличия несовершеннолетних детей у виновных назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 и 250 000 рублей соответственно", – говорится в сообщении. Инцидент произошел 30 октября, когда летевший из Иркутска в Москву самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара по причине драки на борту. Суд заключил под стражу двоих жителей Ямало-Ненецкого округа на время предварительного следствия.
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Двух авиадебоширов оштрафовали на 550 тысяч рублей за драку

В Сыктывкаре два подравшихся в самолете дебошира оштрафованы на 550 тысяч рублей

© Сыктывкарский городской суд Республики Коми/ВКонтактеЖители Ямало-Ненецкого округа, затеявшие драку на борту самолета рейса Иркутск-Москва в здании Сыктывкарского городского суда. 26 января 2024
Жители Ямало-Ненецкого округа, затеявшие драку на борту самолета рейса Иркутск-Москва в здании Сыктывкарского городского суда. 26 января 2024
© Сыктывкарский городской суд Республики Коми/ВКонтакте
Жители Ямало-Ненецкого округа, затеявшие драку на борту самолета рейса Иркутск-Москва в здании Сыктывкарского городского суда. 26 января 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв – РИА Новости. Затеявших драку на борту самолета рейса Иркутск-Москва двоих жителей Ямало-Ненецкого округа суд оштрафовал на 300 и 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.
Пассажиры признаны виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).
"Каждому с учетом положительных характеристик личности подсудимых, возмещения ими морального вреда потерпевшему путем передачи денежных средств, наличия несовершеннолетних детей у виновных назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 и 250 000 рублей соответственно", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел 30 октября, когда летевший из Иркутска в Москву самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара по причине драки на борту. Суд заключил под стражу двоих жителей Ямало-Ненецкого округа на время предварительного следствия.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
После драки в экстренно севшем в Сыктывкаре самолете завели дело
31 октября 2023, 21:35
 
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