https://ria.ru/20240126/armiya-1923649802.html

Российская армия получит в 2024 году более 36 тысяч единиц техники

Российская армия получит в 2024 году более 36 тысяч единиц техники - РИА Новости, 26.01.2024

Российская армия получит в 2024 году более 36 тысяч единиц техники

Вооружённые силы России в этом году получат от предприятий оборонно-промышленного комплекса более 36 тысяч основных образцов военной техники, 16,5 миллионов... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T13:51

2024-01-26T13:51

2024-01-26T13:51

безопасность

россия

алексей криворучко

технологии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вооружённые силы России в этом году получат от предприятий оборонно-промышленного комплекса более 36 тысяч основных образцов военной техники, 16,5 миллионов средств поражения - это в разы больше, чем в предыдущие два года, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. "В текущем году предусмотрена поставка организациями ОПК более 36 тысяч основных образцов военной техники, более 16,5 миллионов средств поражения, более одного миллиона единиц носимого вооружения, средств индивидуальной бронезащиты и средств связи, что в разы превышает аналогичные показатели 2022 и 2023 годов. По данным позициям контрактация проведена, необходимое бюджетное финансирование выделено", - сказал Криворучко, выступая с докладом на едином дне приёмки военной продукции в пятницу. Он отметил, что "в целях всестороннего обеспечения потребностей группировок войск" успешно функционирует система межведомственного взаимодействия, которая позволяет в режиме реального времени контролировать и координировать работу по выполнению заданий ГОЗ, а также оперативно реагировать на проблемные вопросы, "возникающие в ходе производства и ремонта техники на всей глубине кооперации". "В Минобороны России в круглосуточном режиме осуществляется контроль за всеми этапами изготовления и своевременной отгрузкой в зону проведения СВО приоритетных образцов военной техники. В сборочных цехах, занятых изготовлением конечной продукции и на основных предприятиях-поставщиках комплектующих установлены системы видеонаблюдения, позволяющие в режиме 24/7 вести мониторинг выполняемых работ и количества привлекаемого производственного персонала", - добавил Криворучко.

https://ria.ru/20240102/mo-1919443567.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, алексей криворучко, технологии, вооруженные силы рф