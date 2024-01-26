Рейтинг@Mail.ru
Российская армия получит в 2024 году более 36 тысяч единиц техники - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 26.01.2024
https://ria.ru/20240126/armiya-1923649802.html
Российская армия получит в 2024 году более 36 тысяч единиц техники
Российская армия получит в 2024 году более 36 тысяч единиц техники - РИА Новости, 26.01.2024
Российская армия получит в 2024 году более 36 тысяч единиц техники
Вооружённые силы России в этом году получат от предприятий оборонно-промышленного комплекса более 36 тысяч основных образцов военной техники, 16,5 миллионов... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T13:51
2024-01-26T13:51
безопасность
россия
алексей криворучко
технологии
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869592481_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_cf7126c522c894564e7f2f57a7cb3a6b.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вооружённые силы России в этом году получат от предприятий оборонно-промышленного комплекса более 36 тысяч основных образцов военной техники, 16,5 миллионов средств поражения - это в разы больше, чем в предыдущие два года, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. "В текущем году предусмотрена поставка организациями ОПК более 36 тысяч основных образцов военной техники, более 16,5 миллионов средств поражения, более одного миллиона единиц носимого вооружения, средств индивидуальной бронезащиты и средств связи, что в разы превышает аналогичные показатели 2022 и 2023 годов. По данным позициям контрактация проведена, необходимое бюджетное финансирование выделено", - сказал Криворучко, выступая с докладом на едином дне приёмки военной продукции в пятницу. Он отметил, что "в целях всестороннего обеспечения потребностей группировок войск" успешно функционирует система межведомственного взаимодействия, которая позволяет в режиме реального времени контролировать и координировать работу по выполнению заданий ГОЗ, а также оперативно реагировать на проблемные вопросы, "возникающие в ходе производства и ремонта техники на всей глубине кооперации". "В Минобороны России в круглосуточном режиме осуществляется контроль за всеми этапами изготовления и своевременной отгрузкой в зону проведения СВО приоритетных образцов военной техники. В сборочных цехах, занятых изготовлением конечной продукции и на основных предприятиях-поставщиках комплектующих установлены системы видеонаблюдения, позволяющие в режиме 24/7 вести мониторинг выполняемых работ и количества привлекаемого производственного персонала", - добавил Криворучко.
https://ria.ru/20240102/mo-1919443567.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869592481_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_871985fa24d4f5bd4382303b3d6f87a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, алексей криворучко, технологии, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Алексей Криворучко, Технологии, Вооруженные силы РФ
Российская армия получит в 2024 году более 36 тысяч единиц техники

Минобороны: ВС России в 2024 году получат 16,5 миллиона средств поражения

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРабочие собирают БМП-3 в цехе Курганского машиностроительного завода в Кургане
Рабочие собирают БМП-3 в цехе Курганского машиностроительного завода в Кургане - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
Рабочие собирают БМП-3 в цехе Курганского машиностроительного завода в Кургане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Вооружённые силы России в этом году получат от предприятий оборонно-промышленного комплекса более 36 тысяч основных образцов военной техники, 16,5 миллионов средств поражения - это в разы больше, чем в предыдущие два года, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В текущем году предусмотрена поставка организациями ОПК более 36 тысяч основных образцов военной техники, более 16,5 миллионов средств поражения, более одного миллиона единиц носимого вооружения, средств индивидуальной бронезащиты и средств связи, что в разы превышает аналогичные показатели 2022 и 2023 годов. По данным позициям контрактация проведена, необходимое бюджетное финансирование выделено", - сказал Криворучко, выступая с докладом на едином дне приёмки военной продукции в пятницу.
Он отметил, что "в целях всестороннего обеспечения потребностей группировок войск" успешно функционирует система межведомственного взаимодействия, которая позволяет в режиме реального времени контролировать и координировать работу по выполнению заданий ГОЗ, а также оперативно реагировать на проблемные вопросы, "возникающие в ходе производства и ремонта техники на всей глубине кооперации".
"В Минобороны России в круглосуточном режиме осуществляется контроль за всеми этапами изготовления и своевременной отгрузкой в зону проведения СВО приоритетных образцов военной техники. В сборочных цехах, занятых изготовлением конечной продукции и на основных предприятиях-поставщиках комплектующих установлены системы видеонаблюдения, позволяющие в режиме 24/7 вести мониторинг выполняемых работ и количества привлекаемого производственного персонала", - добавил Криворучко.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Минобороны в 2023 году сформировало две армии, корпус и 50 соединений
2 января, 11:10
 
БезопасностьРоссияАлексей КриворучкоТехнологииВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала